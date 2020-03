Armeija eristi joukot kasarmille, telttamajoitukseen ja lomalle – ryhmän vaihtuessa yhteistilat desinfioidaan huolella

Kymmenittäin sotilaita täyspakkauksineen marssii Säkylän Huovinrinteen varuskunnan portista kohti läheistä harjoitusaluetta. Joukko viettää seuraavan viikon metsässä muulta maailmalta eristyksissä.

Samaan aikaan portin läheiselle parkkipaikalle alkaa kerääntyä autoja. Niissä on läheisiään lomille hakevia ihmisiä.

Porin prikaati on puolustusvoimien muiden joukko-osastojen tapaan jakanut varuskunnan ihmiset kolmeen ryhmään. Yksi niistä harjoittelee viikon kasarmilla, toinen telttamajoituksessa maastossa ja kolmas on lomalla.

– Meillä on nyt viikko toimittu uudella tavalla. Arki sujuu rauhallisesti ja suunnitelmallisesti, toteaa Porin prikaatin komentaja, prikaatikenraali Mika Kalliomaa.

Porin prikaati lukuina Varuskunnat Kankaanpään Niinisalossa ja Säkylän Huovinrinteellä

Varusmiehiä yli 4 000

Rauhanturvaajaksi koulutettavia 1 000 /vuosi

Henkilökuntaa 670 Lähde: www.maavoimat.fi (siirryt toiseen palveluun)

Kalliomaa kertoo, että suunnitelman mukaan missään vaiheessa poikkeusoloja kolme ryhmää eivät kohtaa, vaan ne ovat täydellisesti eristettyjä toisistaan. Yhteiskäyttötilat desinfioidaan kunkin ryhmän jälkeen, jotta koronavirus ei pääsisi leviämään ryhmästä toiseen.

Lisäksi puolet prikaatin vakituisesta henkilöstöstä on etätöissä. Avainhenkilöt työskentelevät eristyksissä muista. Myös vierailut varuskunnissa on karsittu minimiin.

Näillä toimin varuskuntien toimintavalmius kyetään varmistamaan kaikissa tilanteissa.

Prikaatikenraali Mika Kalliomaan mukaan varusmiesten koulutus jatkuu Porin prikaatissa lähes normaalisti maan poikkeustilasta huolimatta. Jari Pelkonen / Yle

Metsässä lasketaan lomapäiviä

Prikaatikenraali Mika Kalliomaa kertoo, ettei koronatoimilla ole suuria vaikutuksia varusmiesten koulutustavoitteiden saavuttamiseen.

– Tämä vähän muuttaa sitä koulutuksen rytmiä. Tällä hetkellä pohditaan, miten kevään viimeiset suuremmat harjoitukset voidaan pitää.

Kalliomaan mukaan uuteen korona-arkeen on suhtauduttu Porin prikaatissa hyvin. Järjestelyt ovat sujuneet mallikkaasti, vaikka viikko-ohjelmat on jouduttu suunnittelemaan uusiksi.

– Kun kävin maastossa keskustelemassa varusmiesten kanssa, olivat he laskeneet saavansa enemmän lomaa. Kouluttajat olivat puolestaan laskeneet, että nyt on enemmän aikaa kouluttaa. Tämä on siis aika sujuva malli.

Yllättävä käänne lopetti koronavitsailun

Porin prikaatissa palvelevan varusmiehen Kalle Kiiltomäen mukaan ilmapiiri muuttui poikkeusolojen toteamisen ja valmiuslakien käyttöönoton jälkeen tyystin. Hänen mukaansa kaikesta toiminnasta huomaa, että uhka on todellinen.

Varusmiesten koronavitsailukin loppui Kiiltomäen mukaan kuin seinään.

– Kireä tunnelma tuli heti. Tämä on kuitenkin vakava tilanne. Yleensä puolustusvoimissa vain harjoitellaan, mutta nyt on oikea tilanne, missä on oikea vaara. Siihen suhtaudutaan todella vakavasti.

Kalle Kiiltomäki kertoo viettävänsä viikon mittaisen loman kotonaan voimia keräten. Ennen seuraavaa lomaa edessä on viikko kasarmipalvelusta ja viikko maastossa. Jari Pelkonen / Yle

Kiiltomäki pääsi viikon lomalle intistä perjantaina. Se tuli tarpeeseen. Monelta lomat "paloivat", kun koronamuutokset tulivat yllättäen voimaan.

– Aika moni hajosi heti siihen. Viikon ohjelma meni uusiksi. Ei päästy lomille, kun se tieto tuli.

Valmistautuminen epidemiaan jatkuu

Poikkeusjärjestelyjen ensimmäisen viikon aikana Porin prikaatissa ei vielä havaittu yhtään virustapausta. Epidemian mahdollinen leviäminen varuskuntaan on otettu komentaja Mika Kalliomaan mukaan huomioon.

– Meillä on molempiin varuskuntiin, Säkylään ja Niinisaloon jo perustettu varasairaala. Pystytään näin ollen ottamaan nämä tilat käyttöön.

Lomalta palaavien varusmiesten palvelus jatkuu normaalisti, mikäli heillä ei ole sairauteen viittaavia oireita. Koronaoireita lomalla saaneet varusmiehet saavat jäädä kotiin sairastamaan, kun ovat saaneet toimintaohjeet omasta joukko-osastostaan.