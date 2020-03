Yhdysvaltalainen Rogers aloitti pitkän uransa 1950-luvulla. Hänet muistetaan etenkin hitistä The Gambler.

Yhdysvaltalainen kantritähti Kenny Rogers on kuollut 81-vuotiaana myöhään perjantai-iltana, kertovat hänen omaisensa.

Rogers aloitti uransa 1950-luvulla jazzkokoonpanossa. Hän aloitti soolouran 1970-luvulla ja julkaisi vuonna 1977 hittisinglensä Lucille.

Rogers myi urallaan kymmeniä miljoonia levyjä ja hän voitti useita Grammy-palkintoja. Hänet muistetaan etenkin kappaleista The Gambler ja Lady sekä Islands in the Stream -duetosta Dolly Partonin kanssa vuonna 1983.

Hän tähditti myös suosittuja tv-elokuvia, mutta hän halusi itse tulla muistetuksi ennenmuuta kantrilaulajana.

Rogers aloitti jäähyväiskiertueensa vuonna 2016. Huhtikuussa 2018 hän perui jäljellä olevat konserttinsa terveyssyiden vuoksi.

Rogers kuoli luonnollisesti kotonaan läheistensä ympäröimänä, laulajan verkkosivuilla kerrottiin. Koronavirusepidemian takia perhe aikoo järjestää suositulle laulajalle pienet, yksityiset hautajaiset ja muistotilaisuuden.

Lähteet: Reuters, AP