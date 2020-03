Lääkäri kertoo Italian koronaepidemian keskeltä: "Kuolleiden määrä on valtava" – Bergamon sairaala yrittää selvitä äärirajoilla

Bergamon pääsairaalan täysi hätätila on kestänyt jo kuukauden. Yle haastatteli sairaalassa työskentelevää lääkäriä ponnisteluista vaikean epidemian eturintamassa.

RoomaKeskiviikkoiltana Italian mediassa levisi sydäntäsärkeviä kuvia pohjoisitalialaisen Bergamon kaupungin kaduilta. Sotilasajoneuvot olivat tulleet hakemaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden arkkuja kaupungin hautausmaalta. Ajoneuvot seisoivat arkut kyydissään keskustan kaduilla jonossa.

Bergamon ainoa krematorio ei enää pysynyt kuolleiden määrän tahdissa, vaikka se on viime viikot ollut käynnissä täysmiehityksellä ympäri vuorokauden. Hautausmaan ruumishuone oli ääriään myöten täynnä, ja arkkuja oli viety jo kirkkoon sisällekin säilöön. Siksi vainajat piti kuljettaa muualle tuhkattavaksi. Hautajaisia Italiassa ei saa tällä hetkellä järjestää ollenkaan.

– Ruumiita kuljettavat sotilasajoneuvot ovat näky, joka jokaisen ihmisen maailmassa pitäisi nyt nähdä. Se kertoo kaiken tilanteen vakavuudesta, sanoo Caterina Simon Ylelle.

Simon on sydänkirurgi, joka on työskennellyt suuressa ja arvostetussa bergamolaisessa Papa Giovanni XXIII -sairaalassa reilun vuosikymmenen. Helmikuun 24. päivän jälkeen sairaalan arki on mennyt täysin uusiksi.

– Tai pikemminkin minkäänlaista arkea ei enää ole. Kukaan lääkäri ei harjoita enää erityisalaansa. Kaikki tekevät kaikkea, ja kaikkeen liittyy covid-19, Simon sanoo.

Koronavirus aiheuttaa covid-19-tautia.

Alue epidemian silmässä

Lombardian hallintoalueella sijaitseva Bergamon provinssi on koronaviruksen pahiten runtelema alue koko Italiassa. 1,1 miljoonan asukkaan alue sijaitsee noin viisikymmentä kilometriä Milanosta koilliseen, ja sen pääpaikka on Bergamon kaupunki. Siellä Simonkin työskentelee.

Jyrki Lyytikkä / Yle

Italian hätätilaviranomaisen perjantai-illan tietojen mukaan Bergamon alueella on todettu 5 154 koronavirustartuntaa. Kuolonuhreja alueella oli rekisteröity 695. Päivässä ne lisääntyvät useilla kymmenillä, esimerkiksi vain perjantain aikana rekisteröitiin 88 uutta covid-19-tautiin kuollutta.

Yhteensä 60 miljoonan asukkaan Italiassa oli lauantai-illan tietojen mukaan todettu yli 53 000 koronavirustartuntaa, joista liki 5 000 oli kuollut.

Bergamon kaupunginjohtaja Giorgio Gori on toistuvasti julkisuudessa väittänyt, että kuolleita on todellisuudessa paljon enemmän (siirryt toiseen palveluun). Gorin mukaan koteihin tai palvelutaloihin kuolee monia vanhuksia, joilta ei oteta koronavirusnäytettä. Tämä ei kuitenkaan ole varmistettua tietoa.

Koko sairaala täynnä koronapotilaita

Ylen puhelimitse haastattelema sydänkirurgi Caterina Simon kertoo, että Bergamon pääsairaalassa täysi hätätila on kestänyt jo kuukauden.

Sairaalassa hoidetaan pelkästään koronaviruspotilaita. Kaikki kiireettömät toimenpiteet on lykätty ja muuta hoitoa tarvitsevat sairaat on ohjattu muualle. Tarkkaa sairaalassa olevien covid-19-potilaiden määrää Simon ei osaa kertoa – joka tapauksessa heitä on "satoja".

Simon työskentelee osastoilla, joilla on vähemmän vakavia koronavirustapauksia. Töitä tehdään välillä viikon jokaisena päivänä, välillä voi saada yhden vapaapäivän. Näitä osastoja on sairaalassa seitsemän – nimiltään covid1, covid2, covid3 ja niin edelleen. Osastoilla on Simonin mukaan kaikenikäisiä 30-vuotiaista ylöspäin.

– Näillä osastoilla on potilaita, joiden tila ei ole ainakaan toistaiseksi kriittinen, mutta kyllä se hankala on. Normaalisti monia heistä hoidettaisiin tehohoidossa, mutta nyt ei ole tilaa. Monilla on huomattavia hengitysvaikeuksia ja he tarvitsevat lisähappea, Simon sanoo.

Mies seisoi äitinsä arkun luona Seriatessa Bergamon lähellä perjantaina. Piero Cruciatti / AFP

Lisäksi sairaalassa on teho-osastot ja päivystys. Simonin mukaan näillä osastoilla työskentelevien lääkäreiden ja hoitajien paine on kaikkein kovinta. Tehohoidon vuodepaikkoja on 80, ja ne ovat jatkuvasti täynnä.

