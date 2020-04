Pastori risti kätensä ja rukoili apua, sitten näki tilillään puoli miljoonaa – ilo loppui lyhyeen, kun ovelle ilmestyi rikospoliisi

Helsinkiläispastori Harri Kekäläinen tuomittiin viime vuonna törkeästä kavalluksesta. Tapaus on poikkeuksellinen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä, ja nyt Kekäläinen kertoo tapahtuneesta ensi kertaa julkisuudessa.

Helsinkiläispastori Harri Kekäläinen tuomittiin viime vuonna törkeästä kavalluksesta. Tapaus on poikkeuksellinen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä, ja nyt Kekäläinen kertoo tapahtuneesta ensi kertaa julkisuudessa. Ronnie Holmberg / Yle

Kirkkaankeltainen ranneke pilkistää puvuntakin alta.

Siinä on neljä kirjainta: WWJD.

What would Jesus do.

Mitä Jeesus tekisi.

Seurakuntapastori Harri Kekäläinen, tuttavallisemmin Haka, seisoo helsinkiläisen golfkentän laidalla ja muistelee mennyttä vuotta.

Hän hakee välillä sanojaan. Liikuttuu, kun puhuu läheisistään.

Mutta enimmäkseen hän kertoo asioista suoraan ja kaunistelematta. Sanoo olleensa hölmö ja toimineensa väärin, mutta toisaalta ottaneensa vastuun tekemisistään ja kantaneensa seuraukset.

Kekäläisellä on takanaan poikkeuksellinen vuosi. Vuosi, jonka aikana hän on pohtinut paljon sellaisia käsitteitä kuin synti ja armo.

Nyt hän on valmis puhumaan siitä julkisesti.

Tuomittu pastori

Tammikuussa 2019 Harri Kekäläisen elämässä tapahtui jotain, joka saattaa kuulostaa uskomattomalta, mutta on täyttä totta.

Kerrataan ensin perusasiat. Kekäläinen on helsinkiläinen pappi. Hän on järjestänyt jo vuosien ajan niin sanottuja metallimessuja, joissa virsiä on soitettu hevityylisesti.

Julkisuudessa hänet tunnetaan hevipastorina. Kekäläisen luotsaama metallimessutoiminta on noteerattu eri medioissa aina Britannian BBC:tä (siirryt toiseen palveluun) ja muita kansainvälisiä viestimiä myöten.

Hänet on myös tuomittu talousrikoksesta. Törkeästä kavalluksesta, josta voi saada vähimmillään neljä kuukautta ja enimmillään neljä vuotta (siirryt toiseen palveluun) vankeutta.

Kekäläisen tuomio oli vuosi ehdollista. Tapaus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä ainutlaatuinen, ilmeni Ylen aiemmin tänä aamuna julkaisemasta selvityksestä.

Harri Kekäläisen tapaus ei kerro vain siitä, että myös pappi, seurakunnan esikuva, voi tehdä syntiä ja jopa rikoksen. Se avaa kirkon toimintaa ja rakenteita laajemminkin.

Lankeaminen

Kun Kekäläistä pyytää kertomaan omin sanoin, mitä viime vuonna tapahtui, hän etenee johdonmukaisesti alusta loppuun. Vastaus on ytimekäs.

Harri Kekäläinen sanoo olleensa ylivelkaantunut ja toimineensa siksi, niin kuin toimi. Nyt rahankäyttö on paremmalla tolalla, hän kertoo. Ronnie Holmberg / Yle

Kekäläinen aloittaa loppuvuodesta 2018. Hän sanoo huomanneensa tuolloin, että on ylivelkaantunut ja ettei hän selviä tulevasta keväästä. Perheen taloudessa asuvat Kekäläisen lisäksi hänen vanhempansa ja kaksi lastaan.

Siksi hän teki, niin kuin teki.

– Vuoden alussa laitoin kädet ristiin ja rukoilin, että asiat helpottuisivat. Ja sitten kävi niin, että pari päivää siitä tililleni tuli yli puoli miljoonaa rahaa.

