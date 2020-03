Lapissa varustetaan leikkaussaleja teho-osastoksi koronaepidemian varalta – kunnanjohtajat, kansalaiset ja jopa markkinointiyhtiö kehottavat matkailijoita heti kotiin

#lapinpoliisit vetoavat kansalaisiin:

pysy kotona, huolehdi käsihygieniasta, vältä lähikontakteja ja tule Lappiin, kun epidemia on ohi. Meillä Lapissa välimatkat ovat pitkät ja terveydenhuoltomme kapasiteetti on pieni.



Epäitsekkyys on nyt päivän sana.#poliisi #koronafi pic.twitter.com/0MOyzmN78g