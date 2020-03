Teinit heräilevät etäkouluun puoliltapäivin ja pommittavat opettajia viesteillä jopa yöllä – osa ei ole pitänyt kouluun mitään yhteyttä

Vaikka Lukas Wallinheimolle aamuherääminen on hankalaa, on hän hoitanut etäkoulunsa muuten mallikkaasti.

Vaikka Lukas Wallinheimolle aamuherääminen on hankalaa, on hän hoitanut etäkoulunsa muuten mallikkaasti. Jaana Polamo / Yle

Lukas Wallinheimo,15, koettaa kömpiä ylös sängystään uutena kotikouluaamuna Jyväskylässä. Hän laittoi illalla kellon soimaan kymmeneltä, mutta äiti, Kaisa Wallinheimo tulee herättelemään poikaansa jo yhdeksän maissa.

Aamuheräämiset ovat Lukas Wallinheimolle vaikeita.

– Nyt kun ei ole tarvinnut lähteä kouluun, olen usein noussut sängystä vasta yhdeltätoista. Illalla tulee valvottua ja aamulla nukuttua pitkään, kertoo kahdeksatta luokkaa käyvä Lukas Wallinheimo.

Yläkoulun oppilaat heräilevät usein vasta puoliltapäivin, jolloin suurin osa etäyhteyksillä tehtävästä opetuksesta on jo ohi. Se pitkittää opettajien työpäivää. Opettajien kokemuksista kertoo OAJ:n Johanna Kämäräinen.

Yhdellä yläkoulun aineopettajalla saattaa olla satoja oppilaita. Kun oppilaat eivät ole olleet etätunnin aikana paikalla, ovat nuoret yrittäneet ottaa opettajiin yhteyttä myöhemmin.

Jatkuvan viestitulvan vuoksi ensimmäiset etätyöpäivät ovat monilla opettajilla venyneet lähes ympärivuorokautisiksi.

– Viestejä on tippunut oppilailta sadoittain pitkin iltapäivää ja yölläkin. Oppilaat kyselevät, että mitä heidän pitikään tehdä, kertoo OAJ:n Jyväskylän paikallisyhdistyksen puheenjohtajaJohanna Kämäräinen.

Saatuaan itsensä sängystä ylös on Wallineheimo tehnyt koulutöitä kuusi tai seitsemänkin tuntia putkeen. Jaana Polamo / Yle

Myös Lukas Wallinheimon äiti myöntää, että aamuherätykset ovat olleet kasvavalle pojalle hankalia. Lukasta valvottaa yleensä puhelin ja tietokoneella pelaaminen.

– Ei ole mennyt päivärytmin osalta etäkoulun alku ihan nappiin. Haluaisimme, että Lukas ottaisi itse vähän vastuuta rytmistään. Mutta katsotaan, että miten tämä nyt lähtee menemään, sanoo Kaisa Wallinheimo.

Sama tilanne on monessa muussa yläkoululaisen kodissa.

Yläkoulujen opettajat ovat olleet monien etäkoululaisten kanssa helisemässä. Johanna Kämäräinen opettaa itse seitsemännelle luokalle kuvataidetta Palokan yhtenäiskoulussa. Etäopetus ei ole käynnistynyt hänen toivomallaan tavalla.

– Oma haavekuvani oli, että kaikki oppilaat olisivat skarppina aamukahdeksalta linjoilla, kun kuviksen tunti alkaa, mutta paikalla on ollut vain muutama oppilas.

Suuri huoli osasta oppilaista

Osasta oppilaista opettajat eivät ole kuulleet viikon aikana mitään. Opettajilla on erityisen suurin huoli oppilaista, joilla on ollut koulussa ongelmia jo aiemmin.

– Toiveena on, että jos on laitteiden kanssa teknisiä vaikeuksia, otettaisiin kouluun yhteyttä. Koululla on esimerkiksi lainaläppäreitä. Autamme mielellään myös muissa teknisissä kysymyksissä, sanoo Kämäräinen.

