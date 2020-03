Pohjoismaat päättivät järjestää erikoislentoja kansalaistensa kotiuttamiseksi – Ulkoministeri: Lennot kaupalliselta pohjalta

Pohjoismaat ovat tiivistäneet yhteistyötään ja järjestelevät yhteislentoja kansalaistensa kotiinkuljetusten järjestämiseksi. Kotiin haluavia ihmisiä on jumiutunut koronaviruksen vuoksi eri puolille maailmaa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan yhteispohjoismaiset erikoislennot toimivat kaupalliselta pohjalta eli niihin myydään lippuja.

– Valtiot tukevat ja avustavat lentoyhtiöitä esimerkiksi laskeutumislupien saamiseksi.

Haaviston mukaan Pohjoismaiden ministerit pitivät videokokouksen eilen ja kartoittivat niitä maita, joissa on vaikea edetä.

– Näissä pyritään nyt tekemään Pohjoismaiden kesken yhteistyötä niin, että järjestetään kaupalliselta pohjalta toimivia Pohjoismaiden tilaamia yhteislentoja.

Ensimmäisillä kotiutuslennoilla satoja ihmisiä

Haaviston mukaan lentoja koordinoidaan ja tietoa niistä levitetään jatkuvasti Pohjoismaiden kesken.

– Esimerkiksi Marokossa on ollut niin vahvat lentokiellot ja maahansaapumisrajoitukset, että siellä on tarvittu ulkoministeriön apua siihen, että koneelle on saatu laskeutumislupa.

Haaviston mukaan ongelmallisia alueita ovat muun muassa Marokko, Latinalainen Amerikka, Aasia ja Filippiinit. Ulkoministerin mukaan tilanne elää jatkuvasti.

Haavisto kertoo, että ensimmäisillä yhteispohjoismaisilla kotiutuslennoilla on ollut satoja ihmisiä.

Ministeriö kehottaa kotimaahan paaluuta järjesteleviä seuraamaan lentoyhtiöiden verkkosivuja ja myös paikalliset lähetystöt auttavat kotiinpaluun järjestämisessä.

Suomella on kaikkiaan 90 lähetystöä eri puolilla maailmaa.

Maissa voi olla myös sisäisiä liikkumisrajoituksia.

– Vaikka pääkaupungin lentokentältä koneita lähtisi, kentälle asti voi olla vaikea päästä. Tämä on varsin valitettava tilanne.

Tilanne voi muuttua nopeasti

Haaviston mukaan nyt on varauduttava myös tilanteeseen, jossa lennot ja kulkuyhteydet tietyillä alueilla ovat loppumassa tai loppuneet koonaan.

– Voi tulla uusia lentokieltoalueita ja suljettuja kenttiä ja myös tähän täytyy varautua.

Haavisto sanoo, että tilanteet voivat muuttua nopeastikin.

– Nyt eletään päivä kerrallaan ja niin kauan kuin kaupallisia lentoja kulkee ja yhtiöt järjestävät erikoislentoja, kehotamme hankkimaan lippuja näihin koneisiin ja palaamaan Suomeen omatoimisesti.

– Sitten tietenkin viime kädessä katsotaan, voivatko hallitukset auttaa tässä kotiinpalaamisessa, jos joudutaan tilanteeseen, että ei pääse kaupallisilla lennoilla eteenpäin.

Haaviston mukaan yhteispohjoismaiset erikoislennot ovat kaikkien käytettävissä riippumatta siitä onko lyhyemmällä reissulla vai ollut ulkomailla jo pidempään.

