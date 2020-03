OAJ: Viruksen leviämistä pelkääviltä opettajilta tulee "itkunsekaisia puheluita" – ministeriö vakuuttaa, että kouluihin ei tule ryntäystä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös avata alaluokat myös muille kuin kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien lapsille aiheuttaa kouluissa käytännön järjestelyitä ja pelkoa koronaviruksen leviämisestä.

Ministeriö kertoi perjantaina, että kaikilla 1.–3.-luokkalaisilla on maanantaista alkaen jälleen oikeus osallistua lähiopetusteen. Vanhempia kuitenkin suositellaan pitämään lapset poissa koulusta, jos se vain on mahdollista.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ei usko, että maanantaina nähtäisiin massamittaista pienten lasten ryntäystä kouluihin.

– Koulut ovat olleet varsin tyhjiä. Lisäksi koulutuksen järjestäjät ja erityisesti opettajat ovat saaneet etäopetuksen käyntiin aivan loistavalla tavalla.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen on samoilla linjoilla. Hän kuitenkin sanoo kuulleensa, että monet kotioloihin pitkästyneet lapset haluaisivat jo palata kouluun.

– Tässä tulee käymään niin, että kouluun menee sellaisiakin lapsia, joilla on vanhempi tai vanhemmat kotona, hän ennustaa.

"Voin sanoa karusti, että itkunsekaisia puheluita tulee"

Opettajilta on tullut koko poikkeuksellisen viikon ajan paljon viestejä ja kysymyksiä ammattiliittoon. Opetusministeriön perjantaisen päätöksen jälkeen niitä on tullut "ihan tulvimalla", Luukkainen kuvaa.

– Voin sanoa karusti, että itkunsekaisia puheluita tulee kymmenittäin päivässä. Niissä kysytään, miten tässä pitää ja voi toimia ja onko pakko mennä koululle.

Opettajat ovat huolestuneita koronavirusepidemian levittämisestä. Osa pelkää myös oman terveytensä puolesta, varsinkin jos taustalla on jokin nykyinen sairaus.

Toivon ja vetoan vanhempiin, että jos teillä suinkin on mahdollisuus pitää lapsi kotona, pitäkää. Olli Luukkainen

Luukkaisen mukaan osa kunnista on velvoittanut opettajia tulemaan koululle suunnittelemaan etäopetusta tai antamaan sitä. Tätä OAJ-pomo ei ymmärrä. Hän ei ole kuitenkaan voinut vastata kysyjille muuten kuin kertomalla, että työnantajalla on edelleen direktio-oikeus. Koululle on mentävä, jos sinne määrätään.

– Olemme vedonneet koulutuksen järjestäjiin, että nyt pitäisi ottaa järki käteen ja tehdä kaikki voitava, ettei koululle tarvitsisi mennä. Ei ole esimerkiksi mitään tolkkua vaatia, että etäopetus pitää antaa koululta, jos opettajalla on valmius ja keinot antaa se kotoa.

Ministeriö: Perusajatus edelleen torjua epidemiaa

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen. Patrik Schauman / Yle

Opetusministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen sanoo, että perusajatus on edelleen torjua COVID-19-epidemian leviämistä ja tasata sen huippua. Sen vuoksi valtio suosittelee erittäin vahvasti aikuisia pitämään lapsensa kotona, jos se vain onnistuu.

– Noudatamme ihan kaikilla työpaikoilla terveysviranomaisten ohjeita. Vältetään sosiaalisia kontakteja ja huolehditaan hygieniasta ja puhtaudesta. Sitä voidaan edesauttaa tilajärjestelyillä, kun kouluissa ei ole neljäsluokkalaisia ja isompia paikalla.

Opetusministeriö luopui kriittisten alojen listauksesta, koska sitä tulkittiin eri paikoissa eri tavalla. Lehikoisen mukaan listaa ei olisi mitenkään pystytty mitenkään täydentämään valtakunnallisesti kattavaksi ja itsestäänselväksi.

Tilanne uhkasi asettaa koululaiset eri perheissä eriarvoiseen asemaan.

Päiväkodit ovat olleet koko ajan auki ammattialasta riippumatta. Myös päiväkotilasten vanhempia koskee kuitenkin sama suositus kuin koululaisten vanhempia.

Vetoomus pikkukoululaisten vanhemmille

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Mikko Koski / Yle

OAJ:n Luukkainen ymmärtää ministeriön ratkaisun. Hänen mukaansa muutos tuo joka tapauksessa lisää työtä kouluille, joiden rehtoreilla on jo "hässäkkä pystyssä" käytännön järjestelyissä.

Kun lähiopetus maanantaina jatkuu, koulujen tulisi Luukkaisen mukaan muistaa kolme ehtoa. Sama opettaja ei saisi olla sekä lähi- että etäopettaja. Ryhmät tulisi sijoittaa niin, että ne eivät ole kosketuksissa keskenään.

Kolmanneksi: opetusryhmissä ei myöskään saisi olla enempää kuin kymmenen ihmistä kerralla, opettaja mukaan lukien.

– Valtiovallan linjauksen mukaan ryhmien koko ei saisi olla sitä suurempi. Epäilen vain, ettei mene monta päivää ennen kuin saadaan tieto ihan muunlaisesta sovelluksesta.

Opettajat vartovat lähipäivinä lisää tarkennuksia käytännön kysymyksiin. Niitä odotellessa Luukkainen vetoaa pienten koululaisten vanhempiin, jotka miettivät, mitä tehdä maanantaina.

– Toivon ja vetoan teihin, että jos teillä suinkin on mahdollisuus pitää lapsi kotona, pitäkää. Se on hyvä lapsen, muiden perheenjäsenten ja opettajien terveyden kannalta. Ja vaikka he eivät sairastuisi, he voivat kuljettaa virusta.

