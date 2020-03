Käsiaseiden kauppa ampaisi nousuun, koska amerikkalaiset pelkäävät pandemian lisäävän rikoksia – "Jos murtovaras iskee, pitää olla ase"

Asekouluttaja Rick Ectorin ampumarata on nyt suljettu. Rick Ector / Rick's Firearm Academy of Detroit

Asekouluttaja Rick Ectorilla on ongelma. Hän asuu Detroitin kaupungissa Michiganin osavaltiossa, jonne julistettiin poikkeustila tiistaina koronaepidemian takia.

– Kun minä en saa poistua kotoani, eivätkä oppilaani saa poistua kotoaan, en voi opettaa heille ampumista, Ector sanoo.

Michiganin osavaltio on määrännyt kaikki ei-välttämättömiksi luokitellut yritykset keskeyttämään toimintansa ihmisten kanssakäymisen vähentämiseksi. Sellaiseksi luokitellaan myös Ectorin yritys Rick’s Firearm Academy of Detroit.

Yritys tarjoaa kahdeksan tunnin pikakursseja aseen käsittelyyn. Kurssit ovat Michiganissa pakollisia aseenomistajille.

Voisiko opetuksen siirtää verkkoon?

– Selvitän sitä juuri. Se voi olla ehkä mahdollista niille, jotka ovat uusimassa aseenkantolupaansa, Ector kertoo Ylelle puhelimitse Detroitista.

Aloittelijoiden olisi kuitenkin päästävä opettelemaan taitoa ampumaradalle, ja sinne ei ole nyt kenelläkään asiaa.

Asiakkaita tosin riittäisi.

Aseet hyvisten käsissä ovat vain hyvä asia, sanoo asekouluttaja Rick Ector. Rick Ector / Rick's Firearm Academy of Detroit

Aseita ja ammuksia on viime viikkoina myyty Yhdysvalloissa ennätystahtiin.

Detroitin asekaupat kertovat myynnin kasvaneen (siirryt toiseen palveluun) nelin- tai jopa kymmenkertaiseksi.

Varautuminen pandemiaan alkoi näkyä helmikuussa. Silloin aseiden ostajien taustatarkistuksia tehtiin keskusrikospoliisi FBI:n tilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) 36 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Maaliskuussa ruuhka yltyi, mutta viime viikoilta ei vielä ole kattavia tietoja.

– Aseet myyvät kuin häkä, koska ihmiset pelkäävät, Ector kertoo.

Michiganin osavaltiossa aseista on keskusteltu kiivaasti jo ennen koronavirusepidemiaa.

Keskustelu on osa Yhdysvalloissa leviävää kansanliikettä, joka vaatii aseenkanto-oikeuden turvaamista. Oikeus on kirjattu perustuslakiin, ja sitä pidetään Yhdysvalloissa pyhänä.

Detroitin eteläpuolella sijaitsevassa Monroen pikkukaupungissa kampanja huipentui helmikuun lopulla.

Monroen piirikunnan valtuusto äänestämässä aseenkanto-oikeuden tukemisesta 18. helmikuuta. Mika Mäkeläinen / Yle

Yle oli tuolloin paikalla seuraamassa, kun piirikunnan valtuusto hyväksyi päätöslauselman asiasta yksimielisesti.

Lauselman mukaan piirikunnan julkisia varoja ei saa käyttää mihinkään, mikä edes epäsuorasti rajoittaisi aseenkanto-oikeutta.

Päätöslauselma ei ole lain veroinen, vaan lähinnä poliittinen ja symbolinen tuenilmaus (siirryt toiseen palveluun) aseenkanto-oikeuden puolustajille.

Monroessa päätöslauselma hyväksyttiin purevan kylmänä talvi-iltana, mutta oikeustalossa pidetyn valtuuston kokouksen ulkopuolelle oli silti kerääntynyt muutama aseenkanto-oikeutta puolustava mielenosoittaja.

Aseaktivistit vaativat Monroen piirikunnan valtuustoa suojelemaan aseenkanto-oikeutta. Mika Mäkeläinen / Yle

Yksi heistä oli Gerald Barber, 66-vuotias veteraani. Hänen mielestään valtuuston päätös oli loistava.

– Julkilausuman tärkein tarkoitus on se, että jos perustuslain kanssa ristiriidassa olevia lakeja hyväksytään, toivottavasti Monroen poliisi ei pane niitä toimeen, Barber sanoi.

Barber viittaa Yhdysvaltain perustuslain toiseen lisäykseen, jossa taataan aseenkanto-oikeus. Barber uskoo, että sen varassa on sekä hänen että muiden amerikkalaisten vapaus.

