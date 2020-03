Yle seuraa: Pääministeri kutsui puoluejohtajat Säätytaloon – Ylen tiedot hallituslähteistä kertovat terveydenhuoltojärjestelmän haavoittuvuudesta

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi tehdään uusia rajoituksia, joilla vähennetään ihmisten liikkumista.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) neuvottelee parhaillaan kaikkien puoluejohtajien kanssa Säätytalolla. Pääministeri haluaa kuulla kaikkien eduskuntapuolueiden näkemyksiä. Samalla THL kertoo puoluejohtajille ajankohtaisesta koronavirustilanteesta.

Pääministeri Marin sanoi Säätytalolle mennessään, että nykylainsäädännöllä ei pystytä sulkemaan ravintoloita. Hallitus joutuu viemään lakiesityksen eduskuntaan ja nyt hallitus hakee muiden puolueiden tukea asialle.

Hallitus neuvottelee uusista liikkumisen rajoituksista iltapäivällä.

Oppositiojohtajat antoivat neuvotteluun mennessään tukensa kovemmille toimille.

Hallituksen johtavat ministerit neuvottelivat eilen maanantaina Kesärannassa lähes puolueen yöhön asti.

Hallitusviisikolle on esitelty eilen uusia tietoja koronavirustilanteesta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei ole vielä julkistanut arvioitaan.

Ylelle on kerrottu, että hallituksen jo tekemät toimet olisivat vaikuttavia. Ei voida kuitenkaan taata, että ne riittäisivät. Toisesta hallituslähteestä kerrotaan, että lisärajoituksia tulee.

Terveydenhuoltojärjestelmä joutuu kovalla koetukselle

Lähteiden mukaan Suomen terveydenhuoltojärjestelmää joutuu kovalla koetukselle, vaikka tilanne kehittyisi myönteisimpien arvioiden mukaan.

Hallitus on kertonut aiemmin suunnitelmista, että Uusimaan eristämistä muusta maasta voidaan joutua harkitsemaan. Uudetkin tietot vahvistavat, että Uusimaan tilanne poikkeaa olennaisesti muusta maasta.

Väestörakenteen vuoksi muu Suomi voi joutua hankalaan tilanteeseen, koska iäkkäitä henkilöitä on suhteessa enemmän ja terveydenhuollon rakenne on haavoittuvampaa kuin pääkaupunkiseudulla.

Koronaviruksen vakavimpia oireita on eniten iäkkäimmillä henkilöillä. Pääkaupunkiseudulla sairaaloita on tiheämmässä kuin muualla, joten toimintaa pystytään järjestelemään joustavammin. Toisaalta, tartunnan saaneita on toistaiseksi enemmän kuin muualla.

Maanantaina pääministeri ja sisäministeri kertoivat julkisuuteen, että hallitus neuvottelee uusista rajoituksista. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) arvioi, että yökerhot ja vastaavat on saatava kiinni, kunhan tiedetään, minkä lain nojalla se tehdään. Lainsäädäntöpohjaa on etsitty jo yli viikko.

Viime viikolla hallitus sulki koulut ja rajoitti suomalaisten tapaamisia niin että yli 10 hengen tapaamisia ei sallita. Hallitus myös otti käyttöön valmiuslain. Jo aiemmin suuret, yli 500 hengen tapaamiset kiellettiin.

Päivitämme uutista

