Koronavirus mullisti Yhdysvaltain vaalivuoden – Jo kymmenkunta osavaltiota on lykännyt esivaalit kesään

Presidentinvaalien kampanjakoneistot ovat menneet Yhdysvalloissa uusiksi koronaviruksen takia.

Puolueiden suunnitelmat elävät hetkessä ja muuttuvat koko ajan. Nopeasti etenevä virussairaus on levinnyt jokaiseen 50 osavaltioon, eikä tulevaisuudesta ole tarkkaa kuvaa kellään.

Jopa kesän massiiviset puoluekokoukset, joissa republikaanit ja demokraatit virallisesti nimittävät presidenttiehdokkaansa, saattavat siirtyä järjestettäviksi verkossa.

Demokraattien puoluekokouspaikaks (siirryt toiseen palveluun)i on vuosia sitten varattu heinäkuun 13.–16. päiviksi konferenssikeskus Milwaukeessa, Wisconsinissa.

Demokraattien puoluekokouspaikaksi on varattu heinäkuulle konferenssikeskus Milwaukeessa.

Republikaanien puoluekokouksen (siirryt toiseen palveluun) pitäisi olla elokuun 24.–27.päivä Charlottessa, Pohjois-Carolinassa.

Demokraattien ehdokaskilpa on kesken

Demokraattien ehdokaskilvassa on jäljellä enää kaksi miestä, Joe Biden ja Bernie Sanders.

Kolmantena mukana ollut ehdokas Havaijilta,Tulsi Gabbard, jättäytyi pois (siirryt toiseen palveluun)viime viikolla ja siirtyi Joe Bidenin tukijaksi.

Demokraatit ovat siirtäneet esivaalejaan alkuperäisestä mm. Indianassa, Connecticutissa, Kentuckissa, Georgiassa, Louisianassa ja Marylandissa. Harkinnassa on ainakin New Yorkin ja Pennsylvanian esivaalien siirto.

Jos vaalipäiviä muutetaan, joudutaan äänestys mitä ilmeisimmin järjestämään postiäänestyksinä tai muutoin. Kansankokoukset eivät viruspandemian aikana onnistu.

Joe Biden kampanjoimassa Hamptonissa 9. helmikuuta. Tuolloin vielä tilaisuudessa oli runsaasti yleisöä, joiden kanssa otettiin huoletta selfieitä.

Esivaalit pitäisi järjestää vielä 23 osavaltiossa.

Joe Biden kampanjoi turvallisesti kotoaan

Demokraattien presidenttiehdokkuuden on käytännössä varmistanut itselleen Joe Biden, mutta tämä lieneekin ainut häntä rauhoittava tieto.

Bidenin on varmistettava, että Sandersin kannattajat äänestävät puolueen nimeämää ehdokasta myös marraskuussa presidentinvaalissa. Tämä on työlästä, kun Biden ei pääse henkilökohtaisesti käännyttämään Sandersin tiukkoja kannattajia.

Bidenilla on nyt 1 185 valitsijamiestä ja Sandersilla 884. Voittoon tarvitaan 1 991 valitsijamiestä ja tiukassa tilanteessa myös ns. superdelegaattien tukea.

Molemmat ehdokkaat, 77-vuotias Joe Biden ja 78-vuotias Sanders kuuluvat ikänsä puolesta koronaviruksen riskiryhmään.

Biden onkin jo jonkin aikaa ollut linnoittautuneena kotiinsa Wilmingtoniin, Delawaren osavaltioon, kirjoittaa CNN-uutiskanava (siirryt toiseen palveluun).

Sieltä Biden ammattilaisten avustamana striimaa vaalisanomaansa verkkoon ja yleisötapahtumiin.

Joe Biden kotisivu.

CNN:n mukaan ainakin yleisötilaisuuksien järjestämisessä on ollut teknisiä hankaluuksia. Yhdysvaltain sydänmailla ja jopa kaupungeissa tehokkaat tietoverkot eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Vaalitiimi valmistelee myös kovalla paineella Biden-podcasteja,videoita ja lisää verkkomainoksia korvaamaan yleisötilaisuuksia.