Yläkoulun opettajat toivovat, että apua kysyttäisiin heiltä silloin, kun oppilaalla on kyseistä ainetta lukujärjestyksessä. Silloin heillä on aikaa auttaa. Myös huoltajien toivottaisiin olevan kouluun yhteydessä kello 8–16.

Opettajat toivovat myös hartaasti, että kotona pidettäisiin unirytmistä kiinni.

Johanna Kämäräinen tietää, että lasten paimentaminen oman työn ohella kotona ei ole helppoa. Hänelläkin on kaksi pientä lasta hoidettavanaan kotona etätyönsä ohessa.

– Armollisuutta vanhemmille molempiin rooleihin: etäöiden tekoon ja etäkoulun ohjaamiseen. Mutta tämä ei ole lomaa, kannustakaa lapsianne hoitamaan etäkoulu. Teemme töitä etänä niin hyvin kuin pystymme.

Kaisa Wallinheimo on aikasemmalta ammatiltaan liikunnopettaja ja on auttanut poikaansa etäkoulussa muun muassa liikunnassa Jaana Polamo / Yle

Kaisa Wallinheimo on itsekin entiseltä ammatiltaan opettaja ja ei halua lähteä ammattilaisia neuvomaan. Teinin äitinä hän silti ehdottaa, että yläkoulun etäopetusta voisi hieman myöhentää.

– Voisiko koulu alkaa vaikka kymmeneltä ja päättyä neljältä tai viideltä? Nythän olisi hyvä mahdollisuus tehdä samalla tällainen kokeilu.

Etäopiskelu etsii uomaansa

Etäopetus on yläkouluissa uutta ja hakee vielä muotoaan.

Käytännöt vaihtelevat paljon opettajasta riippuen. Osa opettajista on pitänyt live-tunteja videoyhteyksien välityksellä. Toiset opettajista ovat merkinneet ainoastaan koulutehtävät Wilmaan ja pyytäneet oppilaita ottamaan tehdyistä tehtävistä valokuvan.

Monet opettajat pyrkivät joka tapauksessa pitämään etäyhteyttä oppilaisiinsa lukujärjestyksen mukaisesti. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä opettajiin, jos etäkoulu ei kotona suju.

– Yksin ei tarvitse kenenkään pärjätä. Erityisopettajat voivat olla oppilaiden tukena, jos koulussa vaan saadaan tietoa pulmista, sanoo opettaja Johanna Kämäräinen.

Johanna Kämäräisellä on etäopetuksen lisäksi kotona hoidettavanaan 1-vuotias ja tokaluokkalainen lapsi. Hän tietää vanhempien tuskan uudessa tilanteessa. Jaana Polamo / Yle

Lukas Wallinheimolla etäkoulu aamuherätyksiä lukuunottamatta on sujunut hienosti. Hänen luokkansa koulutehtävät löytyvät Wilmasta ja he ovat saaneet suorittaa niitä omaan tahtiinsa.

– Minusta etäopiskelu on ollut kivempaa kuin koulussa käynti. Nyt saa itse määritellä, että milloin aloittaa. Teen herättyäni ensin kaikki kouluhommat pois alta ja sitten jää aikaa kaikelle muulle.

Lukas Wallinheimo on hyvä koulussa ja ei ole tarvinnut tehtävissä juurikaan apua. Kielissä häntä on osannut auttaa isosisko ja äiti. Ainoastaan kemiassa hän tarvitsisi opettajan apua, kotona siinä ei olla osattu auttaa.

Äitikin on ollut poikansa etäopiskelusta positiivisesti yllättynyt.

– On ollut hienoa huomata miten systemaattisesti Lukas hoitaa kouluhommat. Ennen hän on aina ilmoittanut, että on tehnyt läksyt jo koulussa, niin kyllä hän tosiaan sitten onkin ne hoitanut.