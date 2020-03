Oikeusministeri Henriksson liikkumisrajoituksista: Nyt ei ole kyse huutokaupasta, liikkuminen on keskeinen perusoikeus

Hallituksen johtavat ministerit kokoontuvat maanantai-iltana pohtimaan, onko Suomessa tarpeen rajoittaa liikkumista koronaviruksen takia ja esimerkiksi estää kokoontuminen yökerhoissa ja vastaavissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi twitterissä, että hallitus valmistelee liikkumisen rajoittamista.

– Valmiuslain pykälän 118 nojalla voidaan kieltää oikeus liikkua tai oleskella tietyllä alueelle tai rajoittaa oikeuksia jos välttämätöntä ihmisten hengen ja terveyden suojelemiseksi, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo.

Oikeusministeri muistuttaa perusasioista: hallitus ei voi tehdä valmiuslain puitteissa mitään, mikä ei ole aivan välttämätöntä. Kaiken mitä hallitus tekee, on perustuttava voimassa oleviin lakeihin ja myös asiantuntijoita on kuultava.

– Jos lisätoimia on välttämätöntä ottaa käyttöön, olennaista on, että toimet ei mene pidemmälle kuin on perusteltua väestön suojelemiseksi. Liikkumisvapaus on hyvin keskeinen perusoikeus, Henriksson muistuttaa.

– Tässä pitää koko ajan tiedostaa, että pitää tehdä hyvin tarkkaa työtä. Valmistelun pitää olla perusteellista ja kaikin puolin nojautua faktoihin, oikeusministeri sanoo.

Ja edelleen, Henriksson palaa oikeusvaltion perusteisiin:

– Oikeusvaltiossa nojataan siihen lainsäädäntöön, joka on voimassa ja tehdään toimia, jotka sen mukaan ovat mahdollisia, Henriksson jyrähtää.

"Nyt ei ole kyse huutokaupasta"

Suomi otti viime viikolla valmiuslain käyttöön ensimmäistä kertaa. Poikkeusoloissa Suomi ei ole ollut sitten sota-ajan. Siksi lain soveltamisesta ei ole olemassa valmista käytäntöä.

Kaikki Euroopan maat käyvät nyt kilpajuoksua koronaviruksen kanssa, jotta sen leviäminen saataisiin hidastumaan. Monet maat ovat Suomen tavoin ensin sulkeneet kouluja ja pyytäneet ihmisiä välttämään kohtaamisia. Kun toimet eivät ole tehonneet, ulkonaliikkumiskielto on asetettu esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa.

– Tässä ei ole kyse mistään kilpailusta vaan kyse lähikontaktien rajoittamisesta. Linjauksia, jotka hallitus teki, on syytä noudattaa kaikin osin, Henriksson sanoo.

Kotimaassa oppositio on kaiken aikaa esittänyt toimien tiukentamista. Se puhui koulujen sulkemisesta ja valmiuslain käyttöönotosta jo ennen kuin hallitus päätti näistä. Nyt kokoomuksesta ja perussuomalaisista vaaditaan esimerkiksi lisää liikkumisen rajoituksia.

Henriksson haluaa nytkin kuulla ensin, miten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijat näkevät koronan leviämisen ja mitkä keinot voisivat parhaiten estää sitä. Sen jälkeen on päätettävä, mitä lakia sovelletaan ja miten. Vasta sen jälkeen poliitikot voivat tehdä päätöksen.

– Nyt ei ole huutokaupasta kyse, vaan on tarkasta paikasta kyse. Hallitus kyllä yrittää tehdä kaikkensa tässä, että koronakriisistä päästäisiin niin vähin vahingoin kuin mahdollista.

Yökerhot on syytä sulkea

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on korostanut koronakriisin aikana, että valmiuslain käyttöönotolle on korkea kynnys. Valmiuslaki otettiin mukaan keinovalikoimaan viikko sitten. Käyttöön otetuilla pykälillä estetään lääkkeiden hamstrausta ja yritetään varmistaa, että sairaanhoito ja muut yhteiskunnan olennaiset palvelut toimivat myös kriisin aikana.

Henriksson muistuttaa, että edelleen kaikki normaalien lakien sallimat keinot on käytettävä ensin ja valmiuslakia käytetään vain, jos se on välttämätöntä ihmisten terveyden ja hengen suojaamiseksi.

Ylen tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministerit ehdottivat selvityksessään ravintoloiden, yökerhojen ja pubien sulkemista jo viikko sitten, mutta asia ei edennyt hallituksessa. Ylen tietojen mukaan sulkemismahdollisuutta olisi etsitty esimerkiksi valmiuslain pohjalta.

– Ei ole ihan helppo löytää sille pohja valmiuslaista, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Hän kuitenkin sanoo toivovansa, että säädöspohja löytyy.

– Varmasti on niin, että yökerhot olisi syytä nyt sulkea. Tästä keskustellaan hallituksen sisällä.

