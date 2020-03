Hammaslääkärit ja -hoitajat ovat suurimmassa vaarassa saada koronaviruksen, ja Helsingissä jo melkein joka kolmas heistä on poissa töistä

Hammashoidon suojavarusteista on kova pula eri puolilla maata. Esimerkiksi Kainuussa suojamaskit ovat tällä hetkellä loppu keskusvarastosta.

Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon työntekijöistä lähes 30 prosenttia on tällä hetkellä poissa työstään. Se on vs. johtajahammaslääkäri Sinikka Varsion mukaan huomattavasti enemmän kuin kausiflunssa-aikaan yleensä.

Varsio kertoo, että osa suun terveydenhuollon työntekijöistä on vuosilomalla, toiset karanteeninomaisissa olosuhteissa ulkomaanmatkan takia ja osalla on hengitystieinfektion oireita.

Varsion mukaan yhtään varmistettua koronavirustartuntaa henkilökunnan joukossa ei ole tiedossa.

Varsinaista vertailutietoa aiempiin vuosiin ei ole. Viime vuonna Helsingin kaupungin lyhyet, enimmillään kolmen vuorokauden mittaiset sairauspoissaolot olivat kolmen prosentin luokkaa.

Espoossa ja Vantaalla sairauspoissaolot ovat olleet tällä viikolla suurin piirtein edellisvuosien tasolla. Lisäksi molemmissa kaupungeissa on yksittäisiä suun terveydenhuollon työntekijöitä karanteeninkaltaisissa olosuhteissa ulkomaanmatkan takia.

Monet kunnat aikovat lopettaa kiireettömän hammashoidon

Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola kertoo, että liittoon tullut paljon yhteydenottoja huolestuneilta suun terveydenhuollon ammattilaisilta. He ovat huolissaan omasta ja potilaiden turvallisuudesta.

Hammashuollon henkilökunta on suuressa riskissä saada koronaviruksen kaltainen infektio.

Amerikkalaisessa The New York Times -sanomalehdessä julkaistun (siirryt toiseen palveluun) vertailun mukaan hammashygienistit ovat kaikista ammattikunnista suurimmassa vaarassa. Heti perässä seuraavat hammashoitajat ja -lääkärit.

Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana. Virusta on löytynyt hengitystie-eritteiden lisäksi myös syljestä.

Hammashoidon toimenpiteissä syntyy herkästi sylki- ja veriroiskeita. Muun muassa poran käytöstä ilmaan syntyy aerosoleja, jonka mukana virukset ja bakteerit leviävät.

Monet sairaanhoitopiirit ovat ilmoittaneet tällä viikolla lopettavansa kiireettömän hammashoidon. Esimerkiksi Uudellamaalla kaikki kunnat ovat jo aloittaneet kiireettömän hoidon tilapäisen alasajon.

Syynä alasajolle on toisaalta henkilökunnan ja potilaiden suojelu mahdolliselta koronavirustartunnalta, mutta myös se, että työvoima siirretään kiireellisempiin tehtäviin.

Kuntien ja kaupunkien hammashoidon henkilökunta saattaa työskennellä koronaviruksen edetessä esimerkiksi kotihoidossa.

Suojamaskit lopussa – tavarantoimittaja vakuuttaa, että niitä saadaan lisää

Hallituksen linjauksen ja sosiaali- ja terveysministeriön tiistaina antaman muistion (siirryt toiseen palveluun) mukaan kiireetöntä hammashoitoa voidaan antaa edelleen alueellisen harkinnan mukaan.

Kainuun alueella ei ole yhtään varmistettua koronavirustartuntaa, eikä kiireetöntä hammashoitoa ole kokonaan lopetettu.

Kainuun soten johtava hammaslääkäri Mikko Neuvonen kertoo, että Kainuussa toiminta jatkuu toistaiseksi. Hoitovalikoimaa on kuitenkin supistettu, eikä kiireettömien reikien paikkausta tehdä enää käytännössä ollenkaan.

Neuvonen kertoo, että suojamaskien ja -tarvikkeiden saamisessa on isoja ongelmia, ja tämä on yksi syy sille, miksi hammashoidossa ei enää tehdä kaikkia kiireettömiä toimenpiteitä.

Neuvosen mukaan suojavarusteet ovat tällä hetkellä Kainuun soten keskusvarastolta loppu. Lisää on luvattu ensi viikolle.

Samanlaisia ongelmia raportoidaan Ylelle myös muiden sairaanhoitopiirien alueilta.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Merja Auero sanoo, että supistamalla kiireettömästä hoidosta varmistetaan suojavarusteiden riittäminen kiireelliseen hammashoitoon.

– Tässä halutaan pelata varman päälle, Auero sanoo.

Auero kertoo suun terveydenhuollon suojavarusteiden maahantuojien ilmoittaneen, että niitä riittää toistaiseksi varastossa. Jatkossa hinta tulee kuitenkin nousemaan kovan kysynnän vuoksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö seuraa koronavirustilanteen kehittymistä ja antaa suun terveydenhuollolle ohjeita sitä mukaa, kun tilanteet muuttuvat.

