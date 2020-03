Näin eri maissa jo rajoitetaan ihmisten liikkumista: Mökkikansa kotiin, 206 euron sakot, lapsella leikit aina saman kaverin kanssa

Suomessa pohditaan liikkumisrajoitusten tiukentamista. Keräsimme tietoa, miten maailmalla liikkumista on rajoitettu.

Suomessa odotetaan lisää tietoa liikkumisrajoituksista. Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoi Ylen aamussa, että todennäköisesti suomalaisten liikkumista rajoitetaan lisää.

Tällaisia rajoituksia on jo monessa maassa.

Italiaan muuttaneella tamperelaisella Sari Passarolla alkaa kolmas viikko karanteenissa. Passaro asuu Toscanassa maaseudulla, missä ei ole kamalasti koronatapauksia. Ulkonaliikkumiskielto koskee myös heitä.

– Sakko on 206 euroa. En tiedä, onko sitä kukaan saanut, mutta kyllä liikkumista valvotaan täällä maallakin. Poliisi on ajanut joinakin päivinä parikin kertaa talon ohi.

Italia rajoitti kaikkien kansalaistensa liikkumista ensimmäisenä länsimaana. Italia yritti hillitä taudin leviämistä pitkään alueellisilla ja osittaisilla liikkumisrajoituksilla.

Koronaviruksen tarttumista hidastavat toimet rajoittavat maailmanlaajuisesti jo noin 900 miljoonan ihmisen liikkumista. Rajoituksia liikkumiselle on julistettu ainakin 35 maassa, myös Suomessa.

Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan 600 miljoonaa ihmistä on pakottavien rajoitusten piirissä, eli rajoitukset perustuvat määräykseen, eivät suositukseen.

Italian Napolissa puhdistettiin torstaina katuja koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi. Ciro Fusco / EPA

Koko Italiaan määrättiin ulkonaliikkumiskielto torstaina 12. maaliskuuta, kun tautiin oli kuollut jo yli 1 000 ihmistä. Kotoaan saa nyt poistua vain välttämättömistä syistä.

Passaron mukaan ulkona on voinut liikkua, mutta ei kaukana kotoaan, eikä isoissa ryhmissä.

– Meidän ympärillämme on peltoja ja metsää, joten voimme viinipalstojen välissä kulkea kauaskin näkemättä ketään.

Kaupassa on hidas käydä. Passaron kodissa pianon päällä on lomake, joka tehdään kauppareissulle.

– Vain muutama pääsee kerralla sisään. Kaupan edessä voi olla parin kilometrin jono. Ihmiset kun ovat kaukana toisistaan. Naapuri nauroi pysäyttäneensä autonsakin kauas toisista, kun on jo niin sisäistänyt säännön.

Uusin sääntö on, että saa mennä vain asuinpaikkansa keskukseen.

– Vieressämme on pari muuta kaupunkia, mutta meidän täytyy mennä monen kilometrin päähän omaan kaupunkiimme kauppaan. Vihannes-, kala- ja juustokauppias tuovat ostoksia ovelle, joten olemme edelleen syöneet hyvin ja tuoretta. Leipomo on auki, Passaro kertoo.

Saksa

Saksassa ulkonaliikkumiskielto on asetettu tähän asti ainakin Baijerin osavaltiossa. Muissakin osavaltioissa on tiukkoja rajoituksia. Koko maassa on suljettu esimerkiksi baarit ja kielletty joukkokokoontumiset, ja koulut ovat kiinni valtaosassa maata.

Baijerissa kotoa saa kahden viikon ajan poistua vain välttämättömistä syistä eli käytännössä kauppaan, lääkäriin tai töihin. Ravintolat saavat myydä ruokaa vain mukaan otettavaksi.

Saksassa yli kahden ihmisen kokoontumiset ovat toistaiseksi kiellettyjä. Näin pyritään estämään koronaviruksen leviäminen. Myös Angela Merkel on ollut kotona etätöissä koronaviruksella epäillyn altistumisen jälkeen.

Ranska

Ranskassa määrättiin koko maan kattava ulkonaliikkumiskielto 17. maaliskuuta.

Ihmiset saavat käydä ulkona tietyistä, välttämättömistä syistä kuten ruokaostoksilla, lääkärissä, apteekissa tai töihin menon takia.

Ranskassa saa viela toistaiseksi poistua kotoa ulkoilemaan tai

esimerkiksi juoksulenkille ja ulkoiluttamaan koiraa, kunhan

se tapahtuu kodin läheisyydessä.

Tutkija Tei Laine on töissä Grenoblessa.

– Virallisesti ei ole määritelty mita se "läheisyydessä" tarkoittaa, mutta ministerit ovat maininneet sellaisia lukuja kuin yksi kilometri, maksimissaan kaksi kilometriää. Mukana pitää olla todistus, johon on ruksittu, missa tarkoituksessa on liikkeella. Muuten saa 135 euron sakon.

Iserissä Alpeilla on Laineen mukaan kaikki urheilu ja ulkoilma-aktiviteetti kielletty. Myös puistot ja virkistysalueet on sulljettu hänen mukaansa.

Hallitus määräsi 100 000 poliisia valvomaan kieltoa.

Espanja

Espanjassa määrättiin koko maan kattava ulkonaliikkumiskielto 14. maaliskuuta.

Espanjassa ulkonaliikkumiskiellon toteutumista valvovat poliisien lisäksi osassa maata puolustusvoimat.

Espanjassa poikkeustila tarkoittaa käytännössä lähes kaikkien liikkeiden sulkemista paitsi apteekkien ja ruokakauppojen. Monessa maassa ruokakauppojen sisällä olevien ihmisten määrää on rajoitettu.

