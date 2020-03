Hallitus täydentää esitystään hoitajien työvelvoitteesta – pääministeri suosittaa aikalisää kunta-alan neuvottelupöytään 

Hallitus haluaa varmistaa, että kaikissa tilanteissa on riittävästi hoitajia, jotta jokainen suomalainen saa hoitoa.

Hallitus yrittää hillitä koronavirustartuntojen leviämistä, jotta suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä kestäisi ja pystyisi hoitamaan kaikki sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisjärjestelyjä koskeva valmiuslain käyttöönottoasetuksen yksi pykälä juuttui viime viikolla eduskunnan perustuslakivaliokuntaan, joka oli huolissaan työvelvollisen aseman ja oikeuksien suojaamisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) lupaa, että hallitus täydentää esitystään.

– Tämäkin on valmistelussa eli työvelvoitteen osalta, jota me esitimme käyttöönottoasetuksessa, meidän pitää ottaa siinä muitakin pykäliä mukaan valmiuslaista eli pitää tuoda isompi kokonaisuus. Tätä valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä, Marin kertoo.

Marin: Jokaisen hoito turvattava

Asia koskee sitä, että valmiuslaissa tarkoitettuja terveydenhuollon henkilökunnan työvelvoitteita voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella.

Perustuslakivaliokunnan mielestä mukaan tarvitaan myös pykälät, joilla määritellään työmääräyksien antamisen rajoituksia sekä työvelvollisuussuhdetta ja sen ehtoja.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) haluaa, että valmiuslain mukainen hoitajien työvelvoite on hallituksen työkalupakissa. Tiina Jutila / Yle

Pääministeri Marin haluaa, että valmiuslain mukainen työvelvoite on tarvittaessa käytettävissä.

– Meillä on arvio siitä, että tähänkin mahdollisesti joudutaan turvautumaan. Pitäisin sitä aika tärkeänä, että tämäkin on työkalupakissa, jotta voimme kaikissa olosuhteissa varmistaa, että meillä on riittävästi terveydenhuollon henkilökuntaa käytettävissä, että jokainen suomalainen, joka hoitoa tarvitsee, voidaan hoitaa, Marin perustelee hallituksen esitystä.

Koronavirus sotki palkkaneuvottelut

Koronavirustilanne näyttää mutkistaneen myös muutenkin vaikeiksi ennakoituja kunta-alan työehtosopimusneuvotteluja. Kunta-alan sopimukset päättyvät maaliskuun lopussa ja neuvottelut uusista sopimuksista ovat takkuilleet pahasti.

Kuntatyönantajien KT tiedotti torstaina (siirryt toiseen palveluun), että kunta-alan neuvottelut uusista virka- ja työehtospimuksista ovat keskeytyneet. KT:n mukaan hoitajajärjestöt eli Tehy ja SuPer yrittävät käyttää vakavaa tautitilannetta neuvotteluissa hyväkseen.

Hoitoalan liitot Tehy ja SuPer vastasivat yhteisellä tiedotteellaan (siirryt toiseen palveluun), jossa Kuntatyönantajien sopimustarjousta pidettiin surullisena viestinä hoitajille.

Marin: Kriisin jälkeen helpompi sopia

Ilmiriitaa kunta-alan työmarkkinapöydässä todisti kolmen työntekijäjärjestön: JHL:n, JUKOn ja Jytyn, yhteinen tiedote (siirryt toiseen palveluun), jossa kunta-alan neuvottelujen todettiin katkenneen Tehyn ja SuPerin esittämiin vaatimuksiin.

Ylen haastattelussa pääministeri Marin arvioi neuvottelutilannetta vaikeaksi.

– No tietenkin tämä on työmarkkinaosapuolten käsissä, työmarkkinaosapuolten asia, mutta itse ajattelen, että kun eletään kriisiaikaa, niin varmasti sitten kriisin jälkeen on helpompi tähänkin pöytään palata, Marin neuvoo.

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer esittivät jo viikko sitten (siirryt toiseen palveluun), että työmarkkinaneuvottelut keskeytettäisiin poikkeustilan ja valmiuslain vuoksi

