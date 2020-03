Utön asukkaat vetoavat: "Älkää tulko saarelle pääsiäisenäkään, elämänlankamme on niin ohut"

Utö on suosittu lomakohde pääsiäisen aikaan. Koronan leviäminen pienelle saarelle olisi dramaattista, sillä avainhenkilöillä ei ole varamiehitystä.

Meren keskellä olevassa saaressa on vain yksi kaupanhoitaja ja yksi vesilaitoksen hoitaja. Haavoittuvuus on suuri.

Ahvenanmaa on suositellut kahden viikon karanteenia mantereelta tuleville, ja Lappi sulkeutuu vähitellen turisteilta. Etelän saaristokuntia eivät kaikki kuitenkaan miellä samalla tavalla alttiiksi.

Väkimäärä meren ympäröimällä Utön saarella kasvaa aina pääsiäisenä tuntuvasti. Talvella vakituisia asukkaita on kolmisenkymmentä, mutta keväällä saari on sekä lintuharrastajien että omille juurilleen palaavien Mekka.

– Meillä ei ole havaittu koronavirusta vielä, mutta tilanne on hyvin haavoittuvainen, sanoo vakituinen asukas Susanna Sjöman.

Saariston Meritie Oy:n toimitusjohtaja Mikko Fagerroos vetoaa ely-keskuksen ohjeistukseen koronaviruksesta. Erityisesti hän korostaa kohtaa, jossa suositellaan välttämään esimerkiksi vapaa-ajanmatkoja yhteysaluksilla saaristoon.

– Painotamme tätä siksi, että yhteysalus on monelle vakituiselle asukkaalle ainoa mahdollinen kulkuväline ja elintärkeä tavaroiden kuljetusväline saaristossa, toteaa Fagerroos.

Suomen eteläisimmän asutun saaren asukkaat kutsuvat yhteysalustaan elämänlangaksi. Se ei kulje edes jokaisena päivänä. Varamiehistöä aluksella on niukasti.

– Älkää tulko saarelle pääsiäisenäkään, elämänlankamme on niin ohut, vetoaa Sjöman.

Muita herkkiä kohtia ovat kauppa, jossa on vain yksi kaupanhoitaja, ja vesilaitos, jota hoitaa yksi ihminen. Vesilaitos tekee merivedestä juomavettä, joten sen toiminta on elinehto.

– Kauppamme on pieni. Jos sinne yhtäkkiä menee parikymmentä mantereelta tullutta ihmistä, on mahdollisuus viruksen kulkeutumiselle ihan eri luokkaa kuin normaalitilanteessa.

Vakituiset asukkaat eivät uskalla edes ajatella, mitä tapahtuisi, jos koronavirus leviäisi lomalaisten mukana Utön pieneen kyläkauppaan. Ari Welling / Yle

Varahenkilöitä ei pienellä saarella ole

Myös SPR:n Utön ensivasteryhmä on vedonnut saaren vapaa-ajan asukkaisiin Facebook-ryhmässä. Viestissä muistutetaan, miten pieni saaren ensivasteryhmä on. Se ei pysty lähtemään mihinkään hälytystehtävään, jos sen jäsenet joutuvat karanteeniin koronavirukselle altistumisen vuoksi.

– On erityisen tärkeää tiedostaa, ettei Utön palveluissa, kuten kaupassa, postissa, vedenjakelussa, jäteveden puhdistuksessa tai jätehuollossa ole tuplamiehitystä tai varahenkilöä, joka voisi palvella asiakkaita vakituisen työntekijän sairastuessa, sanotaan ensivasteryhmän viestissä.

Utön saarella pitää majapaikkaa ja kahvilaa yrittäjä Hanna Kovanen. Hänkin ilmoitti maanantaina sulkevansa palvelunsa huhtikuun 13:nteen päivään asti.

Kovanen ei halua halua nähdä tilannetta, jossa saarelle saapuu 25–30 matkailijaa, jotka täyttävät yhteysaluksen matkustamon.

– Näin saarelaiset pääsevät matkustamaan väljemmin ja asioimaan vähemmällä "pelolla", sanoo Kovanen.

Koronatilanteen vuoksi myös Utö Havshotel on sulkenut hotelli- ja ravintolapalvelunsa. Haastavasta tilanteesta huolimatta hotellin väki toivoo pääsevänsä aloittamaan kesäsesongin hyvissä ajoin.

Myös Utössä toimivat taiteilijaresidenssit ovat ilmoittaneet sulkevansa ovensa toistaiseksi. Perusteluna on halu suojella saarta ja sen asukkaita koronaviruksen levimiseltä.

Utöstä on joka suuntaan 90 kilometriä: Maarianhaminaan, Turkuun ja Hankoon. Yle

Vakituisia asukkaita pelottaa

Utön saaren sisäisen Facebook-ryhmän keskustelussa ovat tunteetkin nousseet pintaan. Ihmiset, joilla on omat juuret ja mökki tai tila saarella, ovat tottuneet juhlistamaan kevättä ja pääsiäistä rakkaissa merimaisemissa. Saaren vakituinen väki taas on peloissaan.

– Emme me haluaisi olla pahantahtoisia ja sanoa: älkää tulko tänne. Mutta meitä pelottaa, lähtien ihan juomavedestä. Mitä me teemme, kun täällä on avainhenkilöitä vain muutama, Susanna Sjöman perustelee.

Hän kuuluu astmaatikkona itsekin riskiryhmään, samoin hänen miehensä, jolla on ykköstyypin diabetes.

Sjömanin omatkin pääsiäissuunnitelmat menevät uusiksi. Sekä hänellä että hänen miehellään on yli 80-vuotias äiti mantereella, ja heillä oli tarkoitus siirtyä pääsiäiseksi sinne.

– Jos sanomme muille, että älkää tulko tänne, niin täytyy myös itse noudattaa samaa. Emme lähde pois, vaikka pääsiäisenä kuinka mieli tekisi.

Mökeillä omissa oloissaan

Saaristokaupunki Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén uskoo, että monet ovat vetäytyneet mökilleen etätöihin. Saaristoluonto vetää puoleensa aina, mutta niin se tekee erityisesti nyt.

Vapaa-ajan asuntojen käyttöön ei ole vielä tullut rajoituksia. Nygrénkin haluaa uskoa, että mökillä ollaan omissa oloissaan. Ainoastaan kaupassa tavataan muita.

– Tervettä järkeä mukaan aimo annos. Vältetään kontakteja kaikissa tilanteissa, sanoo Patrik Nygrén, joka näkee saariston kasvaneen ostovoiman myös tukevan paikallista yritystoimintaa.

Tosin moni mökille etätöihin siirtyvä on myös ilmoittanut, että heillä on kaikki ruoka jo mukanaan. Ihan senkin vuoksi, etteivät kuljeta mahdollista virusta pienelle paikkakunnalle.

Utö Paraisten kaupunkiin kuuluva Utö on Suomen eteläisin asuttu saari Vajaan neliökilometrin kokoisella saarella asuu noin 40 ihmistä ympärivuotisesti Lauttamatka saarelle kestää melkein viisi tuntia Utöstä on joka suuntaan 90 kilometriä: Maarianhaminaan, Turkuun ja Hankoon 1600-luvulta lähtien Utö on toiminut majakanvartijoiden, luotsien, sotilaiden ja tullimiesten asemapaikkana