Maan pääministeri Pedro Sánchez linjasi, että koiraa saa edelleen ulkoiluttaa. Sen jälkeen espanjalaiseen käytettyjen tavaroiden ostoon ja myyntiin erikoistuneeseen Wallapop-sovellukseen ilmestyivät ensimmäiset ilmoitukset, joissa koiranomistajat tarjosivat lemmikkejään lenkitettäväksi maksua vastaan.

Espanjassa poliisit yrittävät pysäyttää ihmisiä lähtemästä loma-asunnoille viikonlopuksi. Myös Valenciassa poliisi on sakottanut vuoristoon tai maaseudulle pyrkineitä perheitä, kertoi El Pais. (siirryt toiseen palveluun)

Albania

Albaniassa astui viikonloppuna voimaan 40 tuntia kestävä ulkonaliikkumiskielto. Armeija on poliisivoimat on määrätty valvomaan sitä.

Pääministeri Edi Rama ja oppositiojohtaja Lulzim Basha sanoivat harvinaisessa yhteislausunnossaan, että viranomaisilla on oikeus käyttää vaikka vesitykkejä tai kyynelkaasua saadakseen ihmiset pois kaduilta.

Norja

Norja on käskenyt kansalaisiaan mökeiltä kotiin, kertoi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Tuhannet norjalaiset pakenivat etätöihin mökille.

– Jos on pakko, niin käytämme reserviläisiä saadaksemme mökkikansan kotiin, sanoi pääministeri Erna Solberg yleisradioyhtiö NRK:n mukaan.

Norjassa on annettu myös konkreettisia neuvoja lasten tapaamisista. Terveysviranomaiset pyrkivät minimoimaan kontaktit, mutta toisaalta ylläpitämään lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyttä.

Ohjeissa neuvotaan (siirryt toiseen palveluun), että kavereiden kanssa yhdessä vietetty aika tulisi rajoittaa muutamaan tuntiin.

Lapsella voi olla yksi tai kaksi leikkikaveria, jotka pysyvät samoina koko poikkeusolosuhteiden ajan. Sama pätee myös nuoriin.

Ruotsi

Ruotsissa on ollut huomattavasti rennompi linja kuin muualla, vaikka maassa on kuollut parikymmentä ihmistä koronaan. Ruotsissa saa olla 499 ihmistä koolla, Suomessa 10.

Ruotsissa peruskoulu ja iltapäiväkerhot toimivat tavalliseen tapaan. Rajat ovat auki EU-maiden kansalaisille.

Riskiryhmiin kuuluvia, kuten yli 70-vuotiaita kehotetaan pysymään kotona, mutta heille suositellaan päivittäistä ulkoilua. Ruotsalaisia on kehotettu välttämään tarpeetonta matkustamista ja suosimaan etätöitä, jos se on mahdollista.

Iso-Britannia

Myös Britanniaa on pidetty suhteellisen lepsuna. Viikonloppuna Britannian hallitus teki kuitenkin kovan päätöksen sulkea englantilaisten rakkaat pubit.

Hallituksen uusimman määräyksen mukaan suljetaan muun muassa pubit, ravintolat, yökerhot, teatterit, elokuvateatterit, konserttisalit, museot ja bingohallit. Lisäksi ovensa joutuvat sulkemaan myös kylpylät ja kuntosalit.

Yhdysvallat

Jo ainakin seitsemän osavaltiota Yhdysvalloissa on määrännyt ihmiset pysymään kotona. Tiukat liikkumisrajoitukset tulivat voimaan perjantaina myös Illinois’ssa ja sen pääkaupungissa Chicagossa.

Ihmiset on määrätty pysymään pääosin kotona myös esimerkiksi Los Angelesissa ja New Yorkissa.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsomin määräyksen mukaan ihmiset eivät saa poistua kodeistaan ilman tärkeää syytä. Syitä voivat olla esimerkiksi ruoka- tai lääkeostokset, koiran ulkoilutus tai kuntoilu.

Turkki

Turkissa astui lauantaina keskiyöllä voimaan ulkonaliikkumiskielto yli 65-vuotiaille ja kroonisista sairauksista kärsiville, COVID-19-virustartuntojen hillitsemiseksi.

Muutamassa kaupungissa katujen varsilta ja aukioilta on jopa poistettu penkkejä, koska vanhukset jatkoivat penkeillä kokoontumista entiseen malliin.

Kolumbia

Kolumbia aloittaa laajat ulkonaliikkumisen rajoitukset tiistaista alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 13. huhtikuuta saakka.

Kolumbia on jo aiemmin ilmoittanut saapuvien ulkomaanlentojen keskeyttämisestä maanantaista alkaen. Se on myös kehottanut kaikkia yli 70-vuotiaita pysyttelemään kotonaan toukokuun loppuun saakka. Koulut on suljettu.

Australia

Australian Sydneyssä tuhannet ihmiset eivät iitanneet ohjeista pysyä turvallisen etäisyyden päässä toisistaan, vaan monet ryntäsivät perjantaina Bondi Beach -uimarannalle nauttimaan syksyn yli 30 asteen hellepäivästä. Osavaltio sulki uimarannan toistaiseksi.

Yli 500 ihmisen kokoontumiset ulkotiloissa on kielletty Australiassa koronaviruspandemian takia.

Jordania

Myös Jordaniassa määräyksiä on tiukennettu. Jordanian hallitus on määrännyt koko väestön ympärivuorokautiseen ulkonaliikkumiskieltoon.

Kodista saa poistua vain "pakottavasta syystä". Määräyksen rikkojia uhkaa välitön, jopa yli vuoden mittainen vankeus.

Hallituksen mukaan ankarampiin toimin piti ryhtyä, koska kansalaiset eivät noudattaneet määräyksiä.