– Jos perustuslain lisäyksestä joskus luovutaan, joku toinen maa miehittää meidät. Minulla ei ole siitä epäilystäkään, Barber sanoi.

Barber työskentelee eläkepäiviensä ajankuluksi vapaaehtoisena myyjänä Supermatch-nimisessä asekaupassa.

Hänen mukaansa paikkakunnalla kauppansa tekevät niin metsästysaseet kuin itsepuolustukseen tarkoitetut käsiaseetkin.

Gerald Barber työskentelee asekaupassa Monroessa. Tällä hetkellä kaupungin kaikki asekaupat on suljettu poikkeustilan takia. Mika Mäkeläinen / Yle

Asekaupan suhdanteet riippuvat Yhdysvalloissa ennen kaikkea politiikasta.

Edellisen presidentin Barack Obaman kaudella käsiaseiden myynti kasvoi voimakkaasti. Syynä on pidetty sitä, että aseharrastajat varautuivat asemyynnin rajoituksiin.

Asemyönteisen Donald Trumpin nousu presidentiksi on sen sijaan näkynyt asekaupan tasaantumisena. (siirryt toiseen palveluun)

Pandemia kuitenkin muutti taas tilanteen.

Kun Yle lähestyi useita Monroen asekauppiaita, kukaan heistä ei halunnut vastata tiedusteluihin. Yksi selitys oli se, että asekauppiailla oli liian kova kiire.

Pandemia on mullistanut vaalikamppailun asetelmat, mutta yhtä vaaliteemaa amerikkalaiset eivät koskaan unohda: aseita.

Sekä Gerald Barberin että asekouluttaja Rick Ectorin linjoilla on valtakunnallisella tasolla vaikutusvaltainen kattojärjestö NRA eli kansallinen kivääriliitto.

NRA puolustaa mahdollisimman laajaa aseenkanto-oikeutta ja tukee vaaleissa republikaanisia ehdokkaita.

Hieman yleistäen voi sanoa, että Yhdysvalloissa republikaanit kannattavat suhteellisen vapaata aseenkanto-oikeutta niille kansalaisille, jotka eivät ole syyllistyneet väkivaltarikoksiin.

Demokraatit puolestaan olisivat valmiita rajoittamaan erityisesti sellaisten aseiden kauppaa, joilla voidaan surmata suuri määrä ihmisiä kerralla – kuten on tapahtunut maata kuohuttaneissa kouluampumisissa (siirryt toiseen palveluun).

Viime kuukausina Yhdysvalloissa neljä osavaltiota on hyväksynyt samantapaisen päätöslauselman kuin Monroe.

Lisäksi muissa osavaltioissa sadat yksittäiset piirikunnat ovat Monroen tapaan julistaneet puolustavansa aseenkanto-oikeutta.

Päätökset kertovat Yhdysvaltoja jakavasta syvästä poliittisesta kuilusta.

Harri Vähäkangas / Yle

Esimerkiksi Virginiassa viime vuoden vaaleissa osavaltion johtoon nousseet demokraatit lähtivät heti kiristämään osavaltion aselakeja.

Vastalauseena lähes kaikki Virginian piirikunnat julistautuivat niin sanotuiksi turvapaikkakaupungeiksi aseenkanto-oikeuden puolustajille.

Viesti oli selvä: vaikka pääkaupunki Washington tai osavaltion johto päättäisivät mitä, aseenkanto-oikeuteen ei puututa.

Viime vaaleissa enemmistö Monroen äänestäjistä tuki Trumpia, mutta nyt vaaliasetelmat ovat täysin auki. Mika Mäkeläinen / Yle

Koronaviruspandemia on säikäyttänyt amerikkalaiset toisella tavalla kuin vuoden 2001 terrori-iskut.

Tällä kertaa vihollinen on näkymätön ja tuntematon, ja on vieläpä ehtinyt tunkeutua vaivihkaa kaikkialle maahan.

Michiganissa ja muualla Yhdysvalloissa pelätään, että pandemian eteneminen voi johtaa järjestyksen horjumiseen.

Aseiden ostajien pelkoa ei ainakaan lievitä se, että Yhdysvalloissa vapautetaan tuhansia vankeja (siirryt toiseen palveluun). Näin yritetään hillitä koronaviruksen leviämistä täyteen ahdetuissa vankiloissa.

Kun myös poliisilaitosten väkeä sairastuu yhä enemmän, lainvalvonta voi pian olla suurissa vaikeuksissa.

Jo nyt pandemia syö Detroitin poliisivoimien toimintakykyä. Lauantaihin mennessä kaksi poliisilaitoksen työntekijää oli kuollut virukseen. Detroitin poliisipäällikkö ja ainakin 38 muuta poliisia on sairastunut. Karanteenissa on yli 500 poliisilaitoksen työntekijää.

