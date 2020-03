Vaikka linja muuttui, suurten kaupunkien opetusjohtajat eivät odota oppilasryntäystä kouluun maanantaina

Suurten kaupunkien opetusjohtajat eivät odota oppilasryntäystä kouluihin linjamuutoksen jälkeen.

Esimerkiksi Tampereella noin 800 lasta tarvitsee lähiopetusta maanantaina. Vanhemmille lähetettiin asiasta kysely.

– Lähiopetuksessa oli viime viikolla noin 400 lasta, eli määrä suunnilleen tuplaantuu nyt. Tämä auttaa opetusjärjestelyissä, kun kouluun tulevien lasten määrä on suurin piirtein tiedossa, Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä kertoo.

Tampereella on lähiopetukseen oikeutettuja lapsia noin 8 500. Tämä tarkoittaa 1.–3.-luokkalaisia, esikoululaisia ja erityisen tuen oppilaita.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolaisen mukaan heillä ei ole tiedossa vielä tarkkaa määrää.

Tällä viikolla Helsingissä osallistui kolmen päivän aikana lähiopetukseen noin 1 300 oppilasta.

– Olemme varautuneet siihen, että jonkin verran enemmän tulee, mutta en usko draamaattiseen muutokseen tai suurempaan ryntäykseen. Kun on edelleen vahva suositus, että ykkös-, kakkos- ja kolmosluokkalaiset ovat kotiopetuksessa, Pohjolainen sanoo.

Aiemmin kouluun pääsivät kriittisillä aloilla työskentelevien vanhempien lapset ja erityistä tukea saavat oppilaat sekä esikoululaiset.

Hallitus muutti perjantaina lähiopetusta koskevaa linjaustaan. Maanantaista lähtien koulussa saavat halutessaan lähiopetusta kaikki 1.– 3.-luokkalaiset, esikoululaiset ja erityisoppilaat luokka-asteeseen katsomatta.

Helsingissä näitä lähiopetukseen oikeutettuja lapsia on lähes 23 000.

Viranomaisten voimakas suositus kuitenkin on, että oppilaat pysyisivät etäopetuksessa, jos se vain on mahdollista järjestää. Opetusministeri Li Andersson (vas.) vetosi lauantaina vielä vanhempiin, että he harkitsisivat tarkasti, vievätkö lapsensa kouluun vai ei.

Opettajat jaettu etä- ja lähitiimeihin

Kun koulussa olevien lasten määrä kuitenkin kasvaa hieman, miten oppilaiden opetus käytännössä pyöritetään. Opettaako samat opettajat sekä etänä että koulussa olevia?

– Se olisi mahdotonta, koska etä- ja lähiopetusta annetaan samaan aikaan. Sama opettaja ei pysty tekemään molempia yhtäaikaa, Liisa Pohjolainen sanoo.

Asia on ratkaistu Helsingissä ja Tampereella siten, että toiset opettajat keskittyvät lähiopetukseen ja toiset etänä tapahtuvaan opetukseen. Rehtori organisoi asian omassa koulussaan.

– Meillä kaikki oppilaat tekevät samaa etäopetuspakettia. Ne lapset, joilla ei ole mahdollisuutta olla etänä, saavat opettajan tuen koulussa. Sama opettaja ei tee tämän neljän viikon aikana sekä etä- että lähiopetusta, Järvelä kertoo.

Järvelä sanoo, ettei tarkoitus ole tehdä kahta työtä, vaikka opettajista se on voinut siltä ensimmäisinä päivinä tuntua. Nyt järjestelyt on jo saatu tehtyä ja opettajat jaettua tulevia viikkoja varten etä- ja lähiopetusta antaviin tiimeihin.

Etäoppilaiden ruokailussa tiukat toimet

Osa kunnista ja kaupungeista on päättänyt järjestää myös etäopetuksessa oleville lapsille kouluruokailun. Koronaviruksen pelätään leviävän, kun koululla käy enemmän väkeä.

Liisa Pohjolainen kertoo, että linjaus oli voimassa heillä jo viime viikolla.

– Lapsia kävi hyvin vähän. Huomisesta alkaen vanhempi ilmoittaa etäopetuksessa olevan lapsensa kouluruokailun. Pyrimme saamaan ilmoituksella määrää tarkemmaksi, jotta ruokahävikkiä ei syntyisi niin paljon, Pohjolainen sanoo.

Helsingissä peruskouluissa opiskelee tavallisesti yli 44 000 lasta.

Tampereella asiaa ei ole tiedusteltu etukäteen, mutta kaikille tarvitseville järjestetään ruokaa.

– Emme tietenkään kannusta, että kaikki meidän 20 000 perusopetuksen oppilasta lähtevät päivittäin koululle ruokailemaan. Sehän vesittäisi epidemian hidastamisen, Kristiina Järvelä sanoo.

Opetusjohtajat kertovat, että ruokailu on järjestetty kymmenen hengen ryhmissä ja lapset istuvat turvavälin päässä toisistaan. Käsien pesua ennen ruokailua valvotaan.

Suurin osa opettajista opettaa jo etänä

Osa opettajista on ollut hyvin huolissaan, että he saavat virustartunnan koulussa. He voivat kuulua itse riskiryhmään tai joku heidän läheisensä kuuluu.

Tämä on hoidettu siten, että näille opettajille on annettu mahdollisuus antaa etäopetusta. Molemmissa kaupungeissa suurin osa opettajista opettaa ja suunnittelee opetusta yhdessä jo etänä.

Tampereella on päätetty, että lähiopetusta annetaan 19 koulussa. Kun lapsia on vähemmän ja eri koulujen ja luokkien oppilaita yhdistellään, on riski, että koronavirus leviää.

Kristiina Järvelän mielestä isot tehosiivottavat yksiköt ovat vähemmän haavoittuvaisia kuin monta pienempää koulua, joissa olisi vain muutama lapsi. Jos opettaja vaikka sairastuu, opetusta on hankala järjestää lapsille nopeasti.

Järvelä kertoo, että lapsiryhmät pidetään pieninä ja kouluissa on nyt runsaasti vapaana erillisiä tiloja. Opettajat ja koulunkäyntiavustajat ohjaavat lapsia käsien pesussa ja käsidesin käytössä, ettei virus leviäisi.

Helsingissä ei ole toistaiseksi yhdistetty eri koulujen oppilaita, vaan lähiopetuksen lapset ovat olleet omissa kouluissaan. Sitäkin voidaan joutua harkitsemaan myöhemmin.

– Jos kahdessa ryhmässä on vaikka vain yksi lapsi, heidät voidaan toki opettaa samassa ryhmässä, kertoo Liisa Pohjolainen.