Sanders ohjaa vaalirahaa koronan uhreille

Bernie Sanders jatkaa ehdokaskisassa, vaikka demokraattipuolueessa odotetaankin hänen ilmoitustaan luopumisesta.

Sanders on Vermontin osavaltion senaattori, joten työnsä puolesta hän on paljon kongressissa Washingtonissa eikä vaalikentillä. Ero ykkösehdokkaaseen on iso ja kampanjointi koronaviruksen takia vaikeaa.

Kuvakaappaus Bernie Sandersin YouTube tililtä. YouTube / Bernie Sanders

Niinpä Sanders on muuttanut vaalirahoitushankkeidensa suuntaa (siirryt toiseen palveluun). Oman vaalikassansa sijasta hän pyytää kannattajiaan siirtämään varoja koronaviruksen takia vaikeuksiin joutuneille amerikkalaisille. Samalla hän esittelee koko maan kattavaa terveydenhuolto-ohjelmaansa.

Koko Demokraattinen puolue on ottamassa presidentti Donald Trumpin poukkoilevat virusanalyysit maalitaulukseen. Puolue alkaa nostaa terveys-ja talouskriisin uhkaa vaalimainontaan. (siirryt toiseen palveluun)

Vaaleja vaikea lykätä

Yle Radio Yhden Ykkösaamussa keskusteltiin maanantaina Yhdysvaltain tulevista vaaleista.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak piti käytännössä varmana, ettäpresidentinvaalit järjestetään ajallaan marraskuussa.

Donald Trump lauantaina, lehdistötilaisuutensa jälkeen.

– Vaalipäivää voidaan toki siirtää, jos kongressi hyväksyy muutoslain. Presidentillä ei ole valta-oikeuksia vaalien lykkäämiseen.

Turun yliopiston John Morton -keskuksen johtaja, professori Benita Heiskanen arvioi, että republikaaneille koronaviruksen leviäminen ja uhkaava talousromahdus ovat erityisen paha yhdistelmä.

– Näissä kriiseissä vaaditaan vahvaa johtajuutta ja valtion puuttumista kansalaisten elämään ja rajoituksia yhteiskunnan taholta. Tällaiset toimet sotivat republikaanien perinteistä ajattelua vastaan.

New York 17. maaliskuuta.

Salonius-Pasternakin mukaan Trump ei tiedä, kuinka poliittisen johtajan olisi tässä tilanteessa toimittava.

– Trump vain laskeskelee, kuinka hän itse hyötyisi ratkaisuista, eikä keskity siihen, kuinka kansa pelastetaan.

Molemmat tutkijat muistuttivat, että tässäkin kriisissä näkyy Yhdysvaltain kahtiajako. Virusepidemian alussa republikaanit pitivät tautia vähemmän vaarallisena kuin demokraatit. Asenteet voivat muuttua nopeasti taudin edetessä.

Trumpin vaalikassa pullollaan

Myös republikaanit ovat siirtäneet varainkeruun (siirryt toiseen palveluun) tautitilanteen takia toistaiseksi verkkoon ja perinteisiin kirjeposteihin.

Presidentti Donald Trumpin vaalitilit ovat vahvasti plussalla. Hänen kannattajansa ovat uskollisia kriiseistä huolimatta.

Molemmilla puolueilla saldot voivat heilahtaa talouden alamäessä nopeasti. Presidentinvaalin lisäksi puolueiden on kerättävä rahaa samaan aikaan marraskuussa järjestettäviin kongressivaaleihin.

Jos talous ja työllisyys ja kansalaisten terveyskin romahtavat niin kuin päivä päivältä synkkenevät ennusteet näyttävät, voidaan Yhdysvalloissa nähdä hyvin erityyppinen vaalikamppailu aiempiin verrattuna.