Tarkemmin sanottuna 530 000 euroa. Lottovoitto, Kekäläinen kertoo ajatelleensa.

Sitten tapahtui jotain, mitä muuten sanavalmis pastori ei osannut selittää myöhemmin poliisillekaan.

Hän alkoi maksaa lainojaan ja velkojaan pois. Ajattelemattomuuttaan ja huojentuneena siitä, että nyt raha-asiat selviävät, niin Kekäläinen sanoo.

Hän ehti kertomansa mukaan jatkaa tätä jonkin aikaa, ennen kuin katsoi, mistä rahat olivat tulleet.

Maksaja oli Vantaan seurakuntayhtymä. Kekäläinen itse työskentelee Helsingin seurakuntayhtymään kuuluvassa Pitäjänmäen seurakunnassa, mutta hän on kotoisin Vantaalta.

Sen takia hän päätteli, että kyseessä olisi lahjoitus. Tai vaikka perintö.

Kekäläinen sanoo uskotelleensa itselleen, että Vantaalta otetaan kyllä yhteyttä ja kerrotaan, miksi rahat ovat hänelle tulleet.

Mutta niin ei käynyt. Ovelle ilmestyikin rikospoliisi.

Tilanne valkenee

Kaikki tapahtui viikon sisällä tammikuussa 2019.

Rahat tipahtivat Kekäläisen tilille loppiaisen jälkeisenä tiistaina.

Tuomiokapitulille antamassaan lausunnossa Kekäläinen kertoi rukoilleensa apua ahdinkoonsa torstaina ja havainneensa tililleen ilmaantuneen summan seuraavana päivänä perjantaina. Tuolloin hän myös alkoi maksaa velkojaan.

Maanantaina pankki jäädytti hänen tilinsä. Silloin hän oli kuluttanut saamastaan puolesta miljoonasta eurosta noin 93 000 euroa.

Kekäläisen mukaan poliisit epäilivät häntä ensin rahanpesusta.

– He olivat hyvin tiukkoja ja epäilivät, että tähän on osallistunut muitakin kuin minä. Sitten kun selvisi, että kyseessä on hölmö äijä, täysin ajattelematon typerys eli minä, heidän asenteensa muuttui rennoksi. He alkoivat tukea minua.

Kekäläiselle valkeni vasta poliisikuulustelussa, että hän oli rahoihin koskiessaan syyllistynyt virallisen syytteen alaiseen rikokseen.

– Jos olisin sen tajunnut, en olisi koskaan toiminut tällä lailla.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli pidätti Kekäläisen myöhemmin virastaan kolmeksi kuukaudeksi, eikä hän saanut tuona aikana toimia pappina. Virastapidätys on nyt ohi. Ronnie Holmberg / Yle

Kohtalokas sekaannus

Se, miksi Vantaan seurakuntayhtymä ylipäätään oli maksanut yli puoli miljoonaa euroa naapuriseurakunnan palveluksessa työskentelevälle papille, hämmensi Kekäläistä jo poliisikuulustelussa.

"On tämä hullua. Olisi pitänyt tajuta tämä tilanne. En ymmärrä ollenkaan, miten ne rahat ovat tulleet minun tilille. En ollenkaan. Mun henkilökohtaiselle tilille", hän päivitteli esitutkintapöytäkirjan mukaan.

Kohtalon ivaa lienee, että koko tapahtumaketju sai alkunsa siitä, mistä Harri Kekäläinen julkisuudessa tunnetaan: metallimessuista.

Poliisille selvisi esitutkinnassa, että summa oli ollut tarkoitus siirtää Kekäläisen sijaan Helsingin seurakuntayhtymälle. Kyse oli kahden seurakuntayhtymän yhteisestä metsätalouden tuotosta, siis yhteisestä liiketoiminnasta.

Mutta miksi maksu meni Kekäläiselle?

Taustalla oli sekaannus Kirkon palvelukeskuksen maksujärjestelmässä, esitutkintapöytäkirjasta ilmenee.

