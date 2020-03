Takkiin tulee pelialalla, vaikka videopelejä pelataan koronaviruksen takia enemmän kuin koskaan

Ruudun äärellä ollaan pelitapahtumien sijaan nyt kotona. Moni pelialan ennätys on jo rikottu verkossa.

Ruudun äärellä ollaan pelitapahtumien sijaan nyt kotona. Moni pelialan ennätys on jo rikottu verkossa. Jyrki Lyytikkä / Yle

Moni pelialan ennätys rikottaneen seuraavien viikkojen tai kuukausien aikana. Koronavirus pitää ihmiset kotona, ja moni viettää ison osan vapaa-ajasta tietokoneen tai konsolin äärellä.

Poikkeuksellinen tilanne näkyy tilastoissa. Maailman suosituin videopelien jakelu- ja moninpelialusta Steam rikkoi oman ennätyksensä jo viime viikonloppuna. Palvelussa oli yhtäaikaa yli 20 miljoonaa käyttäjää.

Tahti sen kuin kasvaa, sillä tuo ennätys rikkoutui jo tätä artikkelia kirjoittaesa tänään perjantaina (siirryt toiseen palveluun).

Steamin suosituimman pelin titteliä kantaa tällä hetkellä Counter-Strike: Global Offensive. Vuonna 2012 julkaistu peli rikkoi sekin viime sunnuntaina pelaajaennätyksensä. Peliä pelasi yhtäaikaa yli miljoona pelaajaa.

Monelle sosiaalinen piiri saattaa olla koronaepidemian aikana tavallista aktiivisempi. Jyrki Lyytikkä / Yle

Myös uudet pelit saavat nyt poikkeuksellisen paljon huomiota.

Blizzard julkaisi viime viikolla oman battle royalensa eli selviytymiseen pohjaavan verkkomoninpelinsä. Call of Duty: Warzone keräsi palvelimilleen (siirryt toiseen palveluun) 15 miljoonaa pelaajaa kolmessa päivässä. Samalla meni rikki Apex Legends -pelin vuoden takainen ennätys.

Warzone on nykytrendien mukaisesti ladattavissa ja pelattavissa ilmaiseksi, kun kauppa käy pelin sisällä erilaisilla lisäsisällöillä.

Verkkainen elämäsimulaattori korona-ahdistukseen

Oma lukunsa on tänään perjantaina julkaistu Animal Crossing: New Horizons -peli Nintendo Switch -konsolille. Se on karkkivärisen elämäsimulaattoripelisarjan odotettu jatko-osa. Uusimmassa osassa asetutaan taloksi autiolle saarelle, pidetään kotia ja seurataan elämän kehittymistä oman puuhastelun rinnalla ja sen seurauksena.

Aika pelissä kuluu tasatahtia oikean elämän kanssa, eli verkkaisia pelihetkiä on luvassa.

Verkkaisia hetkiä eletään koronavirustilanteen vuoksi myös monissa kodeissa, eikä ihme, että pelin odotetaan rikkovan (siirryt toiseen palveluun) Nintendo Switch -konsolipelin myyntiennätyksen, jota pitää hallussaan Mario Kart 8.

Tietokoneet ja pelikonsolit ovat nyt kovassa käytössä. Yle/Björn Karlsson

Kolaus pelialalle

Poikkeuksellisella tilanteella on vaikeasti ennustettava vaikutus pelialalle.

Vakavia ongelmia ovat esimerkiksi suurten pelitapahtumien ja -messujen peruuntumiset sekä pelien ja jopa pelikonsoleiden julkaisun viivästyminen. Joidenkin arvioiden mukaan on varmaa, että takkiin tulee, vaikka pelaajia on palvelimilla enemmän kuin koskaan. Jos ei muuta, niin koronan vaikutukset maailmantaloudelle iskevät myös pelialalle.

Kilpapelialalla on palattu juurille eli online. Sarjoja ja turnauksia pelataan jäähallien ja messukeskusten sijaan verkossa. Ennusteiden mukaan kilpapelibisneksen piti tänä vuonna rikkoa miljardin dollarin raja, mutta koronaviruksen takia nouseva käyrä kääntyy laskuun (siirryt toiseen palveluun).

Encen ja muiden kilpapelijoukkueiden pelaajat kilpailevat nyt suurten yleisötapahtumien sijaan verkossa. Kuvassa Encen Aleksi "allu" Jalli ja Jere "sergej" Salo. Yle / Kirsi Ranta

Kasvua on luvassa pelaajamäärissä ja kilpapelisarjojen yleisömäärissä verkossa. Kiinassa, jossa eletään koronan suhteen muita edellä, verkkoyleisön määrä on kasvanut 20–30 prosenttia alkuvuoden aikana.

Myös suosittu pelimaailman suoratoistopalvelu Twitch, jossa käyttäjät ja organisaatiot lähettävät sisältöä, on nousussa.

Etelä-Euroopassa sovelluksen latausmäärät kasvoivat jopa 50 prosenttia viikossa koronavirustilanteen keskellä. Suosioon vaikuttanee pelikiinnostuksen kasvun lisäksi palvelussa lähetettävät kotikonsertit (siirryt toiseen palveluun).

Oma ilmiönsä ovat verkkopelimaailmasta kiinnostuneet ammattiurheilijat.

– Odotan, että monet perinteiset urheilijat näkevät striimaamisen mahdollisuutena pitää yhtetyttä faneihin rakentaa henkilöbrändiään sarjojen ollessa suljettu, yhdysvaltalaisen sijoitusyhtiön toimitusjohtaja Will Hershey twiittasi.

Eikä aikaakaan, kun ensimmäiset NBA-pelaajat viestittivät olevansa kiinnostuneita striimaamisesta.