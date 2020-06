Kulmuni kertoo maksavansa ministeriöille takaisin esiintymiskoulutustensa kustannukset

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoo maksavansa ministeriöille takaisin esiintymiskoulutustensa kustannukset.

Kulmuni toteaa tiedotteessa, että hän on käynyt tehtyjä sopimuksia läpi sekä valtiovarainministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Kulmunin mukaan sopimuksiin ei liity juridisia tai hallinnollisia ongelmia.

– Ministeriöt ovat viestineet tänään asiasta ja vahvistaneet, että kaikki esiintymiskoulutusta koskevat hankintasopimukset on tehty valtioneuvoston hankintaohjeiden mukaisesti. Asiakirjat on julkaistu pyynnöstäni tänään valtiovarainministeriön verkkosivuilla, hän kirjoittaa tiedotteessa.

Kulmuni kertoo silti tehneensä sen johtopäätöksen, että hän maksaa esiintymis- ja viestintäkoulutuksesta aiheutuneet kustannukset takaisin.

– Vaikka sopimukset kestävät oikeudellisen tarkastelun, ei se yksistään riitä, Kulmuni toteaa tiedotteessa.

Suomen Kuvalehti uutisoi aiemmin, että Kulmunin käyttämistä konsulttipalveluista on kertynyt lähes 50 000 euron lasku. Palvelut on maksanut valtiovarainministeriö (VM) sekä työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Koulutusten laskuttaja on ollut viestintäkonsultti Harri Saukkomaan yhtiö Tekir Oy.

Ylen keskiviikkona ministeriöistä saamista laskuista käy ilmi, että summa nousee yli 50 000 euron. Laskujen perusteella VM:n osuus kustannuksista on 26 329 euroa ja TEM:n osuus 29 884 euroa.

Valtiovarainministeriön viestintäjohtaja kertoi aiemmin, että valtioneuvoston sisäisen ohjeen mukaan kilpailutuksen raja on 20 000 euroa.