Palvelukeskus tuottaa seurakunnille kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja. Sen maksujärjestelmään oli epähuomiossa merkitty Kekäläisen henkilökohtainen tilinumero yhdeksi Helsingin seurakuntayhtymän tileistä.

Miksi?

Esitutkinnan mukaan Kekäläinen oli sattunut hakemaan yhtä järjestämäänsä metallimessua varten tuhannen euron avustusta Kirkkohallitukselta.

Apu oli myönnetty, mutta maksun yhteydessä Kirkon palvelukeskuksen järjestelmään oli lisätty Kekäläisen oma tili Helsingin seurakuntayhtymän tilinä.

Kyseessä oli, kuten käräjäoikeus myöhemmin totesi, inhimillinen erehdys. Avustuksen myöntäjä oli luullut, että hakijana oli Helsingin seurakuntayhtymään kuuluva Pitäjänmäen seurakunta, jossa Kekäläinen työskenteli.

Myöhemmin kun Vantaan seurakuntayhtymä oli alkanut maksaa Helsingin seurakunnille yhteisiä metsätalouden tuottoja, oli kone erään todistajan mukaan arponut saajaksi viimeksi tallennetun tilin.

Hevipastori Kekäläisen.

Ei enää mahdollista

Suomessa evankelis-luterilaista kirkkoa pyöritetään kirkollisverolla, jota kerätään sen jäseniltä valtion ja kunnallisen verotuksen yhteydessä.

Vuodenvaihteessa useampi kuin kaksi kolmesta suomalaisesta kuului kirkkoon. Suuri joukko suomalaisia siis rahoittaa kirkon toimintaa, eikä muun muassa senkään takia ole aivan yhdentekevää, mitä kirkon sisällä tapahtuu.

Mitä kirkon taloudenpidosta kertoo se, että seurakuntayhtymä maksaa erehdyksessä yli puoli miljoonaa euroa tyystin väärälle tilille, vieläpä yksityishenkilölle?

Kyseessä on ollut sattumien ja väärinkäsitysten summa, sanoo Kirkon keskusrahaston kirjanpitopäällikkö Markku Vasara.

– Näitä sattuu muissakin kuvioissa. Koneet eivät ole täydellisiä, eivätkä ihmiset ole täydellisiä. Silloin prosesseja täytyy lähteä tutkimaan ja uudistamaan.

Kirkon keskusrahasto ja Kirkkohallitus ovat samaa organisaatiota. Vasara oli Kekäläisen tutkinnan yhteydessä selvittämässä tapahtunutta myös poliisille.

Nyt käytäntöjä on tarkennettu sekä Kirkkohallituksessa että Kirkon palvelukeskuksessa. Enää vastaavaa virhettä ei voisi sattua, Vasara toteaa.

Tai ainakin se huomattaisiin heti.

Romahdus ja uusi nousu

Poliisikuulustelujen jälkeen Kekäläinen jatkoi työssään vielä viikon. Sitten hän romahti.

– Tajusin, että olen sokissa. Kun menin kotiin sunnuntai-iltana, tajusin, etten voi enää ottaa vastuuta työnteosta. Hain sairauslomaa.

Ensimmäinen viikko meni sokkitilassa, Kekäläinen kertaa. Sen jälkeen hän sanoo nostaneensa itsensä niskasta ylös.

– Päätin, että kukaan muu ei auta minua tästä suosta pois kuin minä itse.

Alkoi tapahtua. Kekäläinen selvitti asiansa. Haki ja sai uutta lainaa.

Kolmessa viikossa hän oli korvannut koko puuttuvan summan Vantaan seurakuntayhtymälle.

– Yhtään ei jäänyt maksamatta.

Harri Kekäläinen on järjestänyt vuosien ajan niin sanottuja metallimessuja, ja se on tuonut hänelle kansainvälistäkin medianäkyvyyttä. Kekäläinen sanoo metallimessutoiminnan tavoittaneen niitäkin, joita kirkko ei ehkä muuten tavoittaisi. Ronnie Holmberg / Yle

Käräjillä istuttiin maaliskuun lopulla, vain pari kuukautta tapahtuneesta. Kekäläinen sai vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä kavalluksesta.

