Pienpanimot talousongelmissa – joensuulaisyritys koittaa helpottaa ahdinkoa somessa suorana näytettävällä panimokierroksella

Koronan aiheuttama kriisi on ajanut panimot taloudelliseen ahdinkoon, kerrotaan Pienpanimoliitosta. Pienimpien panimoiden tilanne on jo kriittinen, koska ravintolat ovat sulkeneet oviaan ja tapahtumat on peruttu.

Ravintolat ja tapahtumat ovat pienpanimoiden elinehto, sillä kuluttajat valitsevat vähittäiskaupassa olueksi usein alemman hintaluokan tuotteita käsityöoluiden sijaan.

Esimerkiksi kuopiolainen Iso-Kallan Panimo on laittanut oman olutkauppansakin kiinni, koska yrityksessä työskentelee riskiryhmäläisiä. Iso-Kallan Panimo aloittaa oluen myynnin ennakkotilauksina, joita voi noutaa olutkaupalta yksi asiakas kerrallaan. Tuotteet myydään alennetulla kampanjahinnalla.

Joensuulainen panimo pisti pystyyn panimokierrosliven

Joensuulaisen panimon ratkaisu ongelmaan on panimokierroslive. Honkavuoren Panimo piti ensimmäisen panimokierroslivensä viime viikon perjantaina.

– Keksimme panimokierroksen tuossa torstain aamukahvilla. Jotain piti keksiä. Haluamme myös piristää ihmisiä, sanoo panimon markkinointijohtaja Oona Heikkinen.

Honkavuoren Panimo on pitänyt panimokierroksia normaalisti aina perjantaisin panimon tiloissa.

Perjantainen panimokierroslive oli menestys. Sitä katseli yrityksen Facebook-sivuilta reaaliaikaisesti yli kaksisataa silmäparia. Panimokierroslive on edelleen katsottavissa yrityksen Facebook-sivuilta.

Yritys haluaa tuoda panimokierroslivellä pienten panimoiden ääntä kuuluviin, vaikka kierros on samalla oman yrityksen markkinointikeino.

Panimo Honkavuoren panimoyrittäjä Ville Vuorio ja markkinointijohtaja Oona Heikkinen pohtivat jatkosuunnitelmia. Meri Remes/Yle

– Haluamme pitää olutkulttuuria hengissä. Ettei niitä pienpanimoita tipahtelisi pois, Heikkinen sanoo.

Ravintoloiden tilaukset ovat tippuneet normaalista lähes nolliin. Panimoyrittäjä Ville Vuorio kertoo, että työajan lyhennyksistä on jo puhuttu työntekijöiden kanssa. Toistaiseksi toimintaa jatkuu kuitenkin ennallaan.

– Palkkasimme juuri hiljattain uuden työntekijän. Yritys työllistää muutamia työntekijöitä, Vuorio sanoo.

Isojen tekijöidenkin tilaukset pienentyneet, kerrotaan Olvi Oyj:stä

Pienet panimot eivät kuitenkaan ole tilanteessa yksin.

Iisalmelainen Olvi Oyj kuvaa tilanteen olevan hankala myös isommille panimoille. Ravintoloiden tilausmäärät ovat laskeneet merkittävästi.

– Korona on vaikuttanut kaikkien Olvin tuotteiden tilausmääriin, ei pelkästään olueen, sanoo markkinointijohtaja Olli Heikkilä.

Olvin vähittäiskauppamyynnissä on näkynyt pientä kasvua, mutta se voi selittyä hamstrausilmiöllä.

Pienpanimoiden vaikea taloustilanne tiedostetaan Olvi Oyj:llä.

– Olemme kiitollisia pienpanimoille olutkulttuurin edistämisestä. Toivomme, etteivät pienpanimot ajautuisi konkurssiin pandemian vuoksi, Heikkilä sanoo.

