Infektiolääkäri Sari Arponen taistelee etulinjassa koronaa vastaan Madridissa – "He kuolevat yksin eikä heidän perheensä voi hyvästellä heitä"

Espanjalainen hoitohenkilökunta on suomalaislääkärin mukaan niin kovilla, että moni voi saada sotilaille tyypillisen traumaperäisen stressihäiriön.

Madridissa asuva sisätauti- ja infektiolääkäri Sari Arponen keskeytti viime viikon maanantaina virkavapaansa ja liittyi SARS-CoV-2 -koronaviruksen vastaiseen taisteluun.

Arponen on työskennellyt lääkärinä Espanjassa 18 vuotta. Viimeiset kahdeksan vuotta hän on hoitanut lähinnä hiv-potilaita.

Nyt Arponen on ehtinyt työskennellä viikon verran Infanta Leonor -sairaalassa Madridissa. Hän kuvailee tilannetta sairaalassa kamalaksi.

– Olen ollut kauan töissä ja olen nähnyt kaikenlaista. Mutta en ole ikinä nähnyt enkä kuvitellut mitään tällaista, Arponen sanoo puhelimitse.

Madridin mittakaavassa keskikokoisessa sairaalassa on tavallisesti 264 vuodepaikkaa, mutta koronavirusepidemia on yli tuplannut sairaalan potilasmäärän. Nyt potilaita on vajaat 600.

Koronavirus aiheuttaa covid-19-taudin, joka on äkillinen hengitystieinfektio. Arposen mukaan potilailla on röntgenkuvista havaittava keuhkokuume. He kärsivät hengenahdistuksesta, kuumeesta, rinnassa painostavasta kivusta ja kovasta yskästä, joka pahentaa hengenahdistusta.

"Olisi kamalaa, jos Suomeen tulisi tämä sama tilanne, koska tämä on todella kauheaa." Sari Arponen

Arposen mukaan toistaiseksi on epäselvää, jääkö kriittisestä vaiheesta selviytyville potilaille keuhkoihin pysyvä vamma. Moni ei kuitenkaan selviä.

– Lauantaina päivystin 24 tuntia. Sinä aikana kuoli 15 potilasta. Yleensä tämän kokoisessa sairaalassa voi kuolla 0–3 potilasta vuorokaudessa. Suurin osa näistä kuolleista oli yli 75-vuotiaita.

Arponen toteaa, että hänellä on hoidettavana myös nuorempia potilaita. He ovat noin 30-vuotiaita ja sitä vanhempia. Yhtään lasta tai teini-ikäistä potilasta sairaalassa ei kuitenkaan ole.

Lähes kaikilla potilailla koronan aiheuttama tauti

Arposen mukaan ennen koronapandemiaa Infanta Leonor -sairaalassa hoidettiin monien erikoisalojen potilaita, mutta nyt lähes kaikilla potilailla on koronaviruksen aiheuttama tauti.

Sairaalan eri erikoisalojen lääkärit hoitavat koronapotilaita. Arponen kertoo tekevänsä pitkää päivää, koska infektiolääkärinä hänestä on tehty osastonsa asiantuntija, jolta muiden alojen lääkärit kysyvät neuvoja.

– Ei tässä paljon ehdi syömään eikä mitään. Stressi on aika kova, kun kaikki kysyvät neuvoa koko ajan ja potilaat ovat huonossa kunnossa. Vuoron aikana soitetaan monta kertaa, että joku tarvitsee yhtäkkiä tehohoitoa, Arponen kuvailee.

Sotilaat, poliisit ja vapaaehtoiset siirsivät viime viikolla hotellista patjoja vietäväksi sairaalaan. Fernando Villar / EPA

Hoitohenkilökunnalle osastoilla käynti on hankalaa, koska heidän täytyy käyttää suojapukuja, joiden pukemiseen kuluu aikaa.

