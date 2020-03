Kieltoa vesihuollon yksityistämiselle vaativa kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle – saanut vihreää valoa eduskuntaryhmiltä

Kansalaisaloite, jossa halutaan turvata vesihuollon pysyminen julkisen sektorin käsissä, on luovutettu tänään (siirryt toiseen palveluun) eduskunnalle.

"Vesi on meidän" -niminen aloite keräsi määräaikaansa, 19.2. mennessä 89 179 ääntä. Ääniä tuli voimakkaasti heti aloitteen tultua vireille 31.1. Eduskuntaan pääsemiseen vaadittu 50 000 allekirjoituksen määrä täyttyi jo päivässä.

Aloitteen vastuuhenkilöt kertovat tiedotteessaan ja Facebook-sivullaan (siirryt toiseen palveluun), että tänään luovutettu aloite on saanut "vahvaa tukea" vihreiden, vasemmistoliiton, kristillisdemokraattien ja kokoomuksen eduskuntaryhmiltä. Muut eduskuntaryhmät eivät ole aloitteen tekijöiden mukaan vielä vastanneet heidän lähettämäänsä sähköpostikyselyyn.

Esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmä kommentoi asiaa sähköpostitse tiedotteen mukaan seuraavasti: "Suomalainen pohjavesi ole kauppatavaraa. Aloite kiinnittää mielestämme huomion tärkeään asiaan. Luonnollisten monopolien on lähtökohtaisesti oltava julkisomisteisia ja tarkasti säädeltyjä."

Samoin alullepanijoiden mukaan kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen kommentoi asiaa näin: "Puhdas käyttövesi ja toimiva jätevesijärjestelmä on kaikille Suomessa asuville kuuluva oikeus ja myös kansallinen ylpeyden aihe, pidetään siitä kiinni. Koronavirusepidemia on hyvä muistutus meille kaikille siitä, kuinka tärkeä on kaikissa tilanteissa huolehtia toimivasta perusinfrasta, kuten vesihuollosta."

Aloitteen tekijät kertovat ainakin perussuomalaisten, keskustan ja liike nytin osoittaneen tukea jo aloitteen tultua vireille tammikuussa.

