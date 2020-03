Islannissa tehdään koronatestejä suhteessa eniten maailmassa – biopankki ottaa näytteitä myös täysin oireettomilta

Islannissa on todettu noin 470 koronatartuntaa, joista runsas kolmasosa linkittyy ulkomaanmatkoihin. Kuvassa pääkaupunki Reykjavik.

Islannissa on meneillään koronatestaukset, joiden mittaluokka on tiettävästi väkilukuun suhteutettuna suurempi kuin missään muualla maailmassa. Asiasta kertoo maan hallitus verkkosivuillaan. (siirryt toiseen palveluun)

Näytteitä ottavat terveysviranomaiset ja geenitutkimusyhtiö deCode Genetics. Myös oireettomat henkilöt pääsevät halutessaan ilmaiseen koronatestiin.

–Tarkoituksena on saada käsitys viruksen todellisesta levinneisyydestä yhteisössä. Monet maat testaavat tällä hetkellä pääsääntöisesti oireilevia henkilöitä, Islannin johtava epidemiologi Thorolfur Gudnason uutissivusto BuzzFeedin (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa viime viikolla.

Islannin uniikki tilanne

Islannissa oli testattu lauantaihin mennessä 9 768 henkilöä. Saarivaltion väkiluku on noin 364 000. Toisin sanoen islannissa on testattu noin 26 800 henkilöä miljoonasta.

Luku avautuu, kun sitä vertaa muihin maihin.

Harri Vähäkangas / Yle

Esimerkiksi Etelä-Korea on tullut tunnetuksi mittavista testaustoimistaan. Maassa oli tehty maanantaihin mennessä (siirryt toiseen palveluun) noin 338 000 testiä – väkilukuun suhteutettuna määrä on 6 600 henkilöä miljoonasta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa oli sunnuntaihin mennessä tutkittu noin 10 000 koronanäytettä. Se tarkoittaa, että Suomessa on testattu 1 800 henkilöä miljoonasta.

Gudnason sanoi viime viikolla uutissivusto BuzzFeedille, että Islannin pieni väkiluku ja hyvät testausmahdollisuudet ovat mahdollistaneet Islannin "uniikin" tilanteen.

On kuitenkin hyvä huomata, että Islannissa on väkilukuun suhteutettuna huomattavasti enemmän tartuntoja kuin Suomessa. Tähän mennessä koronaviruksen on Islannissa saanut noin 470 henkilöä.

5,5 miljoonan asukkaan Suomessa on puolestaan varmistettu noin 700 tartuntaa. Suomalaisasiantuntijat ovat pitäneet laajoja testauksia tarpeettomina ja kalliina.

Tampereen yliopistollisen sairaalan infektioyksikön osastonylilääkäri Jaana Syrjänen arvioi perjantaina Ylelle, että yhden testin tekeminen maksaisi Suomessa kuluineen noin 200 euroa.

Biopankki testaa oireettomia kansalaisia

Islannin ensimmäinen koronavirustartunta todettiin helmikuun lopussa.

Taudin leviämistä yritetään estää monin keinoin. Noin 5 500 islantilaista on tällä hetkellä vapaaehtoisessa kotikaranteenissa. Yli sadan ihmisen kokoontumiset ovat kiellettyjä. Toisen ja kolmannen asteen koulut pysyvät suljettuina. Islanti on myös kieltänyt tarpeettoman matkustamisen maahan.

Islannissa on kotikaranteenissa noin 5 500 ihmistä. Kuva Reykjavikin kaduilta vuodelta 2017. Riikka Uosukainen / Yle

Testaustoimet laajenivat merkittävästi maaliskuun puolivälissä.

Silloin maan pääkaupungissa Reyjavikissa toimiva geenitutkimusyhtiö deCode Genetics alkoi tarjota ilmaisia koronaseulontoja oireettomille ihmisille. Testeihin pääsevät myös ne, jotka eivät ole vapaaehtoisten karanteenien piirissä.

Käytäntö on poikkeuksellinen. Paljon testejä tekevässä Etelä-Koreassa testiin pääsevät vähäoireiset ja ne, joiden epäillään altistuneen virukselle.

Suomessa puolestaan näytteitä otetaan vain potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita. Vähäoireisia ja oireettomia ei testata. Testejä tehdään myös terveydenhuollon henkilökunnalle.

Laajat testit auttavat ymmärtämään tautia

Islannin terveysviranomaiset ovat analysoineet yli 4 200 testitulosta. Lisäksi deCode Genetics on julkaissut Islannin hallituksen mukaan 5 571 testin tulokset. Alle prosentilla geenitutkimusyhtiön testaamista oireettomista on todettu koronavirus.

Asiantuntijat pitävät saatuja testaustuloksia merkittävinä ja toivovat, että ne auttavat myös jatkossa luomaan tilannekuvaa ja hillitsemään taudin leviämistä.

– On vahvoja viitteitä siitä, että toimemme viruksen hillitsemiseksi ovat tehokkaita. Noin puolet diagnosoiduista tapauksista on peräisin karanteenissa olevilta henkilöiltä, johtava epidemiologi Thorolfur Gudnason sanoo Islannin hallituksen tiedotteessa.

deCoden toimitusjohtaja Kári Stefánsson toteaa, että hänestä on ollut hienoa huomata islantilaisten pitävän yhtä vaikeassa koronavirustilanteessa. Stefánssonin mukaan laajat seulonnat antavat tietoa viruksen leviämisestä eri olosuhteissa ja viruksen muutoksista.

Neurologi Kári Stefánsson, deCODE Genetics -yhtiön toimitusjohtaja vuonna 2015. Yhtiö on jo vuosia kerännyt järjestelmällisesti DNA-näytteitä islantilaisilta. Jyrki Hara/YLE

Noin kolmannes Islannin 470 tartunnasta on pystytty jäljittämään ulkomaille, pääsääntöisesti Alpeille suuntautuneisiin matkoihin. Sairaalahoidossa oli viikonloppuna 12 sairastunutta.

Koronavirukseen on kuollut Islannissa tähän mennessä yksi henkilö. Virusta kantanut 36-vuotias australialaismies hakeutui hoitoon ja menehtyi äkillisesti. Islannin yleisradioyhtiö (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, etteivät miehen oireet olleet koronavirukselle tyypillisiä, minkä vuoksi kuolemaa tutkitaan tarkemmin.

