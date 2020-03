Ruokakauppa ja nettimyynti kasvoivat rajusti – Yrityksillä vaikeuksia vastata kysyntään

Koronavirusepidemiassa voittajia ovat ainakin ruoka- ja nettikaupat. Lähes kaikissa maissa ihmiset hamstraavat nyt ruokaa sen varalta, että joutuvat olemaan eristettyinä kotonaan pitkän ajan.

Jo eristyksiin joutuneet ihmiset hyödyntävät nettikauppaa ja kotiinkuljetuspalveluja.

Ruotsissa elintarvikeliikkeet palkkaavat lisää työvoimaa, jotta nopeasti kasvanut kysyntä saataisiin tyydytettyä.

– Tämä on kuin jouluaaton alla, mutta kestää vain kauemmin, sanoi Ruotsin television SVT:n (siirryt toiseen palveluun) haastattelema Coop-kauppaketjun tiedottaja Tarik Belqaid.

Belqaidin mukaan yhtiö palkkaa uusia työntekijöitä ja yrittää hankkia uusia kuorma-autoja, jotta tuotteet saadaan vietyä oikeisiin paikkoihin.

– On tärkeää pitää mielessä, ettei tuotteista ole pulaa. Haasteena on ehtiä saada kauppoihin sisään tulevat tavarat ajoissa asiakkaille, sanoo Axfood-elintarvikeyhtiön tiedottaja Magnus Tornblom.

Kauppojen kotiinkuljetuspalvelun käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti. Kauppojen ongelma on, että aina tilatut tuotteet eivät tule perille yhtä aikaa. Tämä on ongelma toimitusvarmuuden kannalta.

Toimitusajat ovat saattaneet venyä jopa viikkoon, kerrotaan Coop-, Ica- ja Axfood-yhtiöistä SVT:lle.

Nettikauppa kukoistaa

Myös pienet kotiinkuljetusyrittäjät ovat saaneet paljon uusia asiakkaita erityisesti iäkkäämmistä ihmisryhmistä.

– Uusien asiakkaiden määrä on kasvanut viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna lähes kolminkertaiseksi, iloitsee Linas matkasse -yhtiön toimitusjohtaja Walker Kinman.

Yhdysvaltain suurin verkkokauppa Amazon ilmoitti maanantaina suunnitelmastaan palkata 100 000 työntekijää tavarataloihinsa ja kuljetuspalveluihin Yhdysvalloissa.

Samalla yhtiö ilmoitti nostavansa työntekijöidensä tuntipalkan 15:sta 17:a dollariin.

Tänään lauantaina Amazon ilmoitti nostavansa ylityökorvauksen määrää. Kun aiemmin työntekijät saivat ylityötunneistaan 1,5-kertaisen korvauksen tavalliseen työtuntiin nähden, maaliskuun puolivälistä toukokuulle saakka korvaus on 2-kertainen.

Työntekijät saavat myös olla määräämättömän ajan kotonaan ilman, että työsuhde katkeaa, jos he tuntevat olevansa sairaita. Amazon ei tosin maksa sairasajalta korvausta.

Lähteet: Reuters