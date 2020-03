Ruotsissa koronaan kuollut jo 20

Ruotsissa sairastuneiden ja kuolleiden määrä on korkein Tukholman alueella.

Ruotsissa koronasairauteen kuolleiden määrä on noussut 20:een, kertovat maan terveysviranomaiset tänään lauantaina julkaistussa uusimmassa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Covid-19-tautiin on virallisten lukujen mukaan sairastunut 1 746 ihmistä. Uusia tapauksia tuli vuorokauden aikana tietoon 123. Sairastuneista 53 prosenttia on miehiä.

Sanomalehti Aftonbladetin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Tukholman alueella tautiin on kuollut seitsemän ihmistä ja sairastunut yli 600. Muualla maassa luvut ovat pienemmät. Tautitapauksia on jokaisessa Ruotsin läänissä.

Suurin osa potilaista on saanut viruksen ulkomailta, ja kotimaassa saaduista tartunnoistakin moni on peräisin henkilöltä, joka on juuri tullut ulkomailta.