Käräjäoikeus totesi, että rikoksesta olisi periaatteessa tuomittava vankeutta noin kaksi vuotta kolme kuukautta. Rangaistusta lievensivät kuitenkin se, että Kekäläinen oli osoittanut oma-aloitteisuutta asian selvittämisessä sekä se, ettei hän ollut itse vaikuttanut siihen, että rahat oli siirretty hänen tililleen.

Vantaan seurakuntayhtymäkin oli saanut rahansa kokonaisuudessaan takaisin, oikeus huomioi.

Tuomio jäi lainvoimaiseksi, eli siitä ei valitettu hovioikeuteen.

Kirkon on pakko reagoida

Kekäläinen kokee, että häntä on rangaistu teostaan kolme kertaa.

Ensimmäisen kerran käräjäoikeudessa, maaliskuussa 2019.

Toisen kerran heinäkuussa, kun asia nousi yllättäen valtakunnan julkisuuteen Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) ja Ylen uutisoitua siitä – kuukausia tuomion antamisen jälkeen.

Kolmas seuraamus oli loppuvuodesta, kun Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti pidättää Kekäläisen virastaan kolmeksi kuukaudeksi. Hän oli siihen asti työskennellyt pappina tavallisesti sairauslomalta palattuaan ja tuomion saatuaan.

Onko kaikki ollut kohtuullista tekoon nähden, sitä Kekäläinen on miettinyt.

– Kyllä se tuntuu ihmeelliseltä ja tietysti pahalta. Edelleenkään en puolustele tekoani. Mutta ehkä jonkinlainen oikeus ja kohtuus pitäisi olla, ettei kolmeen kertaan kuitenkaan tuomittaisi.

Tuomiokapituli käsitteli Kekäläisen tapausta ensin lokakuussa ja sitten joulukuussa. Sen kohdalla olisi väärin puhua varsinaisesta tuomiosta, tarkentaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessori Ritva Saario.

– Tuomiokapitulin päätökset eivät ole tuomioita eivätkä edes rangaistuksia. Kurinpitomenettelyä koskevat säädökset, joiden perusteella voitiin antaa hallinnollisia rangaistuksia, on kumottu kesäkuun 2013 alussa. Kekäläisen tapauksessa on otettu kantaa nimenomaan siihen, onko kysymys ollut papille sopivasta käytöksestä, Saario sanoo.

Tuomiokapituli – tästä on kyse Tuomiokapitulia johtaa kunkin hiippakunnan piispa.

Yksi sen keskeisistä tehtävistä on päättää, ketä vihitään papiksi ja ketä ei.

Tuomiokapituli myös valvoo ja kaitsee pappeja – mikä tarkoittaa, että tuomiokapitulilla on oikeus ja velvollisuus ottaa kantaa asioihin, jotka koskevat suoraan viranhoitoa, mutta myös asioihin, jotka tapahtuvat työn ulkopuolella.

Rangaistuksia tai ei, jotain tuomiokapituli voi edelleen tehdä. Se voi antaa papille varoituksen tai määrätä tämän menettämään virkansa, joko lopullisesti tai määräajaksi.

Määräaikaisessa viranmenetyksessä asteikko on yhdestä kuuteen kuukautta, Saario selittää. Kekäläisen kohdalla päädyttiin puoleenväliin eli kolmeen kuukauteen.

– Se lienee kiistatonta, että törkeä kavallus ei ole papille sopivaa käytöstä. Sen vuoksi tuomiokapituli katsoi, että asiaan täytyy reagoida.

Lausunnossaan tuomiokapituli oli suorasukaisempi: sen mielestä Kekäläisen käytös osoitti vakavaa piittaamattomuutta ja irtisanomistakin olisi ollut mahdollista harkita.

