Kauppojen johto vakuuttaa, että logistiikka toimii ja tavaraa riittää – miksi hyllyt ovat silti monin paikoin tyhjinä?

Koronaviruksen aiheuttama ostovimma on tyhjentänyt kauppojen hyllyjä. Pitkään säilyvät elintarvikkeet käyvät kaupaksi. Mari Sarolahti, Yle

Ruokakaupoissa reilu viikko sitten tapahtunut massiivinen päivittäistavaroiden hamstraus on hiljalleen tasaantunut, mutta tietyistä suosikkituotteista on edelleen kysyntää.

– Leivät, lihat, pehmopaperit, säilykkeet, saippuat, puhdistusaineet, tämän tyyppisiä tavaroita on ostettu edelleen paljon, mutta niidenkin kysyntä on kuitenkin selkeästi tasaantunut siitä, mitä olivat ne ihan alkupäivien hurjat kysyntäpiikit, sanoo S-ryhmän kenttäjohtaja Arttu Laine.

Suomen kaksi suurinta päivittäistavaraketjua (siirryt toiseen palveluun) eli S-ryhmä ja Kesko lupailevat, että täydennystä on tulossa. Laineen mukaan ihmisten ostoskäyttäytyminen rauhoittui ja vähän normalisoitui viime viikonlopun aikana.

– Ostaminen on nyt enemmän normaalia varautumista ja täydentämistä.

Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtajan Ari Akselin mukaan suurin hamstrauspiikki rauhoittui jo reilu viikko sitten.

Myös Lidlin viestinnästä kerrotaan, että tuotteiden saatavuudessa tai tavaravirtojen liikkumisessa ei tällä hetkellä ole yleisesti ottaen isompia häiriöitä.

Lidlin mukaan yksittäisissä tuotteissa ja yksittäisissä myymälöissä voi tilapäisesti olla tuotepuutteita, mutta yleisesti ruoan saatavuudesta ei ole syytä olla huolissaan. Täydennystä hyllyihin tulee joka päivä.

Säilykehyllyt ovat tyhjentyneet kaupoissa poikkeuksellisen hyvin. Mari Sarolahti, Yle

Kaupassa käynnit harventuneet – ostetaan kerralla enemmän

Etätöiden tekeminen näkyy kauppojen kysynnässä. Kun ihmiset eivät käy niin paljoa työpaikkojen ruokaloissa tai ravintoloissa, myynti kanavoituu entistä enemmän päivittäiskauppaan. Kotiruoan menekkiä lisää myös lasten kotona olo.

Ihmisten etätöiden lisääntyminen ja kotona pysyttely näkyvät kaupoissa nyt myös toisenlaisena ilmiönä.

– Asiakkaat selvästi ostavat nyt kerralla vähän enemmän. Näyttäisi siltä, että aika moni harventaa kaupassa käyntejä, mutta ostaa kerralla enemmän, Akseli summaa.

Samaa suuntausta suosittelee myös S-ryhmän Laine. Vaikka maassa on poikkeusolot, niin pyritään elämään mahdollisimman normaalisti ja vältetään turhaa asiointia, Laine vetoaa.

– Kun käydään päivittäistavarakaupoissa, hankitaan normaaleja ostoksia, silloin myös tavaraputki toimii mahdollisimman hyvin.

Leivonnaishyllyt tyhjenevät nopeasti. Kuva helsinkiläisestä K-supermarketista Arabianrannan ostarilla. Mari Sarolahti, Yle

Kaupoissa lähes tyhjiä hyllyjä

Kaupoissa näkyy edelleen monin paikoin tyhjiä tai lähes tyhjiä hyllyjä. Isoin syy tähän on reilun viikon takainen kysyntäpiikki, jonka myötä kysyntä jäi tavallista korkeammalle tasolle.

Kauppojen toimitusketju tuotannosta hyllyille ei ole pysynyt kysynnän tahdissa.

– Myymälöissä on pyritty pitämään riittävästi henkilökuntaa ja hyllyttämään mahdollisimman nopeasti, mutta kysyntäpiikit ovat olleet niin suuria koronaeskaloitumisen jälkeen, S-ryhmän Arttu Laine sanoo.

Yksittäisten tuoteryhmien puutteisiin liittyy myös erikoisempia syitä. Muun muassa hedelmien vähenemisen taustalla ovat toimitusvaikeudet lähtömaassa. Esimerkiksi Espanjassa monet naispuoliset hedelmienpakkaajat ovat jääneet kotiin, ja tämä on aiheuttanut työvoimapulaa.

– Kun heillä on jäänyt lapsia kotiin hoidettavaksi, niin hedelmäpakkaamoihin on ollut haasteita saada työntekijöitä. Tämä on sitten hieman heijastunut meille päin, sanoo Keskon Ari Akseli.

Yksi suosituimmista tuotteista on ollut pehmopaperit eli talouspyyhkeet ja wc-paperi. Mari Sarolahti, Yle