– Potilaat ovat osastolla huoneissa, eikä kukaan pääse heitä tapaamaan. Meidän pitää soittaa potilaiden perheille ja kertoa heille, millainen potilaan tilanne on.

Hän kertoo, että monesti puhelun aikana selviää, että myös potilaan kanssa samassa taloudessa asuvilla perheenjäsenillä on covid-19-tautiin liittyviä oireita.

Arponen sanoo, että tilanne on kauhea heikkokuntoisille potilaille.

– He kuolevat yksin, eikä heidän perheensä voi hyvästellä heitä. Se on psykologisesti aika kamalaa.

Tehohoitopaikoista pulaa

Espanjan virallisten lukujen mukaan maassa oli maanantaina varmistettu yhteensä noin 33 000 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin oli kuollut 2 182 ihmistä.

Infektiolääkäri Sari Arponen sanoo, että luultavasti tartuntoja on ainakin viisi kertaa enemmän, koska lieväoireisia ihmisiä ei testata viruksen varalta vaan neuvotaan pysymään kotonaan.

Pahin tilanne on pääkaupungissa Madridissa. Arposen mukaan monessa Madridin sairaalassa koronapotilaat vievät jo suurimman osan vuodepaikoista.

Teho-osastot alkavat olla niin täynnä, että kriittisiä potilaita on sijoitettu leikkausten jälkeisiin heräämöihin. Samalla ei-kiirelliset leikkaukset on keskeytetty. Silti teho-osastopaikkoja ei ole tarpeeksi.

Madridin messukeskukseen on perustettu hätäsairaala. Ballesteros / EPA

Madridin messukeskukseen on avattu kenttäsairaala. Arposen mukaan sinne voidaan perustaa jopa 500 tehohoitopaikkaa ja 5 000 muuta potilaspaikkaa. Hänen mukaansa osa paikoista on potilaille, joille ei ehkä voi tehdä enää muuta kuin antaa morfiinia ja saattohoitoa.

– Tämä on hoitohenkilökunnalle, potilaille ja perheenjäsenille todella raskasta psykologisesti. Tästä tulee kaikenlaisia traumoja ja puhutaan jo posttraumaattisesta stressitilasta, joka varmaan tulee kaikille, jotka ovat tämän läheltä nähneet.

Viruksen tartuttaminen perheeseen huolestuttaa

Arposen mukaan sairaalatyö on stressaava hoitohenkilökunnalle myös siksi, että he ovat vaarassa saada itsekin koronatartunnan.

– Tällä hetkellä yhteensä 3 500 sairaanhoitajalla, lääkärillä ja perushoitajalla on todettu infektio. Jos on vain lieviä oireita, niin meille ei tehdä diagnoosia.

Terveydenhuollon henkilöstö pelkää tartuttavansa viruksen perheenjäseniinsä. Espanjassa monet työikäiset asuvat iäkkäiden, riskiryhmään kuuluvien vanhempiensa kanssa samassa taloudessa.

Hoitohenkilökunta vastasi saamiinsa taputuksiin La Princesa -sairaalan edustalla. Espanjalaiset taputtavat parvekkeiltaan joka ilta samaan aikaan terveydenhuoltohenkilökunnalle kiitokseksi. Juanjo Martin / EPA

Arponen asuu yhdessä miehensä ja 7-vuotiaan tyttärensä kanssa. Häntä ei huolestuta kovin paljon oma sairastuminen. Mutta se pelottaa, että hän tartuttaisi viruksen mieheensä, vaikka tämä onkin perusterve.

Infektiolääkäri kertoo, että hänellä on paljon perhettä Suomessa.

– Olisi kamalaa, jos Suomeen tulisi tämä sama tilanne, koska tämä on todella kauheaa.

Arponen muistuttaa, että kaikkien joilla on lieviäkin hengitystieinfektion oireita pitäisi jäädä kotiin. Käsiä pitää pestä usein. Jos asuu yksin ja pitää mennä oireisena kauppaan, niin sitten on syytä käyttää kasvoilla suojamaskia.

