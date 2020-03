Pitäisikö lähimaksun rajaa nostaa koronan takia? Asiaa on virusepidemian keskellä pähkäilty, mutta sen toteuttaminen ei olisi ihan helppoa

Lähimaksurajan korottamisesta on käyty keskustelua esimerkiksi kaupan alalla. Selvitimme, olisiko se mahdollista.

Koronavirusepidemia on herättänyt Suomessa keskustelua korttimaksamisen lähimaksurajan korottamisesta. Tällä hetkellä lähimaksun yläraja on Suomessa 50 euroa.

Esimerkiksi kaupan alan valtakunnallisesta edunvalvontajärjestöstä Kaupan liitosta kerrotaan, että maksurajan korottamisesta on puhuttu viime aikoina sekä kauppiaiden että kuluttajien keskuudessa.

Liiton edunvalvontajohtajan Tuula Loikkasen mukaan kuluttajien kertaostojen summa erityisesti ruokakaupoissa on viime aikoina selvästi suurentunut, kun kauppareissut ovat harventuneet koronavirustilanteen vuoksi. Ostossumma voi siis aiempaa useammin ylittää 50 euron rajan, jolloin kortilla maksaessa joutuu lähimaksun sijaan näppäilemään maksupäätettä.

– Kuluttajilla ja kauppiaillakin on huoli siitä, voiko koronavirus tarttua maksupäätteistä tai käteisen kautta. Joiltakin kauppiailta on tullut sellaistakin viestiä, että voitaisiinko käteisen käyttö kieltää toistaiseksi jopa kokonaan. Se ei tietenkään ole mahdollista, koska on paljon kuluttajia, joilla ei ole käytössä maksukortteja, Loikkanen sanoo.

Loikkasen mukaan kauppiaat pyrkivät pitämään huolta siitä, että maksupäätteitä putsataan ahkerasti.

– Kauppojen toive kuluttajille on kuitenkin se, että lähimaksua kannattaa nyt käyttää niin paljon kuin se olisi mahdollista, eli sinne viiteenkymppiin asti.

"Ei suurin ongelma tässä kriisissä"

Kuluttajien ja kauppiaiden lisäksi lähimaksurajan korottaminen Suomessa keskellä koronavirusepidemiaa on ollut esillä myös maksukorttiyhtiöissä.

Visan Suomen, Ruotsin ja Baltian maajohtaja Riikka Salminen vahvistaa Ylelle sähköpostilla, että aihepiiristä on käyty Visan sisällä keskusteluja, mutta muuta kerrottavaa asiasta ei tällä hetkellä ole. Myös Mastercardin maajohtaja Pekka Laaksonen kertoo, että lähimaksurajan korottamisesta on koronavirustilanteen vuoksi keskusteltu.

Sen sijaan pankkien keskuudessa asia ei ole ollut puheissa, sanoo Finanssiala ry:n hallituksen puheenjohtaja, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Ritakallio huomauttaa, että lähimaksua käytetään Suomessa noin 60 prosentissa päivittäisostoksista, eli lisäämisen varaa olisi nykyiselläänkin. Lisäksi mobiililaitteiden kuten älypuhelinten lähimaksuominaisuuksilla pystyy tälläkin hetkellä maksamaan ostoksia tehdessä suurempia summia.

Mitä tulee maksupäätteiden hygieenisyyteen, niitä voi Ritakallion mukaan desinfioida ennen käyttöä.

– Kaiken kaikkiaan tämä ei mielestäni ole suurin ongelma tässä kriisissä, jota yhteiskuntamme parhaillaan elää.

Miten helposti lähimaksurajan korottaminen ylipäänsä onnistuisi, jos siihen olisi halukkuutta?

Muutos veisi kuukausia

Ei ihan helposti, käy ilmi Finanssiala ry:n johtavan asiantuntijan, korttimaksamiseen perehtyneen Kirsi Kleppin haastattelusta.

Klepp arvioi, että käytännössä lähimaksurajan korottaminen veisi todennäköisesti vähintään kuukausia.

– Maksuraja on määritetty eurooppalaisen pankkivalvojan teknisessä standardissa 50 euroon per kertaostos. Pankkivalvojan standardia pitäisi muuttaa, jos rajaa haluttaisiin nostaa, ja tällaisesta muutoksesta ei ole ennestään kokemusta, hän huomauttaa.

Kleppin mukaan maksurajan nostaminen edellyttäisi myös kaikilta korttimaksamisen osapuolilta erilaisia konkreettisia toimenpiteitä. Muun muassa kaupoissa maksupäätteitä voitaisiin joutua uusimaan tai ainakin päivittämään.

Lähimaksurajaa korotettiin Suomessa 25 eurosta 50 euroon viime vuonna. Nosto tehtiin yhteistyössä kaupan toimijoiden, maksukorttiyhtiöiden ja pankkien kanssa. Klepp sanoo, että kun tuosta nostosta päätettiin, sen todettiin kattavan valtaosan päivittäismaksamisesta.

– Koko Euroopan mittakaavassa Suomen 50 euron maksuraja on muutenkin varsin korkea. Monissa muissa maissa se on pienempi.

Jos lähimaksun ylärajaa nostettaisiin vielä nykyisestä, voisiko se lisätä riskejä esimerkiksi korttien väärinkäytöksiin? Tähän Klepp ei osaa vastata.

– Kun lähimaksun ylärajaa korotettiin aiemmin, sen ei huomattu tuoneen lisää väärinkäytöksiä. Jos rajaa nostettaisiin tästä lisää, asiaa tulisi varmasti arvioida uudelleen. Siitä pitäisi käydä keskustelua esimerkiksi eurooppalaisen pankkivalvojan kanssa.