Detroitin poliisi on ilmoittanut vähentävänsä pikkurikollisten pidätyksiä.

Asekouluttaja Ector uskoo, että rikolliset käyttävät tilaisuutta hyväkseen.

– Pahiksille voi tulla tilaisuus tehdä paljon pahaa, Ector aprikoi.

Hänen mielestään ihmisten aseiden hamstraus on siksi ymmärrettävää: jos pandemia lamauttaa poliisin, ei poliisi ehkä pystykään auttamaan.

– Entä jos murtovarkaat iskevät? Jos ihmiset voivat soittaa poliisille, totta kai he tekevät niin. Jos uhka on kuitenkin välitön ja heidän henkensä on vaarassa, heillä pitää olla ase, jolla he voivat puolustautua, Ector uskoo.

Detroit on normaalioloissakin vaarallinen. Keskusrikospoliisin FBI:n mukaan se on maan väkivaltaisin yli 100 000 asukkaan kaupunki.

Väkivaltarikollisuus on Detroitissa yli viisi kertaa yleisempää (siirryt toiseen palveluun) kuin Yhdysvalloissa keskimäärin.

Kyltissä varoitetaan, että alueella asukkaat tarkkailevat ympäristöään ja raportoivat epäillyistä rikoksista (ylin kuva). Raaka murha näkyi Monroen paikallislehden otsikoissa pitkään (alin kuva). Mika Mäkeläinen / Yle

Pienemmässä Monroen kaupungissa väkivaltarikollisuutta ei pidetä yhtä suurena ongelmana.

Helmikuun lopulla Monroessa tosin kohistiin poikkeuksellisesta rikoksesta: keski-ikäisen miehen epäiltiin surmanneen raa'asti anoppinsa.

Pikkukaupungin sanomalehden The Monroe Newsin uutisotsikot kertoivat päivästä toiseen murhatutkimuksen käänteistä. Murha leppoisalla maaseudulla oli järkyttänyt michiganilaisen piirikunnan rauhaa.

Epäilty saatiin nopeasti poliisin hoteisiin, mutta väkivalta ja keskustelu väkivallan uhasta jatkuivat.

Uhkaan amerikkalaisilla on perinteisesti ollut yksi vastaus: kotona kannattaa pitää asetta tunkeilijoiden varalta.

Jocelyn Jamesin mielestä aseenkanto-oikeutta pitäisi rajoittaa kouluampumisten takia. Mika Mäkeläinen / Yle

Monroen aseenkantokiistan jälkeen piirikunnan yli on pyyhältänyt koronaviruspandemia, joten tavallisten asukkaiden ensisijainen huoli on selviytyminen ja toimeentulo.

Yle tapasi helmikuussa Monroessa 32-vuotiaan Jocelyn Jamesin, joka teki kolmea eri työtä elättääkseen viisi lasta yksinhuoltajana.

Päivät James työskentelee Monroen toimintakeskuksessa, jossa tarjotaan vanhuksille ruokaa ja yhteistä tekemistä.

Nyt vanhuksia ei enää päästetä kaupungin tiloihin tartuttamaan toisiaan, mutta heille järjestetään ateriapalvelua, joten työtä on onneksi riittänyt.

Kerran viikossa James teki töitä läheisen kirkon perustamassa kodittomien yömajassa. Tämän kakkostyönsä James on pannut nyt tauolle tartuntariskin takia.

Hänen kolmas työpaikkansa, kampaamo, suljettiin viime viikonloppuna. Ja sen jälkeen kaikki muutkin kampaamot on suljettu Michiganin kuvernöörin määräyksellä.

Jocelyn Jamesin kampaajan työt loppuivat, kun Michiganissa suljettiin kaikki muu paitsi aivan välttämätön liiketoiminta. Mika Mäkeläinen / Yle

Vaikka toimeentulo on epävarmaa, tulevaisuus sumuinen ja tilanne monella tavalla jännittynyt, aseista Jamesilla on mielipide: ne eivät ole ratkaisu, vaan ongelma.

– Joukkoampumisten takia aseita pitäisi rajoittaa, James kertoo tekstiviestillä.

Asekouluttaja Rick Ector on eri mieltä. Hänen mukaansa aseenkanto-oikeus on uhattuna ja hyökkäyksen kohteena.

– Aseet hyvisten kädessä ovat hyvä juttu, Ector sanoo.

Ectorin mielestä koko keskustelu aseenkanto-oikeudesta vie nyt pandemian aikana harhateille. Hänen mielestään lainkuuliaisten kansalaisten kannattaa varautua ja varustautua pandemian takia.

– Jos koskaan on ollut oikea aika omistaa ase, niin se hetki on nyt, Ector sanoo.

