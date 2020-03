Tubettaja Sonja "Soikku" Hämäläistä kiellettiin puhumasta hississä – näin Etelä-Korea torjuu koronavirusta

Etelä-Korea on yksi ensimmäisistä maista, joihin koronavirusepidemia iski tammikuussa. Etelä-Korea on saanut jo tartuntamäärät laskuun sulkemalla koulut ja rajoittamalla liikkumista.

Tubettaja Sonja "Soikku" Hämäläinen on parhaillaan Etelä-Koreassa ja kertoo Takaisin Pasilaan -podcastin haastattelussa, millaista on elää maassa, jossa on eletty koronaviruksen kanssa viikkokausia:

"Moikka moi! Annyeonghaseyo! Terkkuja täältä Soulista Etelä-Koreasta, olen täällä vaihto-opiskelemassa. Opiskelen Korea Universityssä mediaopintoja.

Kun tulin tänne vähän yli kuukausi sitten, tilanne oli pahimmillaan. Täällä olivat kadut tosi tyhjillään. Se oli aika hurjaa, koska olin kuullut etukäteen siitä, että Soul on tosi iso kaupunki, ja täällä on ihmisiä joka paikassa. Metrossa ei mahdu seisomaan tai istumaan ainakaan, mutta täällä on ollut tosi tyhjää ekat viikot.

Kuuntele Sonja Hämäläisen haastattelu Takaisin Pasilaan -podcastin uudesta jaksosta:

Ihan kaikki pitävät maskeja. Esimerkiksi hissiin meille tuli lappu, että "ei saa puhua", ja pitää pitää maskia, eikä tänne saa tuoda mitään vieraita. Kuntosali suljettiin, meidän koko lukukautta on myöhäistetty kahdella viikolla, ja meillä on tällä hetkellä pelkkiä verkkokursseja vähintään kolme viikkoa.

Täällä selkeästi huomaa, että jotakin toimenpiteitä on tehty, ettei virus lähtisi leviämään, mutta mitään selkeitä rajoituksia ei ole tullut, ettei saisi asuntolasta. Me olemmekin kavereiden kanssa suht' vapaasti liikuskeltu.

Ekojen viikkojen aikana olin enemmän huolissani näistä asioista, mutta minusta tuntuu, että olen itsekin adaptoitunut tähän elämään. Toimin sen mukaan, mitä muut tekevät.

Moni paikallinen nuori asuu vanhempiensa kanssa. Se on täällä tosi yleistä. Siinä vaiheessa, kun ihmiset puhuivat, että nyt ollaan kotona eikä mennä minnekään, moni nuori halusi pysyä kotona myös sen takia, etteivät altista vanhempiaan millekään riskeille.

Alkuviikkoina oli epäselvää, saanko edes jäädä tänne. Tosi moni vaihtari lähti takaisin kotimaihinsa, koska heidän kotiyliopistonsa peruivat vaihdon, eikä heillä ollut mitään muuta mahdollisuutta.

Hoidin asiat niin, ettei minun tarvitse lähteä täältä, ja olen tosi iloinen siitä, että sain jäädä. Tällä hetkellä koen oloni turvallisemmaksi täällä kuin että lähtisin takaisin Suomeen.

Minuun otettiin yhteyttä Suomen Soulin-suurlähetystöstä, koska olin tehnyt matkustusilmoituksen. Sieltä kysyttiin: "Miten menee, koska alkaa koulu?" Olen vastannut vielä kyselyyn, jossa kysyttiin, aionko jäädä tänne. Vastasin siihen myöntävästi. En ole tehnyt koronavirustestiä täällä, mutta ei ole ollut kyllä tarvettakaan. En ole törmännyt kehenkään, joka olisi tehnyt testin, tai jolla olisi todettu koronavirus täällä."

