Sunnuntaihulina katosi Helsingin kaduilta, mutta lenkkipoluilla riitti väkeä

Kaupunkien vilkkaimmat kadut ja torit olivat sunnuntain aurinkoisesta säästä huolimatta hiljaisia.

Helsingin Narinkkatorilla käveli puolen päivän aikaan tuntuvasti tavanomaista vähemmän väkeä. Nekin, jotka olivat liikkeellä, olivat hyvin tietoisia, kuinka kaupungilla tulee kulkea.

Isto Ruokonen kulkee kadulla niin, että hän pitää etäisyyttä muihin. Pekka Koli / Yle.fi

Helsingissä asuva Isto Ruokonen parkkeerasi puolen päivän aikoihin sähköpyörätuolinsa Amox Rexin kattoikkunoiden viereen tarkkaillakseen kaupungin menoa, tai pikemminkin sen hyytymistä.

– Yksi ihminen tuolla menee, siinä ne pakkaa olemaan, tyhjää on.

Ruokonen on jo ikämies, mutta sanoo liikkuvansa ulkona täysin sääntöjen mukaan.

Hetkittäin kaupunki on melkein aavemaisen hiljainen, kunnes kävelijöitä taas ilmaantuu jostain. Yksittäin kulkevat pitävät etäisyyttä muihin, pariskunnat kulkevat niin kuin muulloinkin.

Kampin kauppakeskus oli sunnuntaina selvästi normaalia hiljaisempi. Liikkeitä oli auki mutta asiakkaita harvakseltaan. Pekka Koli / Yle.fi

Myös Kampin kauppakeskus on saanut osansa tyhjyydestä. Asiakkaita on selvästi normaalia sunnuntaita vähemmän.

Kysymykseen, onko hiljaista vai vilkasta, R-kioskin myyjä toteaa lakonisesti, että hiljaista on. Samaa sanoo viereisen Instrumentariumin myyjä. Asiakkaita ei näy ainuttakaan, ja myyjät keskittyvät pintojen desinfiointiin.

Verhon takana optikolla on kuulemma kuitenkin asiakkaita.

Esplanadilla oli sunnuntaina jonkun verran väkeä liikkeellä mutta selvästi normaalia vähemmän. Pekka Koli / Yle.fi

Normaalisti vilkas Esplanadi on niin ikään vaisun oloinen. Strindbergin terassilla on muutama asiakas toppatakeissa. He vakuuttavat, että auringossa on lämmin eikä naapuria mennä liian lähelle.

Tunnettu kokoontumispaikka Stockmannin kellon alla on välillä aivan autio. Silloin tällöin asiakkaita pujahtaa ovesta sisään tai sisältä ulos.

Kaupungin kadut ovat karkottaneet monet, mutta joillekin ne tuntuvat suorastaan turvallisilta.

– Täällä kaupungilla on niin vähän ihmisiä, että tunnen oloni turvalliseksi. Tuolla ulkoilupoluilla oli oikein ruuhkaa, sanoo helsinkiläinen Ilari Hirvonen.

Eiranranta oli suosittu ulkoilupaikka sunnuntaina. Pekka Koli / Yle.fi

Hirvonen on oikeassa. Töölönlahden ranta, Aurinkolahti, Eiranranta ja monet muut paikat ovat välillä melkein ruuhkaisia.

Kimmo Kääriäinen ja Salme Kallinen ovat lähteneet ulkoilemaan kauniin sään vuoksi, sen verran kun on sallittu.

Salme Kallinen ja Kimmo Kääriäinen. Pekka Koli / Yle.fi

Heitä lenkkipolku viehättää nyt enemmän kuin kadut.

– Kyllä on parempi olla täällä lenkkipolulla, Kallinen sanoo.

Ulkoilijoiden joukossa on myös muutamia selvästi yli seitsemänkymmentävuotiaita. Kysyn yhdeltä heistä, ulkoileeko hän rannalla koronan vai kauniin sään vuoksi.

– Koronaviruksen takia voi kävellä sauvoilla, silloin ei tule ihmisiä lähelle. Sinäkin olet nyt ehkä vähän liian lähellä.

Lue myös: Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Suomessa nyt yhteensä 626 tartuntaa, Italiassa kuolleiden määrä kääntyi laskuun, Merkel joutuu karanteeniin