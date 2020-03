Ammattiopiskelu sujuu etänä yllättävän hyvin – monen valmistuminen saattaa kuitenkin siirtyä, koska näyttöjä ei voida antaa

Oppitunneilla on nyt myös opiskelijoita, joita normaaliopetuksessa ei juuri näy.

Kondiittorimestari Esa Salo sekoittaa margariinia, keitettyä vettä ja sokeria kotonaan Tampereen Hervannassa. Edessä olevan läppärin välityksellä Salon touhut näkyvät hänen oppilailleen, jotka tekevät samaa perässä kotikeittiöissään. Tuloksena olevalla harjoituskreemillä tehdään kohta pursotus- ja spitsaus-harjoituksia.

– Kyllähän tämä kotikeittiössä on haastavaa opiskelijoille. Tilaa on vähän, lämmöt nousevat ja koko perhe on mukana. Minä raahasin tänne koululta kaikki koneet ja laitteet, eikä täällä ole häiriötekijöitä, kun asun yksin, Salo kertoo.

Opiskelijat voivat harjoitella letityksiä esimerkiksi langalla tai harjoitustaikinalla. Materiaalit ovat halvempia kuin esimerkiksi pullataikina. Miikka Varila / Yle

Käynnissä on Tampereen seudun ammattiopisto Tredun konditoria-alan oppitunti, joka toteutetaan etäopetuksena. Tredussa etäopetukseen siirryttiin koronaviruksen vuoksi kaikilla aloilla viime viikon tiistaina. Myös muissa ammatillisissa oppilaitoksissa opiskellaan nyt pääosin etänä.

Valmistuminen voi siirtyä

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja maahanmuuttajat eivät välttämättä kykene etäopiskeluun samalla tavalla kuin muut. Koulutusjohtaja Regina Blomin mukaan Tredussa pyritäänkin antamaan opetusta myös pienryhmissä porrastetusti niin, että kaikkien opinnot etenevät myös poikkeustilanteessa.

Pienryhmätyöskentelyllä ja muilla erityisjärjestelyillä pyritään varmistamaan, että jokainen opiskelija pysyy kyydissä eikä valmistuminen viivästy. Realismia kuitenkin on, että joidenkin kohdalla näin voi käydä.

– Pyrimme siihen, että opiskelijat valmistuvat ajallaan. Mutta toki voi olla, että joittenkin kohdalla valmistuminen siirtyy, Regina Blom sanoo.

Koulutusjohtaja Regina Blomin mukaan opettajat ovat tehneet ison työn etäopetuksen käyttöönotossa. Miikka Varila / Yle

Opiskelijoiden valmistumisesta on huolissaan myös Ammatilliset opettajat AO ry:n varapuheenjohtaja Tapio Lindfors. Lapin koulutuskeskus Redussa opinto-ohjaajana työskentelevä Lindfors pitää todennäköisenä, että monen päättövaiheen opiskelijan kohdalla valmistuminen siirtyy syksyyn.

– Syynä on se, että ammattiosaamisen näyttöjä ei kertakaikkiaan voida antaa tarpeeksi. Tilanne on hyvin valitettava sen suhteen, hän sanoo.

Nykyisissä ammattiopinnoissa iso osa opinnoista suoritetaan työpaikoilla. Koronaviruksen vuoksi myös työpaikoilla opiskelu on vähentynyt erittäin paljon.

– Tämä näkyy erityisesti palvelualoilla. Se on erittäin iso asia, Lindfors sanoo.

Opiskelijat innostuivat tunneille

Ensimmäisen viikon kokemukset etäopiskelusta ovat Regina Blomin mukaan olleet erittäin positiivisia.

– Alat ovat erilaisia, mutta opettajat ovat suhtautuneet etäopetukseen pääosin hyvin. Ja olen kuullut, että etäopetukseen osallistuu jopa sellaisia opiskelijoita, joita ei juuri lähiopetuksessa näy, hän sanoo.

Samaa todistaa myös Tapio Lindfors, joka ontyöpaikkansa pääluottamusmiehenä saanut viestejä erityisesti Redun opettajilta.

– Opettajien mukaan opiskelijat ovat olleet yllättävän hyvin paikalla etäoppitunneilla. Jotkut ovat kertoneet, että jopa paremmin kuin normaaleina koulupäivinä. Se on yllättänyt ihan positiivisesti, Lindfors sanoo.

Etätyö kuormittaa opettajia

Hienosta palautteesta huolimatta etäopiskelussa on haasteensa. Tapio Lindforsin mukaan tilanne on erittäin vaativa erityisesti opettajille.

– Monikaan ei ole saanut koulutusta näihin etäopetusvälineisiin, ja painii nyt sen kanssa, että onko riittävän hyvä tässä. Aivan äärettömän haastavaa se on, Lindfors sanoo.

Esa Salo on valmistanut opetusmateriaalia opiskelijoille. Työviikko venyi seitsenpäiväiseksi. Miikka Varila / Yle

Ensimmäisen etäopetusviikon jälkeen raskaus tuntuu myös Esa Salon harteilla. Oppituntien lisäksi hän on tehnyt muun muassa 20-sivuisen etätehtävämateriaalin ja jakanut sen opiskelijoille, suunnitellut tunteja ja testannut ohjeiden toimivuutta kotikeittiössä.

– Se on ollut todella raskasta. Ensimmäisen viikon tein töitä seitsemän päivää. Piti saada materiaalia opiskelijoille, että he pärjäävät kotona etätyötehtävissä teoriassa ja käytännön töissä, Salo kertoo.

Myös koulutusjohtaja Regina Blom kantaa huolta opettajien jaksamisesta.

– Täytyy nostaa hattua opettajille, jotka ovat todella positiivisesti ottaneet tämän tilanteen haltuun ja lähteneet miettimään, miten oppiminen turvataan näissä poikkeusolosuhteissa. Pitkässä juoksussa tämä saattaa tuoda sivuvaikutuksia. Opettajat saattavat kokea uupumista ja ylirasitusta, Blom sanoo.

Erityistä tukea ja käytännön apua tarvitaan

Ammatillisten opintojen suorittaminen kotioloissa vaatii asennetta myös opiskelijoilta. Sen lisäksi on erilaisia käytännön ongelmia.

– Raaka-aineet ovat kalliita, ei kaikilla ole varaa niitä hankkia. Mutta pyritään heitäkin auttamaan tilanteen mukaan. Eikä kaikilla ole tietokonettakaan, mutta onneksi puhelimet sentään, Esa Salo sanoo.

Jos opiskelijalla ei ole tietokonetta, oppimateriaali voidaan lähettää hänelle postissa. Miikka Varila / Yle

Oppimateriaaleja voidaan lähettää opiskelijoille myös postilla ja tarvittaessa kouluilta löytyy tietokoneitakin lainaksi.

– Toisille aloille etäopetus sopii paremmin. Esimerkiksi vispilä löytyy varmaan joka kodista, mutta hitsausvälineitä ei kovinkaan monesta. Siinä mielessä olemme kyllä haasteellisessa ajassa ja tehtävässä. Muutama viikko voidaan mennä näin, mutta sen jälkeen menee kyllä hankalaksi, Regina Blom sanoo.

Lue lisää:

Etäopiskelu saattaa vaarantaa ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijoiden valmistumisen – KAOn rehtori: "Mitään ei voi luvata"

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Martti Ahtisaarella koronavirustartunta, Italian kuolemat laskussa, HUSin alueella 74 uutta tartuntaa