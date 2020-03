Mitä saat tehdä, jos olet karanteenissa, eristyksessä tai perusterve? Tässä säännöt tiivistetysti

Koronaepidemia rajoittaa ihmisten arkea ennenkokemattomalla tavalla.

Rajoitusten aste riippuu siitä, oletko todennäköinen taudinkantaja, sairas, kuulutko johonkin riskiryhmään vai oletko perusterve.

THL, Jyrki Lyytikkä / Yle

Terveet henkilöt, joiden epäillään saaneen koronatartunnan, määrätään karanteeniin. Karanteeni voi johtua esimerkiksi siitä, että on matkustanut ulkomailla tai ollut kontaktissa koronaan sairastuneen kanssa.

Karanteenissa pitää välttää lähikontaktia perheen ulkopuolisiin ihmisiin. Ulos voi mennä, jos ei mene muiden ihmisten lähelle. Esimerkiksi työhön, kouluun, päiväkotiin, harrastuksiin tai kauppaan sen sijaan ei saa mennä, koska näissä paikoissa lähikontaktia on vaikea välttää.

Karanteenin voi yleensä toteuttaa kotona. Jos kotona kuitenkin asuu yli 70-vuotiaita tai perussairaita henkilöitä, voidaan joutua harkitsemaan erityisjärjestelyjä.

Koronaviruksen aiheuttamaa Covid-19-tautia sairastavat eristetään terveistä. Eristys voidaan toteuttaa kotona tai sairaalassa.

Valtaosa sairastuneista saa lieviä oireita, jolloin kotieristys riittää. Kotona sairastuneen hoito olisi, jos mahdollista, paras antaa yhden perusterveen aikuisen vastuulle. Muiden samassa taloudessa asuvien tulisi olla toisessa huoneessa tai yrittää muuten pitää etäisyyttä sairastuneeseen.

Riskiryhmään kuuluvia – yli 70-vuotiaita sekä perussairaita – kehotetaan pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa.

Karanteenia vastaavissa olosuhteissa pitää välttää lähikontakteja muiden ihmisten kanssa. Perhettä, siis samassa taloudessa asuvia, ei tarvitse vältellä, jos he ovat terveitä. Sen sijaan liikkumista kodin ulkopuolella on vältettävä.

Jos on välttämätöntä käydä kaupassa, apteekissa tai muilla asioilla, tämä pitäisi tehdä silloin kun muita ihmisiä on vähän liikkeellä. Etäisyyttä toisiin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

Myös perusterveiden ihmisten suositellaan rajoittamaan liikkumistaan, erityisesti sosiaaliset kontaktit on syytä jättää minimiin. Vältä siis ihmisjoukkoja ja tungoksia ja pidä vähintään metrin etäisyys kanssaihmisiin. Etätyöskentely on myös suositeltavaa, jos se on mahdollista järjestää.

