Huoltovarmuusvarastojen ovet ovat auenneet vain muutaman kerran tällä vuosituhannella – Mitä kaikkea varastot pitävät sisällään?

Varastojen suurena pitäminen on osoittautunut tässä tilanteessa viisaaksi ratkaisuksi, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema. Björn Karlsson

Suomessa varmuusvarastot on pidetty erittäin korkealla tasolla, vaikka monet muut maat ovat ajaneet varastojaan alas.

Huoltovarmuuskeskus on avannut varastonsa ovet selättääkseen terveydenhuoltoa uhkaavan varustepulan. Tapahtuma on historiallinen, sillä se on ensimmäinen kerta terveydenhuollon sektorilla, sanoi Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema Radio Suomen Päivässä tiistaina.

Viime käden turvaksi tarkoitettujen valtion varmuusvarastojen ovet ovat tällä vuosituhannella auenneet vain muutaman kerran aiemmin, Lounema kertoo.

– Siemenviljaa on otettu käyttöön seuraavan kevään kylvöjä varten joitakin kertoja, kun on ollut huono viljavuosi. Hirmumyrsky Katrinan jäljiltä öljymarkkinoita tuettiin ottamalla maailmanlaajuisesti öljyn varmuusvarastoja käyttöön, silloin myös Suomi osallistui. Aika harvinaisia tapahtumia nämä ovat ja syytä on ollakin.

Kuljetukset varmuusvarastoista terveydenhuollon yksiköihin lähtevät heti, kun tarvemäärä eri yksiköissä on täsmentynyt. Kuljetukset eivät Louneman mukaan tule näkymään katukuvassa.

– Mitään porttiliveä ei valitettavasti tule näkymään, että Huoltovarmuuskeskuksen rekat porhaltavat valtateille. Kuljetukset tapahtuvat hyvin matalalla profiililla, Lounema sanoo.

Rekkojen kyydissä on muun muassa hengityssuojaimia ja ne on tarkoitettu vain terveydenhuollon käyttöön. Yle uutisoi viikonloppuna, että terveydenhuollon henkilökunnan käyttämien suojavarusteiden saamisessa Suomeen on suuria ongelmia.

Tarvikkeita Suomeen tuovat yritykset eivät enää saa hankittua hoitohenkilökunnan suojavarusteita, koska koronaviruksesta johtuvat maiden rajojen sulkemiset ja muut rajoitukset aiheuttavat viivästyksiä ja perumisia toimituksiin. Lounema on kuitenkin toiveikas.

– Viime aikoina Kiinan suunnasta on kuulunut, että tuotteita alkaa olemaan vapaana. Tuotantoa on pistetty paljon pystyyn ja oman maan tarve on kääntynyt pienemmäksi. Joten tällä hetkellä näyttää siinä mielessä ihan positiiviselta, että tavaraa pystyttäisiin lähiaikoina hankkimaan.

Suomen varmuusvarastot muita maita paremmat

Se, mitä tavaraa ja kuinka paljon Huoltovarmuuskeskuksen varastoissa on ja missä varastot sijaitsevat, on salassa pidettävää tietoa.

– On ihan selvää, että valtakunnan rajojen ulkopuolella on useita tahoja, jotka hyvin mielellään olisivat tarkkaankin perillä siitä, mitä materiaalia ja missä meillä on varastoituna, Lounema toteaa.

Sen verran Lounema kuitenkin paljastaa, että varastoissa on terveydenhuollossa tarvittavien välineiden lisäksi muun muassa varsin merkittävä määrä nestemäisiä polttoaineita ja puolustusteollisuuden tarvitsemia raaka-aineita. Varastoissa on myös jonkin verran siemenviljaa ja esimerkiksi leipäviljaa puolen vuoden kulutusta vastaava määrä.

Varastojen tarkoitus ei kuitenkaan ole pyörittää yhteiskuntaa pitkiä aikoja, Lounema painottaa.

– Varastoilla ostetaan aikaa, että saadaan ongelmat poistettua, järjestettyä ja yhteiskunta sopeutettua tilanteeseen, mikä se sitten onkaan.

Louneman mukaan viranomaiset eivät pystyisi ylläpitämään järjestelmää yksin ja siksi huoltovarmuusjärjestelmä toimii julkisen sektorin ja yritysten välisellä yhteistyöllä. Yritykset tekevät varautumisjärjestelyjä viranomaisten ohjauksessa.

– Esimerkiksi lääkealan valmistajat ja maahantuojat joutuvat tiettyjä tärkeimpiä lääkkeitä pitämään varastoissa ja valtio tukee heitä taloudellisesti.

Suomessa varmuusvarastot on pidetty Louneman mukaan kylmän sodan jälkeenkin erittäin korkealla tasolla, vaikka muut Euroopan maat, esimerkiksi Ruotsi, ovat ajaneet omia varastojaan alas.

– Nyt se on osoittautunut erittäin viisaaksi ratkaisuksi, että me olemme pitäneet varastot pääosin niin suurina, kuin ne ovat olleet aiemminkin. Tällaisia kaikenlaisia yllättäviä tilanteita voi tulla eteen ja näiden järjestelyjen käyntiin polkaisu ykskaks on aika hidasta.