Kekäläinen kertoo vieneensä tuomiokapitulin päätöksen hallinto-oikeuteen.

Nyt, kaiken jälkeen

Harri Kekäläinen on halunnut tehdä haastattelun kotiseuransa golfkentällä.

Kenttä on autio, niin kuin kaikki muukin tänä aikana. Kekäläinen ei tapaamishetkellä tiedä, milloin pääsee seuraavan kerran lempiharrastuksensa pariin. Täällä hänen olonsa on kuitenkin levollinen ja tyyni.

Harri Kekäläinen kiittää esimerkiksi äitiään saamastaan tuesta. Läheisistä väleistä kertoo myös tatuointi Kekäläisen käsivarressa. Ronnie Holmberg / Yle

Kekäläinen herkistyy hieman. Hän sanoo, että ei olisi selvinnyt vuodesta ilman turvaverkkoaan: kumppaniaan, lapsiaan, vanhempiaan. Myös monet seurakuntalaiset ovat antaneet hänelle tukensa.

– He näkivät ahdistukseni. Olen kiitollinen heille kaikesta. He ovat olleet pelastukseni.

Kekäläinen uskoo, että kaikella on tarkoituksensa. Hänen omalla kohdallaan tapahtumaketju alkoi rahahuolista ja ahdingosta. Nyt tilanne on vakaammalla pohjalla, hän sanoo. Rahankäyttö on toisenlaista kuin ennen.

Koko vuosi kaikkine tapahtumineen on ollut Harri Kekäläisen mukaan aikamoinen koetus ja kouraissut syvältä. Ronnie Holmberg / Yle

Mitä pappi sanoisi muille, joilla ehkä on samanlaisia huolia?

Ainakin sen, että ylivelkaantumista ei kannata hävetä. Ja että jos on ylivelkaantunut, asiat voi hoitaa monella tapaa.

– Yleensä velkojien kanssa pystyy neuvottelemaan. Itse olen saanut ymmärrystä ja on tultu paljon vastaan, Kekäläinen sanoo ja lisää pystyvänsä nyt itsekin auttamaan muita kokemusasiantuntijana.

Missä armo?

Pappeihin kohdistuu usein vaatimus esikuvana olemisesta, ja monesti nuo paineet ulottuvat vapaa-ajalle.

Vieläkö Kekäläinen kokee, että voi yhä toimia esimerkkinä muille?

Hän vastaa jättävänsä asian muiden arvioitavaksi.

– Monessa paikassa tiedetään, millainen oikeasti olen: olen tehnyt esimerkiksi hyväntekeväisyyttä ja koulukiusaamisen vastaista työtä yli 30 vuotta. Haluaisin, että ihmiset näkisivät, että olen tehnyt yhden typerän teon ja ottanut siitä opikseni.

Harri Kekäläinen sanoo tulleensa siihen tulokseen, että raha on vain rahaa ja ihmiset ovat tärkeämpiä. Ronnie Holmberg / Yle

Mitä pastori ajattelee sellaisista käsitteistä kuin synti ja armo?

Kekäläinen siteeraa yhtä lempikohtaansa Raamatusta: kuka heittää ensimmäisen kiven.

– Olen miettinyt sitä paljon. Kaikki me teemme syntiä, kaikki teemme vääriä tekoja. Mutta joiltakin tuomio tulee todella helposti. Tuomitaan heti, eikä mietitä, mitä teon taustalla voi olla.

Hän myöntää, että se, mitä hän teki, oli syntiä. Kristillisyydessä pitäisi synnin jälkeen kuitenkin seurata armo.

Kaikkialta sitä ei ole tullut.

– Sitä olen miettinyt, että minkä takia. Olen pyytänyt anteeksi, mutta kaikki eivät anna armoa. Sille en valitettavasti voi itse mitään.

Ranteessa vilkkuu keltainen nauha. Siinä on neljä kirjainta.

Lue seuraavaksi:

Yle tutki seurakuntien riidat: Keskisormen heiluttelua, äkkiväärää nimittelyä, kehnoa johtamista