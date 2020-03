Ministeriön määräyksestä ei piitattu – ihmiset yrittävät hamstrata reseptilääkkeitä jopa vuodeksi

Apteekeista on hamstrattu myös reseptilääkkeitä. Kuvituskuva.

Apteekeista on alettu hamstrata reseptilääkkeitä. Aikaisemmin kerrottiin, että ihmiset ovat tyhjentäneet apteekkien kipu- ja kuumelääkehyllyjä, mutta Fimean mukaan reseptilääkkeitäkin on viime aikoina hamstrattu jokaisesta lääkeryhmästä.

– Näitä ovat esimerkiksi sydän ja verisuonisairauksiin liittyvät lääkkeet, astmalääkkeet sekä mielialalääkkeet. Ihmiset ovat käyneet hakemassa valtavan isoja määriä. Pahimmillaan on käyty lähes vuoden lääkkeet hakemassa, kertoo Fimean valmisteiden laadunvalvonta -yksikön päällikkö Timo Mauriala.

Hamstrauksen seurauksena Suomessa on siis aiheutettu itse väliaikainen saatavuusongelma, joka johtuu poikkeuksellisesti kasvaneesta kysynnästä. Fimean mukaan reseptilääkkeiden hamstrauksesta on enemmän haittaa kuin hyötyä.

– Ylisuurista kotivarastoista ei varsinaisesti hyödy kukaan ja pahimmillaan ne, jotka oikeasti olisivat lääkkeen tarpeessa, jäävät ilman lääkettä, sanoo Mauriala.

Suuret määrät lääkkeitä voivat vanheta kotivarastoihin

Maanantaina 23. maaliskuuta kerrottiin, että huoltovarmuuskeskus avaa varastonsa ovet selättääkseen terveydenhuoltoa uhkaavan varustepulan. Fimean mukaan tällä ei kuitenkaan ole vaikutusta lääkkeiden saatavuuden kannalta.

– Lääkkeiden osalta ei ole tehty tässä yhteydessä päätöksiä, Fimean Timo Mauriala sanoo.

Lääkkeiden saatavuusongelmien kohdalla pahimmassa tapauksessa tilanne on se, että pitää olla yhteydessä lääkäriin, jos apteekista ei löydy vaihtokelpoista lääkettä.

– Hamstrauksen aiheuttamien toimitusongelmien lisäksi iso huoli on ollut se, että suuret määrät lääkkeitä tulee vanhenemaan kotivarastoihin, jos lääkkeille ei tulekaan tarvetta, Fimean Mauriala sanoo.

Ei ryntäystä, mutta hakijoita normaalia enemmän

Sosiaali- ja terveysministeriö teki 19. maaliskuuta määräyksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan apteekeista saa vain kolmen kuukauden annoksen reseptilääkkeitä kerrallaan hamstrauksen vähentämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrotaan sähköpostitse, että tilanne on rauhoittunut määräyksen jälkeen. Ajantasaista tietoa seuraa Fimea.

Suomen Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler kertoo sähköpostitse, että yksittäiset asiakkaat ovat pyrkineet hakemaan ylimääräisiä lääkemääriä.

– Tätä ilmeni jo ennen STM:n linjausta, mutta myös sen jälkeen on yritetty saada omia lääkkeitä yli kolmen kuukauden tarpeiksi. Ei ole ollut valtavaa ryntäystä, mutta selkeästi hakijoita on ollut normaalia enemmän. Etenkin Etelä-Suomen apteekista on kuulunut tätä.

Sandlerin mukaan apteekki ei saa nyt toimittaa lääkkeitä niille asiakkaille, joiden kotona olevat lääkkeet eivät vielä ole loppumassa.

– Tällä varmistetaan, että kaikille lääkkeitä tarvitseville riittää lääkkeitä oikea-aikaisesti. Omat lääkkeet saa kuitenkin hakea pääsääntöisesti kolme viikkoa ennen kolmen kuukauden lääkeannoksen loppumista.

Sandler kehottaa etenkin riskiryhmiin kuuluvia asioimaan etänä, sillä apteekit järjestävät myös kotiinkuljetuksia.

– Vaikka apteekkiin periaatteessa saa mennä, niin ei ole pakko, vaan on turvallisempaa asioida etänä.

Onko sinulla ollut vaikeuksia saada apteekista lääkkeitä? Ota yhteyttä tanja.kroger@yle.fi

