DJ-vetoisia bileitä, synkkää tanssimusiikkia ja esitelmiä ydinvoimasta: Virtuaalitapahtumia järjestetään nyt tiuhaan tahtiin – kävimme katsomassa, millaisia ne ovat

– Elias vetää tartuntatautiluennon loppuun ja sen jälkeen Aale puhuu ydinvoimasta, Jaakko Keso ohjeistaa kuulijoitaan.

Välillä kuuluu kilahtava ääni – Keso näpäyttää hiirtä ja uusi keskustelija on hyväksytty Forum Coronarium -ryhmään.

Helsingin Vallilassa asuva Jaakko Keso ryhtyi perjantaina tuumasta toimeen: hän perusti nettiin kaikille avoimen Forum Coronarium -tapahtuman, johon kuka tahansa on saanut tarjota aikataulutettua ohjelmaa.

Tapahtuma on rakentunut minuutista viiteentoista kestävistä ohjelmanumeroista ja vapaasta keskustelusta. Keso on itse toiminut adminina eli ylläpitäjänä.

– Forum Coronariumin luominen ja järjestäminen teetti minulla ehkä puoli tuntia töitä. Loin ensin Facebookiin tapahtuman ja sitten mainostin sitä Instagramissa.

Jaakko Keso vetää virtuaalitapahtumaa omasta olohuoneestaan. Jussi Mankkinen / Yle

Kokoontuminen on tapahtunut Google Hangoutsissa, ja Keso loi aikataulut Google Sheetsin avulla. Parhaimmillaan Forum Coronariumiin osallistui yli 130 keskustelijaa.

Ohjelmanumeroina on ollut viiden tunnin aikana muun muassa Transsi Kelan esittämää räppiä, Anssi Moilasen luento Tšingis-kaanista sekä yleistä keskustelua Suomen Gambinaseuran toiminnasta.

– Olen ollut yllättynyt siitä, kuinka hyvin ihmiset ovat osanneet käyttäytyä. Kun joku on pitänyt luentoa, päälle ei ole huudeltu, vaan ihmiset ovat pistäneet mikrofoninsa pois päältä ja kuunnelleet. Chattiosastoon on tullut valtava määrä viestejä, jotka ovat kannustavia ja hyvähenkisiä, Keso kertoo.

Forum Coronariumin keskusteluihin on osallistunut myös turkulainen Sakari Seespuro.

– Huomasin, että täällä on paljon tuttuja ja hyvä meininki, joten lähdin mukaan. Nyt olen ollut täällä jo yli puolitoista tuntia. Olemme keskustelleet kaikesta mahdollisesta, on kuunneltu räppiä ja laulettu yhdessä. Parin sisätiloissa vietetyn päivän jälkeen on ollut mahtavaa nähdä porukkaa ja päästä sosiaalistumaan.

Forum Coronarium -tapahtuman aikataulu on luotu Google Sheetsillä. Jussi Mankkinen / Yle

Jaakko Keso laittaa valmiiksi kameraa. Jussi Mankkinen / Yle

Parhaimmillaan Forum Coronarium -tapahtumaan osallistui yli 130 ihmistä. Jussi Mankkinen / Yle

Ihmisten sosiaalisuus ei katoa minnekään

Forum Coronarium on yksi esimerkki korona-ajan uudesta ilmiöstä: kun fyysiset tapahtumat on peruttu ja ihmiset välttevät toisiaan tartuntavaaran pelossa, hauskanpito, kohtaamiset ja keskustelut siirtyvät nettiin.

Virtuaalibileiden ja -tapahtumien kirjo on jo nyt valtava: esimerkiksi tänään järjestetään lolitaporukan virtuaaliset teekutsut ja huomenna sunnuntaina striimataan anime-musiikkiin keskittyvä Neonya!!Party -tapahtuma (siirryt toiseen palveluun)kaikille kiinnostuneille Twitch-palvelun kautta.

Pelialustana tunnettua Twitchiä on ryhdytty muutenkin hyödyntämään kotimaisissa virtuaalitapahtumissa: esimerkiksi Karanteeniklubin virtuaalisissa tupaantuliaisissa soitettu DJ-vetoinen musiikki striimattiin eetteriin Twitchin avulla.

Karanteeniklubin tupaantuliaisissa levyjä soittava Kristian Schmidt on ollut luomassa tapahtumaa Twitchin ja Discordin avulla. Jussi Mankkinen / Yle

Kristian Schmidt soittaa virtuaalibileissä musiikkia lp-levyiltä. Jussi Mankkinen / Yle

Kristian Schmidt asettamassa läppärin kameraa kohdilleen. Jussi Mankkinen / Yle

Chatti-osio taas toteutettiin kaikille avoimella Discord-sovelluksella, joka on suosittu videopelaajien keskuudessa. Karanteeniklubin tapahtumassa DJ:t ovat soittaneet musiikkia useissa eri paikoissa.

– Haasteellisinta tässä on ollut kokonaisuuden koordinointi meidän ylläpitäjien kesken. Lisäksi tekniset yksityiskohdat ovat olleet sellaisia, ettei meistä kukaan ole niihin aiemmin ollut perehtynyt, Karanteeniklubin perustaja, Kristian Schmidt kertoo.

Äskettäin lanseerattu, Facebookissa toimiva Karanteeniklubi-sivusto (siirryt toiseen palveluun) eli "koronavapaa ilmoitustaulu" koostaa tapahtumia, keikkoja ja konsertteja, joita järjestetään joko virtuaalisesti tai livenä.

