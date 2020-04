Suomalainen yritys hyppää Broadway-musikaaleihin – Arilynin lisätty todellisuus on kiinnostanut myös Ozzy Osbournea

Emmi Jouslehto nostaa tabletin kasvojensa korkeudelle ja suuntaa laitteen kohti korkean jugend-huoneen vaaleaa seinustaa. Kuuluu pieni kilkahdus, ja huone herää eloon violetin väreissä. Tabletin näytölle ilmestyy sähköisyyttä kihisevien efektien saattelemana helperbot eli auttajarobotti Claire, joka kertoo kiinnostavia asioita itsestään ja nimenomaan robottiudestaan. Olemme siirtyneet toiseen todellisuuteen. Nyt eletään vuotta 2064.

Arilynin lisätyn todellisuuden käyttöliitttymä futuristiseen Maybe Happy Ending -musikaaliin kertoo roboteista ja sijoittuu vuoden 2064 Etelä-Koreaan. Jussi Mankkinen / Yle

Robotteja lisätyssä todellisuudessa

Kotimainen Arilyn-yritys luo lisättyä todellisuutta eli pädin tai kännykän avulla näkyviä efektejä arkimaailmaan. Lisätystä todellisuudesta käytetään myös nimeä AR (augmented reality).

Firman tuore aluevaltaus on alkuvuodesta Atlantassa nähty, Alliance Theatren tuottama futuristinen musikaali Maybe Happy Ending. Georgian osavaltion johtaviin teattereihin kuuluva Alliance Theatre halusi robotteja ja teknologiaa pursuavaan esitykseensä uudenlaista sisältöä, ja toimeksiannon nappasi Arilyn.

– Kahden robotin ystävyydestä, tai melkeinpä keskinäisestä rakkaudesta, kertova tarina on kiehtova jo sinänsä. Me maustoimme sitä lisätyn todellisuuden käyttöliittymällä, jolla pääsee tutustumaan robotteihin läheisemmin, ja jolla saa heistä syvällisempää tietoa, Arilynin toimitusjohtaja Emmi Jouslehto kertoo.

Maybe Happy Ending ei ole Arilynin ainoa amerikkalainen musikaaliprojekti. Äskettäin varmistui uusi lisätyn todellisuuden musikaalitilaus –peräti Broadwaylle. Kampanja julkistetaan myöhemmin, koska koronapandemian takia Broadwaykin on suljettuna määrittelemättömän ajan.

Arilynin graafikoita ja animaattoreita työn touhussa. Arilyn työllistää parikymmentä henkilöä. Taustalla luova johtaja Otso Kähönen. Jussi Mankkinen / Yle

Arilyn on tehnyt yhteistyötä muun muassa Nokian, Huawein, Pandan, Aku Ankan ja Arlan kanssa. Panda-pääsiäismunan viimevuotinen kampanja keräsi yli 150 000 katselukertaa. Jussi Mankkinen / Yle

Uusi teknologia kiinnostaa museoita

Vuonna 2013 perustetun Arilynin lisätyn todellisuuden eli AR:n sovelluksia on hyödynnetty jo yli kahdessakymmenessä eri maassa. Asiakkaina ovat olleet Arlan, Huawein, Pandan ja Nokian kaltaiset yritykset, mutta myös lukuisat kulttuurialan toimijat, kuten Amos Rex ja Ateneum.

Amos Rexin viimesyksyisessä Birger Carlstedt -näyttelyssä Arilyn herätti henkiin lisätyn todellisuuden tekniikalla taiteilijan 1920-luvulla suunnitteleman venäläisen kabinetin, Ateneumille se taas suunnitteli Art Gate -nimellä kulkevan virtuaalisen museokokemuksen.

Emmi Jouslehtoa viehättävät tarinat, joissa todellisuus vinksahtaa toisenlaiseksi yllättävän käänteen takia. Jussi Mankkinen / Yle

Emmi Jouslehdon mielestä ei ole mikään ihme, että museot ovat kiinnostuneita lisätyn todellisuuden tarjoamista mahdollisuuksista – modernin teknologian avulla museoelämysten äärelle saadaan esimerkiksi houkuteltua uusia kävijäryhmiä.

– Museoilla on myös runsaasti materiaalia, joka ei mahdu näyttelyihin, tai joka on niin huonossa kunnossa, ettei sitä voi laittaa esille. Ongelma voidaan tällaisissa tapauksissa ratkaista virtuaalisesti. Lisätty todellisuus mahdollistaa myös sen, että museoiden kokoelmista voi nauttia vaikkapa koulussa tai kotona.

Pimeyden ruhtinas Ozzy Osbourne yllätti faninsa viime marraskuussa hyppäämällä lisätyn todellisuuden kelkkaan. Jussi Mankkinen / Yle

Pimeyden ruhtinas yllättää

Ozzy Osbourne ponnahtaa liekkimeren keskeltä levynkannen päälle, virnistelee ja mulkoilee tapansa mukaan maanisesti ja kiljaisee mikrofoniin että let me hear you scream.

Viime marraskuussa Arilyn keräsi runsaasti huomiota maailman tunnetuimpiiin kuuluvan rock-tähden vanavedessä. Ozzy Osbournen taustajoukot halusivat vinyylikokoelman yhteyteen jotakin uutta ja erilaista, ja näin syntyi lisätyn todellisuuden projekti, jonka pääosassa on seitsemänkymppinen pimeyden ruhtinas.

– Ozzyn kohdalla kyse on nimenomaan yllätyksestä, jota fanit tuskin osasivat odottaa. Vaikka vinyylikokoelmalla ei ollut uutta musiikkia, kokonaisuuteen saatiin tuore tulokulma, Emmi Jouslehto kertoo.

Myös muutama kotimainen artisti on kokeillut lisättyä todellisuutta: virtuaalinen Sanni ilmestyi taannoin Aku Ankan sivuille ja Hula Hula -ohjelman yhteydessä sinertävä hologrammi-Robin ponnahti joraamaan ja opettamaan suomalaisille tanssia. Myös Vesalan konserteissa on hyödynnetty lisättyä todellisuutta, joka on kotimaisen teknologiayritys Zoanin käsialaa.

Emmi Jouslehto ja luova johtaja Otso Kähönen. Kähönen on työskennellyt aiemmin muun muassa Fullsteam Agencyssa. Jussi Mankkinen / Yle

Tavoitteissa yhteistyö MoMAn kanssa

Äskettäin Arilyn on myös ryhtynyt hyödyntämään uutta tekniikkaa, jolla esimerkiksi Maybe Happy Ending on toteutettu.

– Kyse on Web AR:stä, jolla lisättyyn todellisuuteen pääsee suoraan mobiiliselaimesta. Appeja ei enää tarvitse ladata, vaan AR-elämykseen voidaan mennä nettisivun linkistä, Emmi Jouslehto kertoo.

Tälllä hetkellä Arilynilla on toimipiste Helsingin lisäksi New Yorkissa ja yritys on tehnyt yhteistyötä muun muassa muoti- ja taidealan oppilaitoksen Fashion Institute of Technologyn kanssa.

Myös Emmi Jouslehdon suuri toive nivoutuu vahvasti kulttuuriin ja taiteeseen.

– Olisi kiehtovaa, jos pääsisimme tekemään yhteistyötä New Yorkin Museum of Modern Artin eli MoMAn kanssa. Projektissa lisätty todellisuus täydentäisi museon näyttelyitä jollakin aivan uudella tavalla. Se on toive, joka on pyörinyt mielessä.