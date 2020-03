Koronatapaukset vähentyivät Italiassa kahtena peräkkäisenä päivänä – Mistä tiedämme, milloin pahin on ohi?

Koronavirus on tyhjentänyt Italian vilkkaimmatkin kadut. Kuvassa Piazza Navona -aukio Roomassa.

Suuntaus on toki rohkaiseva, mutta parista päivästä ei vielä voi päätellä mitään pidemmälle, toteaa THL:n johtava asiantuntia Jussi Sane.

Maanantaina tuli kuluneeksi kaksi viikkoa siitä, kun italialaiset koko maassa määrättiin eristäytymään koteihinsa koronavirusepidemian taltuttamiseksi.

Kun eristys alkoi, Italiassa oli vahvistettu vajaat 10 000 koronavirustartuntaa. Mutta tartuntojen määrä jatkoi kipuamistaan. Kaksi viikkoa myöhemmin jo yli 60 000 italialaista oli saanut tartunnan ja kuolleita oli yli 6 000.

Nyt italialaisissa on viimein herännyt toivon kipinä: sekä uusien tartuntojen että kuolemantapausten määrä on laskenut kahtena peräkkäisenä päivänä, sunnuntaina ja maanantaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Jussi Sane kuitenkin toppuuttelee tekemästä vielä parin päivän perusteella pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

– Toki tämä trendi on rohkaiseva, mutta tilannetta täytyy seurata pidempään, Sane sanoo.

Hänen mukaansa on odotettava useita päiviä tai viikko, menevätkö tartuntaluvut ylös- vai alaspäin. Jos luvut sinä aikana vähenevät päivittäin, voidaan alkaa vetää tarkempia johtopäätöksiä.

Huipun lähelläolo sopisi kuvaan

Sane toteaa, että viime päivinä on opittu lisää siitä, milloin Italian epidemia mahdollisesti alkoi. Italian kaksi ensimmäistä tartuntaa todettiin Roomassa (siirryt toiseen palveluun) tammikuun lopussa ja ensimmäinen kotoperäinen tartunta Lombardiassa 20. helmikuuta. Pian tunnistettiin paljon uusia tapauksia ja vakavia tapauksia oli myös paljon.

Todennäköisesti epidemia on alkanut kuitenkin aikaisemmin, mahdollisesti jo tammikuun alussa, Sane kertoo.

Tämä sopisi yhteen myös sen kanssa, että kun koronatapauksia tuli ilmi Italiassa ja siellä käyneitä alettiin testata muissa maissa, heillä todettiin paljon tartuntoja.

– Ei voi olla sellaista sattumaa, että he kaikki olisivat kohdanneet nämä ensimmäiset Italian vahvistetut tartuntatapaukset, vaan tartuntoja on ollut enemmän.

Senkin suhteen, että epidemia olisi saanut Italiassa alkunsa jo tammikuussa on mahdollista, että epidemian huippu on jo lähellä, Sane sanoo.

Myös Kiinan Wuhanissa tartuntoja oli todennäköisesti aikaisemmin kuin niitä tuli ilmi. Koska useimmat tapaukset ovat oireettomia, tauti luultavasti pysyi aluksi salassa.

Sanen mukaan vielä ei voida sanoa mitään siitä, missä vaiheessa on lääketieteellisesti järkevää alkaa purkaa poikkeustoimia ja missä määrin. Hän toteaa, että ensin tarvitaan tarpeeksi hyvä tilannekuva muun muassa aktiivisten tartuntojen ja altistuneiden määrästä.

Liikkumisrajoitusten vuoksi sotilaat tarkastavat matkustajan papereita Rooman Terminin rautatieasemalla. Augusto Casasoli / Xinhua / AOP

Terveysviranomaiset tuottavat tietoa, mutta viime kädessä päätös on poliittinen.

Immuniteetin kesto vielä arvoitus

Sane toteaa, että kestää vielä jonkun aikaa ennen kuin pystytään kokonaisvaltaisesti arvioimaan, mitkä toimet ovat vaikuttaneet mihinkin asiaan epidemiassa.

Eristämällä ihmisiä toisistaan pyritään madaltamaan epidemiahuippua, jolloin epidemian kesto pitenee. Toisaalta taudin sairastaneet ovat kehittäneet vasta-ainetta ja saavat todennäköisesti ainakin jonkinmittaisen immuniteetin.

Kun sairastaneiden eli immuniteetin saaneiden määrä on tarpeeksi suuri virukselle alttiiden määrään nähden, se alkaa rajoittaa viruksen etenemistä.

Toistaiseksi ei tosin tiedetä, kuinka pitkän immuniteetin koronavirusta vastaan saa.

Polttava kysymys on myös se, miten Euroopan lähestyvät kevät ja kesä vaikuttavat epidemiaan. Jos koronavirus käyttäytyy yhtään kuin monet muut hengitystieinfektiot ja koronavirukset, epidemia helpottaa kevään tullen. Mutta varmaa se ei ole.

Myös epidemian toinen aalto on mahdollinen. Se on erilainen kuin ensimmäinen, koska osalla on immuniteetti ja immuniteettia voi tuoda myös mahdollinen rokote. Sanen mukaan vielä ei pystytä kuitenkaan arvioimaan, minkä laajuinen mahdollinen toinen aalto olisi tai miten kuormittava se maille olisi. Koronavirus voi myös jäädä kiertämään, kuten moni muukin virus.

Pandemian akuuttivaiheen voi puolestaan sanoa olevan ohi vasta, kun epidemiakeskusten määrä alkaa maailmassa hiipua.

Nyt jylläävä Sars-CoV-19-koronavirus on esimerkiksi sarsia ja ebolaa petollisempi siinä mielessä, että oireettomia taudinkantajia on paljon. Sars ja ebola aiheuttavat enemmän vakavia infektioita, mikä toisaalta helpottaa epidemian tukahduttamista.

– Jos suuri osa infektioista on vakavia, tauti huomataan paremmin, Sane huomauttaa.