EU on valmis aloittamaan jäsenyysneuvottelut Pohjois-Makedonian kanssa – Ylen tiedot: Albanian tie unioniin mutkikkaampi

BRYSSEL EU on valmis aloittamaan jäsenyysneuvottelut Pohjois-Makedonian kanssa.

EU:n ulkoministerit käsittelivät ehdotuksen ilman keskustelua maanantaina videoyhteyden välityksellä pidetyssä epävirallisessa kokouksessaan.

Albania sen sijaan joutuu odottamaan vielä, koska sen neuvottelujen aloittamiselle on asetettu useita ehtoja.

Asia on esillä uudelleen huomenna tiistaina eurooppaministereillä, joille laajentuminen kuuluu.

Keskusteluja lähellä oleva lähde kertoo Ylelle, että eurooppaministerit asettavat Albanialle vielä lisää vaatimuksia. Neuvotteluja läheltä seuraava toinen EU-virkamieslähde uskoo, että neuvottelut käynnistyvät sekä Pohjois-Makedonian että Albanian kanssa, mutta Albanian tiestä jäsenyyteen tulee huomattavasti mutkikkaampi ja hitaampi.

Lopullinen päätös tehdään kirjallisena menettelynä. Laajentuminen vaatii unionilta yksimielisyyttä.

Ranska asettui vastustamaan laajentumista voimakkaasti viime lokakuun huippukokouksessa, vaikka komissio on ilmoittanut, että molemmat maat täyttävät neuvottelukriteerit.

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mielestä EU ei ole valmis laajentumaan ennen kuin jäsenyyskriiterejä on tiukennettu. Laajentumista on vastustanut myös Hollanti.

Laajentumispäätöksellä halutaan antaa Länsi-Balkanin maille positiivinen signaali, vaikka neuvottelujen aloittamisesta ei ole mitään tietoa koronapandemian takia.

Balkanin maat tarvitsevat todennäköisesti apua myös taistelussa koronaviruksen leviämistä vastaan. Erityisen huolissaan ministerit olivat Bosnia ja Hertsegovinasta.

Ulkoministerit neuvottelivat myös eurooppalaisten turistien kotiuttamisesta lomakohteistaan kotimaihinsa. EU-maat tekevät transit-yhteistyötä tarjoten tyhjiä paikkoja yhtiöidensä koneissa muun muassa Espanjasta.

Finnairin runkoverkko on vielä pystyssä, eli yhtiö lentää Euroopan suurimpiin kaupunkeihin. Kotiutukset koskevat myös Euroopan ulkopuolella olevia turisteja.

EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell sanoi videokonferenssin jälkeen, että tarkoitus ei ole kotiuttaa ulkomailla asuvia henkilöitä vaan ainoastaan turistit.

Matkustusilmoituksen on tehnyt 44 000 suomalaista, joista 22 000 on turisteja. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ei osannut sanoa, kuinka moni on jo päässyt Suomeen.

Saksalaisista 200 000 on ilmoittanut olevansa ulkomailla. Heistä 120 000 on jo päässyt takaisin Saksaan.

