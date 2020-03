Maailman johtava talous romahti hetkessä – Washingtonin suomalaisravintola muuntui lennosta ruuan noutopaikaksi

WASHINGTON Enää ei ainakaan ole pula työvoimasta.

Yhdysvaltain työntantajat ehtivät vaikeroida vuosikausia täystyöllisyyden kääntöpuolesta. Pääkaupungissa oli maan historian pisimmän, lähes 11 vuotta kestäneen nousukauden aikana jatkuva pula työntekijöistä.

Tilanne muuttui koronaviruksen takia alle sadassa tunnissa. Dramatiikka on valtavaa, vaikka merkkejä talouskasvun hiipumisesta ja jopa taantumasta oli nähtävissä jo muutaman kuukauden ajan.

Morgan Stanley ennakoi (siirryt toiseen palveluun)nyt Yhdysvaltain talouden luhistuvan 30 prosenttia tämän vuoden toisella neljänneksellä vuoden alkukuukausiin verrattuna. Keskuspankki Fed arvioi, (siirryt toiseen palveluun) että työttömyys voi huhtikuusta kesäkuuhun nousta jopa 30 prosenttiin.

Rajut luvut ovat huolestuttavia myös suomalaisille, koska Yhdysvallat on maailman suurin talous. Tunnettu politiikan ja talouden asiantuntija, Eurasia Groupin toimitusjohtaja Ian Bremmer arvioi Twitterissä, että tämän vuoden toisesta kvartaalista tulee "elinaikamme heikoin vuosineljännes".

Pitopalvelujen kaupunki

Washington D.C. on ministeriöidensä, kansainvälisten virastojensa ja suurlähetystöjensä ansiosta pitopalveluyritysten luvattu kaupunki. Yksi alan yrittäjistä on suomalaissyntyinen Mikko Kosonen.

Hänen liiketoimintansa kattaa pitopalvelun ja oman Chef Mikko -kahvilaravintolan.

Bisneksestä liukeni viime viikolla toinen puolisko, kun kevään catering-tilaukset yksi toisensa perään peruuntuivat. Pian myös ravintolat määrättiin sulkemaan ovensa asiakkailta, joten yritys näytti hetkessä romahtavan.

Korona koettelee ravintoloitsija Mikko Kososen bisnestä. Hän kuitenkin uskoo liiketoiminnan elpyvän lamaannuksen jälkeen nopeasti. Hans Peter Dhuy / Yle

Kosonen muutti keskustan tuntumassa R-kadulla sijaitsevan ravintolansa kerralla kokonaan noutopisteeksi.

– Kauppa on käynyt ihan hyvin. Myymme tässä noin sata valmisruokapakettia päivässä, hän kertoo.

Hänen ansionsa tulevat nyt noutoruokien ja -juomien myymisestä sekä annostoimituksista pääosin Uber Eats -kuljetuspalvelun kautta.

Bisneksestä katosi kolme neljäsosaa

Kosonen arvioi, että aiemmasta liiketoiminnasta on parissa viikossa tyrehtynyt noin 75 prosenttia. Hän kuitenkin uskoo selviävänsä kriisistä.

– Toivottavasti lappua ei tarvitse laittaa luukulle. Jos kriisi jatkuu pidempään, pitää vain heittää uusia ideoita peliin, hän valaa uskoa.

Toivoa tuo myös nopea ilmapiirin muuttuminen kiireisten ihmisten Washingtonissa. Poikkeusolot ovat lisänneet yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta.

Eric Melby ja Daniel Bremer haluavat tukea lähikorttelin ravintoloita ja poikkeavat hakemaan niistä lounasta ja kahvia. Hans Peter Dhuy / Yle

Lähikorttelissa työskentelevät Daniel Bremer ja Eric Melby saapuvat Chef Mikon terassille pitämään kahvitaukoa. He hakevat näinä päivinä myös lounaansa täältä tai muista lähiravintoloista.

– Haluamme näin omalla esimerkillämme tukea paikallisia yrittäjiä, Bremer kertoo.

"Ruokaa ja vessapaperia kyllä riittää"

Yhdysvalloissa pelätään palvelualojen romahtamista. Se tarkoittaisi synkkiä aikoja ilman työsuhdeturvaa toimiville työntekijöille sekä massatyöttömyyttä.

Kosonen on työllistänyt parhaina aikoina parikymmentä osa-aikaista henkilöä, joista suurimmalla osalla on muukin työpaikka. Nyt hän on joutunut vähentämään väkeä toistaiseksi.

Kongressi käsittelee Yhdysvaltainkin oloissa jättimäistä, reilun 1 500 miljardin avustuspakettia koronasta kärsiville aloille. Ravintoloille on luvassa ainakin verohelpotuksia.

Käytännössä se tarkoittaa tässä vaiheessa vielä sitä, ettei Kososen tarvitse tehdä veroilmoitusta ennen lokakuuta. Normaalisti verojen jättöpäivä on huhtikuussa.

– Ei tässä kaupungissa ainakaan ruoka eikä myöskään vessapaperi lopu. Jotain pieniä tilapäiskatkoksia voi tulla, mutta tavaraa riittää kaikille. Eli ei ole syytä lietsoa paniikkia. Pitää vain tehdä töitä ja luottaa siihen, että tästä noustaan, Mikko Kosonen sanoo.

Lue lisää:

Trump määräsi kansalliskaartit virusepidemian koettelemiin New Yorkiin, Kaliforniaan ja Washingtoniin

Toimittajalta: Korona-arjen jongleerauksessa arvostukseni opettajia kohtaan kasvaa entisestään

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Ohisalo: Liikkumisen rajoittaminen ei ole läpihuutojuttu, Ruotsissa perutaan kevään kokeita