Bergamosta on siirretty tehohoitoa tarvitsevia koronapotilaita jo muualle Italiaan, ja alueelle rakennetaan kovaa vauhtia hätäsairaalaa.

– Kaikille sairaalaan tulleille on vielä pystytty tarjoamaan hoitoa. Mutta tuleehan sekin raja vastaan, jos tämä jatkuu, Simon sanoo.

Covid-19-tautiin kuolleiden keski-ikä on Italiassa lähemmäs 80 vuotta. Simonin mukaan heidän sairaalassaan on kuollut paljon myös huomattavasti nuorempia.

– 64-vuotiaita, 68-vuotiaita... Virus on niin kamala, että kyllä se vie todella monen hengen.

Katso tästä Sky-televisiokanavan englanninkielinen video Bergamon Papa Giovanni XXIII -sairaalasta (siirryt toiseen palveluun), jossa Ylen haastattelema Simon työskentelee.

Joka kolmas henkilökunnasta karanteenissa tai sairaana

Valtava haaste on terveydenhoitohenkilökunnan sairastuminen. Simonin mukaan sairaalan 2 000 lääkäristä ja hoitajasta jopa 700 on karanteenissa tai saanut virustartunnan. Osastoilla, joilla Simon on työskennellyt, suojavarusteet ovat toistaiseksi riittäneet.

– Mutta vaikka suojaudut, se ei tarkoita, ettet voisi saada virusta, hän sanoo.

Muut saman sairaalan lääkärit ovat julkisuudessa kertoneet tarvikkeiden puutteesta. Esimerkiksi lisähappipullot olivat aiemmin tällä viikolla lopussa, ja paikallinen yrittäjä alkoi valmistaa niitä pikavauhtia (siirryt toiseen palveluun).

Italian pääministeri Giuseppe Conte on soittanut tällä viikolla Papa Giovanni XXIII -sairaalaan ja luvannut lähettää muualta Italiasta avuksi lääkäreitä sekä varusteita.

Papa Giovanni XXIII -sairaala Bergamossa. Kukaan sairaalan lääkäri ei harjoita enää omaa erityisalaansa, vaan kaikki on valjastettu koronapotilaiden hoitoon, kertoo sairaalan lääkäri Ylelle. Piero Cruciatti / AFP

Lisäksi lahjoituksia koko Lombardian alueen vaikeuksissa olevalle terveydenhuollolle kerätään jo tavallisilta kansalaisilta (siirryt toiseen palveluun).

Simon itse kertoo jaksaneensa hätätilannetta toistaiseksi kohtuullisen hyvin. Hän arvelee sen johtuvan siitä, että sydänkirurgin ammatissa hän on tottunut näkemään kuolemaa ja hyväksymään sen.

Muiden lääkäreiden jaksamisesta hän ei tiedä kertoa, mutta uskoo, että tilanne on monelle raastava. Sairaalaan onkin saapunut nyt myös psykologista apua sitä tarvitseville työntekijöille.

– Kuolleiden määrä on valtava. Läheskään kaikki eivät ole tottuneet suureen määrään vakavia tai kuolevia potilaita lyhyessä ajassa. Ymmärrän, että esimerkiksi patologeille ja farmakologiaan erikoistuneille lääkäreille tilanne on minua haastavampi.

Viesti kaikille: "Pysykää kotona"

Osaako lääkäri arvella, miksi juuri Bergamo on joutunut myrskyn silmään?

– Ei siihen minusta ole sen kummempaa syytä kuin sijainti alueella, josta tauti ehti levitä jo ennen hallituksen liikkumisrajoituksia. Jos tämä olisi tapahtunut missä vaan muussa italialaisessa kaupungissa, sama olisi tapahtunut siellä.

Myös Bergamoa ympäröivillä alueilla kuten Bresciassa ja Cremonassa koronavirustartuntojen määrä on kasvanut vauhdikkaasti. Etelämpänä Lombardiassa 10 kuntaa määrättiin karanteeniin jo 21. helmikuuta. Bergamossa liikkumisrajoitukset tulivat voimaan vasta 8. maaliskuuta.

Pidempään karanteenissa olleilla alueilla viruksen leviäminen on jo hidastunut merkittävästi (siirryt toiseen palveluun). Bergamossa se on vain kiihtynyt.

Kaikille Italian ulkopuolella Caterina Simonilla on antaa yksi viesti.

– Virus on tappava. Ainoa tapa, jolla voimme pysäyttää sen, on pestä käsiä, pysyä kotona ja olla tapaamatta ketään.

Lue lisää aiheesta:

Koronavirus etenee vauhdilla Ranskassa ja Espanjassa, Italiassa yhä tuhansia uusia tapauksia – katso tilastot Euroopan epidemiatilanteesta

Pohjois-Italian koronaeristysalueella teho-osastot ovat ääriään myöten täynnä, kansalaiset linnoittautuvat kotiin ja sotilaat valvovat liikkumista

Kuinka paha Italian koronavirustilanne todella on? 6 grafiikkaa näyttää kylmät faktat