– Virtuaalitapahtumien kulttuurinen sisältö voi olla ihan mitä vaan. Ei ihmisen tarve olla sosiaalinen katoa minnekään. Olen itse sosiaalinen luonne ja tykkään käydä ulkona, mutta tällä hetkellä pinnistelen ja puren hammasta. Nyt ei pidä mennä baariin juhlimaan – mekin haluamme viestittää tällä tapahtumalla, että yritetään olla yhteyksissä muutoin kuin fyysisesti, Schmidt toteaa.

Kun Synapsi-klubin fyysinen tapahtuma jouduttiin perumaan, muutti Kalle Kirjalainen sen virtuaaliseksi. Jussi Mankkinen / Yle

Virtuaalibileet ovat uusi normaali

Virtuaalitapahtumia ovat ryhtyneet järjestämään myös erilaiset alakulttuuriset tahot. Esimerkiksi synkkään ja raskaaseen tanssimusiikkiin keskittyvä Synapsi-klubi piti järjestää 20.3., mutta toisin kävi ja bileet siirrettiin verkkoon.

– Totta kai bileiden pitää tapahtua ja musan pitää soida. Ei ole mitään syytä olla tekemättä mitään, varsinkin kun teknologia mahdollistaa asioita. Lisäksi tässä genressä liikutaan muutenkin teknologisessa kyberpunk-ympäristössä, klubia vetävä Kalle Kirjalainen eli DJ K-109 sanoo.

Synapsi-virtuaalibileiden osallistujia ja keskustelijoita kello yhden aikaan yöllä. Jussi Mankkinen / Yle

Kalle Kirjalaisen mielestä Suomeen voi nyt syntyä kokonaan uudenlainen ja toimiva tapahtumagenre. Jussi Mankkinen / Yle

Tapahtumassa Kirjalainen on käyttänyt Freestreamia, joka jakaa lähtevän striimin esimerkiksi Youtubeen tai Facebookiin.

– Jos tätä vertaa produktiomielessä yleisötapahtumiin, vaatii tämä töitä huomattavasti vähemmän. Toimiva kamera, ääni ja internet-yhteys riittävät.

Kirjalaisen mukaan olisi ihme, jos virtuaalitapahtumista ja -bileistä ei tulisi joksikin aikaa uutta normaalia.

– Tässä on nyt selkeästi pientä hypetystä ilmassa. Jengiä kiinnostaa, koska tällaista tilannetta ei ole aiemmin ollut, ja lisäksi tässä on mukana pientä yhteisöllistä henkeä. On yleisesti tiedossa, että ihmisiä on vaikea saada liikkeelle muulloin kuin lauantai-iltoina. Virtuaalitoiminan avulla voitaisiin lanseerata kokonaan uudenlainen tapahtumagenre, joka voisi houkutella ihmisiä mukaan myös vaikkapa maanantai-iltaisin.

Gregoire Rousseau on ollut perustamassa kokeellisen musiikin N10-tapahtumapaikkaa. Jussi Mankkinen / Yle

Ruudulta näkyvät biisit, joita soitetaan varsinaisten live-esiintyjien välissä. Jussi Mankkinen / Yle

Tilanne on nyt ainutlaatuinen

Helsinkiin perustettiin äskettäin uusi kokeellinen esiintymistila N10, jonka ensimmäinen fyysinen tapahtuma siirtyi samantien virtuaaliseksi. Joukko elektroniikkaan ja teknologiaan perehtyneitä taiteilijoita lanseerasi samalla uuden, avoimen lähdekoodin Station of Commons -alustan, jolla voi lähettää ja jakaa sisältöjä.

– Emme halunneet olla riippuvaisia sosiaalisesta mediasta. Tahdoimme perustaa oman alustamme, jotta voimme kontrolloida tuotantoa, jakamista ja sitä, kuka meitä pystyy seuraamaan. Sosiaalinen media on kylläkin hyvä alusta nopeissa tilanteissa, mutta kun on kyse taiteellisesta toiminnasta, voi siihen olla jopa tarpeellista pitää tietynlaista etäisyyttä, N10:n perustajiin kuuluva Gregoire Rousseau toteaa.

Rousseaun mukaan koronaviruksen aiheuttama nykytilanne ei ole helppo, mutta sen takia ei kaiken kuitenkaan tulisi pysähtyä.

– Meidän täytyy edelleen hoitaa jokapäiväiset rutiinimme ja hoitaa jokapäiväiset rutiinimme. Formaatti voi muuttua, mutta kaikki kuitenkin jatkuu.

Kokeellista elektronista musiikkia tekevä Pahat kengät esiintymässä N10-striimissä. Jussi Mankkinen / Yle

Jaakko Keson mielestä tilanne on ikävä, mutta samalla myös ainutlaatuinen. Normaalisti hän olisi viikonloppuna kirmaamassa yön selässä ulkona, eikä vetämässä virtuaalista tapahtumaa.

– Me olemme kaikki nyt yhteisellä matkalla, ja samalla kartoitamme yhteisen olemisen muotoja, joista uudet virtuaalitapahtumat ovat yksi esimerkki. Nyt on hyvä hetki tarttua toimeen, kokeilla uusia asioita ja olla välittämättä siitä, toimivatko ne vai eivät. On kova klisee, että kriisitilanteet synnyttävät uusia ilmiöitä, mutta tällaisia tilanteita voi nähdä myös positiivisen kautta.

