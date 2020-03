Venäjän kirkoissa jatketaan jumalanpalveluksia ja suudellaan ikoneita, vaikka koronaepidemia kiihtyy

MOSKOVA Venäjän ortodoksinen kirkko ei aio keskeyttää jumalanpalveluksiaan koronaviruksesta huolimatta.

Jo maaliskuun puolivälissä (siirryt toiseen palveluun) kirkon ulkosuhteista vastaavaa osastoa johtava metropoliitta Volokolamski Ilarion sanoi, että jumalanpalvelukset jatkuvat riippumatta siitä, kuinka laajalle koronavirus leviää maassa.

Siitä lähtien kirkko on vahvistanut samaa viestiä näihin päiviin saakka.

Moskovassa ja monilla muilla Venäjän alueilla on otettu käyttöön useita rajoituksia tartuntojen hillitsemiseksi. Esimerkiksi koulut on suljettu ja kokoontumiset julkisilla paikoilla on rajattu 50 ihmiseen. Rajoitukset eivät kuitenkaan koske kirkkoja.

Käytössä uusi rukous koronavirusta vastaan

Venäjän ortodoksinen kirkko otti sunnuntaina käyttöön (siirryt toiseen palveluun) erityisen rukouksen epidemiaa vastaan. Kirkkoslaaviksi lausuttavassa rukouksessa ei kuitenkaan mainita erikseen koronavirusta.

Kirkko on kehottanut kaikkia pappeja voimistamaan rukouksiaan sairauden voittamiseksi.

Näiden olosuhteiden tulee vahvistaa uskoamme lisää, jotta epäilevät kääntyisivät uskovaisiksi. Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill

Viime viikolla (siirryt toiseen palveluun) moskovalainen Vysokopetrovskin luostari aloitti jokailtaiset ristisaattokulkueet kaupungin keskustassa viruksen taltuttamiseksi. Ensimmäinen kulkue järjestettiin julkisella paikalla. Luostarista kerrotaan Ylelle, että sen jälkeen ne on siirretty pidettäväksi luostarin suljetulle sisäpihalle.

Ortodoksista kirkkoa johtava Moskovan ja koko Venäjän patriarkka Kirill kehotti sunnuntaisen jumalanpalveluksen jälkeen (siirryt toiseen palveluun) suhtautumaan koronavirukseen Jumalan armona.

– Näiden olosuhteiden tulee vahvistaa uskoamme lisää, jotta epäilevät kääntyisivät uskovaisiksi, uskonnollinen johtaja sanoi Moskovan alueella sijaitsevassa Peredelkinossa pidetyn jumalanpalveluksen yhteydessä.

Papeille annettu uudet hygieniasäännöt

Venäjän ortodoksinen kirkko on kuitenkin kehottanut ihmisiä suhtautumaan koronavirukseen vakavasti.

Se on myös antanut ohjeita (siirryt toiseen palveluun) tartuntavaaran pienentämiseksi kirkoissa. Pappien tulee esimerkiksi jakaa ehtoollinen suojakäsineissä ja tarjota se kertakäyttöastioissa.

Naiselle tarjotaan ehtoollista tammikuussa Kristus Vapahtajan katedraalissa Moskovassa. Kommersant Photo Agency / AOP

Lisäksi kirkko on kehottanut desinfioimaan ikonien suojalaseja säännöllisesti. Ortodoksien tapaa suudella kirkossa esillä olevia ikoneita ei kuitenkaan olla rajoittamassa.

Moni on kritisoinut kirkkoa siitä, että se kiihdyttää messuillaan koronaviruksen leviämistä. Monissa muissa maissa, kuten Suomessa, kirkkoväelle avoimien jumalanpalvelusten pitäminen kirkoissa on keskeytetty. Niitä on siirrytty striimaamaan netissä.

Tilanteen vakavuutta lisää se, että kirkossa käy etenkin koronaviruksen riskiryhmään kuuluvia vanhoja ihmisiä.

Ortodoksisen kirkon mukaan jumalanpalveluksia ei ole kuitenkaan keskeytetty aiemminkaan, paljon vakavampien epidemioiden aikana.

– Silloinkin kun hygieniataso ja ennaltaehkäisevät toimet ovat olleet paljon vähäisempiä, eivät kirkot ole koskaan levittäneet tartuntoja suurissa määrin, sanoo kirkon viestinnästä vastaavalta osastolta Vahtang Kipšidze sunnuntaina julkaistussa haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Kirkko valitsee maallisen ja hengellisen väliltä

Koronavirustartuntojen kasvaessa venäläiset valmistautuvat pääsiäisen viettoon. Venäjällä pääsiäinen on tänä vuonna viikkoa myöhemmin kuin Suomessa eli 19. huhtikuuta.

Pääsiäinen on ortodokseille kirkkovuoden tärkein juhla, ja tavallisesti pääsiäisen messut keräävät kirkot ääriään myöten täyteen ihmisiä.

Ihmeitä korostava ortodoksinen kirkko vakuuttaa edelleen, ettei pääsiäisen vietto vaarannu koronaepidemian vuoksi. Toisaalta kirkon on punnittava riskejä tartuntojen lisääntyessä.

– Dilemma on kirkolle lohduton: Joko pelastaa seurakuntalaiset fyysisesti kehottamalla ihmisiä jäämään kotiin, tai pelastaa oma maine ihmeitä tekevänä instituutiona altistaen seurakuntalaiset vakavalle, paikoin jopa hengenvaaralliselle riskille, politiikantutkija Fjodor Krašennikov kirjoittaa The Repulic -verkkojulkaisussa (siirryt toiseen palveluun).

Krašennikovin mukaan kirkon voi pelastaa vaikealta valinnalta vain esivallan järeät päätökset, jotka siirtävät vastuun tilanteesta viranomaisille.

Ortodoksisen kirkon suhteet valtiojohtoon ovat Venäjällä tiiviit. Ortodoksista kirkkoa johtava Moskovan patriarkka Kirill ja presidentti Vladimir Putin laskevat kukkia Punaisella torilla lokakuussa 2019. AOP

Todetut tartuntamäärät kasvavat nopeasti

Moskovassa viranomaiset ovat jo ryhtyneet toimiin, jotka voivat osaltaan helpottaa tartuntariskiä kirkoissa.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin määräsi maanantaina (siirryt toiseen palveluun) kaikki yli 65-vuotiaat ja muut riskiryhmään kuuluvat moskovalaiset pysymään kotonaan torstaista alkaen aina huhtikuun puoliväliin saakka.

Myös pääministeri Mihail Mišustin on kehottanut (siirryt toiseen palveluun) ikäihmisiä pysymään mahdollisuuksien mukaan kotona.

Vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä on kasvanut voimakkaasti Venäjällä viime päivien aikana. Tämänhetkisen tiedon mukaan tartuntoja on yhteensä 438. Suurin osa tartunnoista on todettu Moskovassa.

