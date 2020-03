Kansalaiset Tampereella ja Lohjalla tukevat liikkumisrajoituksia – Ohisalo: "Että suomalaiset eivät voisi metsään mennä kävelylle, niin olisihan se jo vakava asia"

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi tänään maanantaina Yle Areenan erikoislähetyksessä, että hallituksen viisikko pohtii tänä iltana mahdollisia liikkumisrajoituksia kotimaassa.

Hänen mukaansa kaikkia keinoja saatetaan tarvita koronaviruksen hidastamiseksi. Valmiuslaki antaa mahdollisuuden rajoittaa ihmisten liikkumista ajallisesti, ryhmittäin, iän mukaan tai alueellisesti rajattuna.

– Hallitus käy nyt läpi kaikkia mahdollisia keinoja, millä saadaan rajattua taudin leviämistä.

Oikeusministeri Anna-Maija Henriksson (r.) kertoi Ylelle tänään, että hallitus ei voi tehdä valmiuslain puitteissa mitään, mikä ei ole aivan välttämätöntä. Kaiken, mitä hallitus tekee, on perustuttava voimassa oleviin lakeihin ja myös asiantuntijoita on kuultava.

Ohisalo muistuttaa, että ihmiset ovat parhaiten turvassa omissa kodeissaan.

– Jos lähdetään maakuntiin vaikka pääkaupunkiseudulta, Uudeltamaalta, täytyy miettiä, että niiden paikkakuntien terveydenhuollon kantokyky voi pahimmillaan kuormittua liikaa. Silloin on hengestä ja elämästä kyse.

Ohisalo toivoo, että Suomessa ei jouduttaisi asettamaan yhtä laajoja ulkonaliikkumiskieltoja kuin ulkomailla.

– Että suomalaiset eivät voisi metsään mennä kävelylle, niin olisihan se jo vakava asia.

Ohisalo vetoaa kaikkiin suomalaisiin taistelussa virusta vastaan.

– Jokaisen täytyy osallistua tähän projektiin yhdessä. Tätä eivät poliitikot yksin ratkaise. Tämän ratkaisee koko suomalainen yhteiskunta yhdessä.

Uudellamaalla koronatartuntoja on todettu selvästi muuta maata enemmän. Eräs katsoja esitti Ylen suoran erikoislähetyksen aikana kysymyksen, joka koski Uudenmaan mahdollista eristämistä.

Ohisalo totesi tähän, että hallitus saa asiasta lisätietoa terveydenhuollon asiantuntijoilta.

– Me poliitikot olemme vastuussa siitä, että käytämme kaikki keinot, mitä käytettävissä on.

Ohisalon mukaan päätöksiä on mahdollista tehdä nopeasti ja niistä voi tulla lisätietoa lähipäivien aikana.

Yle kysyi, mitä mieltä suomalaiset ovat siitä, jos hallitus ottaa liikkumisrajoitusten kaltaisia järeitä keinoja käyttöön.

Tampereella ymmärretään lisärajoituksia

Tampereelta tavoitetut ihmiset olivat maanantaina valmiita lisärajoituksiin.

Bussikuski Jan Jeromaa on huomannut, että esimerkiksi ikäihmiset ovat jo rajoittaneet liikkumista bussissa. Busseissa on muutenkin hiljaisempaa kuin ennen. Antti Eintola / Yle

Linja-autonkuljettaja Jan Jeromaa odotti pysäkillä bussia. Hän sanoo, ettei muutenkaan tavallisesti liiku kuin töissä ja kaupassa.

– Totta kai uskallan mennä bussiin, se on työni. Ei ainakaan vielä pelota.

Jeromaa on valmis siihen, että liikkumista rajoitetaan lisää.

– Tämä on yhteinen haaste ja ongelma, vaarallinen sellainen. Kannattaa ottaa vakavasti.

Outi Sorasahi on valmis lisärajoituksiin. Antti Eintola / Yle

Outi Sorasahi on jo vähentänyt ylimääräistä liikkumista tapahtumissa ja kaupoissa.

– Lenkillä olen käynyt koiran kanssa ja yrittänyt elää muuten normaalia arkea.

Sorasahi on valmis sulkemaan ravintoloita ja muihinkin lisärajoituksiin.

– Tuetaan toisiamme tässä koko jutussa.

Hannu Mattila käy jo nyt vain töissä ja kaupassa. Hän kulkee töihinsä Sandvikiin bussilla, koska hänellä ei ole ajokorttia.

– En liiku, jos ei ole pakko. Niin kauan kuin töitä riittää, mieluiten kävisin töissä. Muuten voin rajoittaa elämää.

Lisärajoituksille on Mattilan mukaan tarvetta, koska esimerkiksi Tampereen kaupungin keskustassa liikkuu vielä paljon ihmisiä.

– Ajateltaisiin nyt vähän omaa napaa pidemmälle. Pysykää kotona vain niin paljon kuin pystyy.

Mira Niemelä sanoo, että metsässä on ollut jopa tungosta. Antti Eintola / Yle

Mira Niemelä on valmis rajoittamaan elämäänsä lisää.

– Kai rajoitukset ovat tarpeellisia toimenpiteitä. Meillä on rajallinen kapasiteetti terveydenhuollossa. Hallituksen linjauksia pitää noudattaa.

Niemelä muistuttaa, että ihmisten kapina voi lähteä siitä, että tällaisia rajoituksia ei ole ollut aiemmin Suomessa. Niemelä on liikkunut paljon metsässä ja suosituilla ulkoliikuntapaikoilla on ollut jopa tungosta.

– Yritettiin pitää turvaväliä.

Samuel Teini sanoo, että rajoituksia pitää määrätä lisää, jos ihmiset eivät muuten rajoita menemistään. Antti Eintola / Yle

Samuel Teini ulkoili lapsensa kanssa maanantaina Tampereella leikkipuistossa. Samuel Teini on ammatiltaan opettaja ja opettaa nyt etänä.

Hän on valmis lisärajoituksiin.

– Kuulostaa järkevältä, jos ihmiset eivät muuten ymmärrä rajoittaa liikkumistaan. Olen valmis siihen, mitä hallitus määrää. Itse pärjään ihan hyvin.

Uudellamaalla tiedostetaan alueen tilanne

Joonas Riikonen Lohjalta pohtii, että liikkumisrajoitukset saattavat olla tarpeen.

– Jos sellaisia tarvitsee tehdä, niin se on ihan asianmukaista minun mielestäni. Kyllä se näköjään on niin, että jos vaan suositellaan, ihmiset eivät pysy kotonaan. Parempi on kieltää, jos muuten ei onnistu.

Lohjalainen Pirkko Maaniemi hyväksyisi myös sen, että pääkaupunkiseutu eristettäisiin muusta Uudestamaasta.

– Pääkaupunkiseudulla on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet ulkomailla ja reissanneet riskikohteissa.

Vihtiläinen Keijo Peltola on samaa mieltä.

– Se on hyvä konsti rajoittaa viruksen etenemistä, että liikkumista rajoitetaan. Tietenkin työmatkat pitää kuitenkin pystyä tekemään.

