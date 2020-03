Pikkukylän eSports-joukkue treenaa valmentajien johdolla turnauksiin – Haaveena ammattilaisten rahakkaat kilpakentät

Koronaviruksen vuoksi harrastustapaamisia ei pidetä tällä hetkellä. Vielä maaliskuun alussa palokunnan entisessä johtokeskuksessa Lohtajan kyläkeskuksessa oli kuitenkin keskiviikkoiltaisin kova tohina.

Lohtajan Veikkojen uunituoreen eSports-jaoston säännöllinen yleinen peli-ilta kokosi parhaimmillaan parikymmentä harrastajaa ja kilpapelaajaa.

Yleensä osallistuja toi omat koneet mukanaan, sillä seuralla itsellään on vasta kaksi tietokonetta.

– Meillä on projekti vetämässä paikalliselle Leader-ryhmälle, että saataisiin enemmän koneita, kertoo viime vuoden puolella perustetun e-urheilujaoston puheenjohtaja Niko Ruotsala.

Ruotsala on koneiden vähyydestä huolimatta tyytyväinen ja hiukan hämmästynyt. Hän ei osannut odottaa, että vastaperustettu eSports-jaosto löytää ensimmäisen kilpajoukkueen ja valmentajat parissa kuukaudessa. Harjoittelu valmentajien johdolla alkoi tammikuussa.

Niin kuitenkin kävi – ja hyvä vauhti vain jatkui. Harjoitustilat löytyivät pelastuslaitokselta tyhjäksi jääneestä kiinteistöstä ja sponsoreita kertyi yllättävää tahtia.

– Tuntui, että tätä oli täällä odotettu. Kiinnostus kyllä yllätti, myhäilee Ruotsala.

LoVen e-urheilujaostolla on vasta kaksi tietokonetta. Yleisellä vuorolla pelaavat ovat tuoneet omat koneensa mukaan. Puheenjohtaja Niko Ruotsala seuraa Topias Mäki-Korvelan ja Eemeli Tarkan (oik.) pelaamista. Heini Holopainen / Yle

E-urheilun suomalaisesta kattojärjestö SEULista selviää, että Suomessa jo kymmenkunta perinteistä urheiluseuraa on ottanut myös elektronisen urheilun lajivalikoimaansa.

Harppaus uudelle pelikentälle on otettu, koska laji kiinnostaa nuoria. Suomalaisessa e-urheilussa on ollut vipinää erityisesti parin viime vuoden aikana.

Esimerkiksi jokaisesta pohjalaiskunnasta löytyy jo oma eSports-joukkue.

“Pitää puskea tällä alalla”

Lohtajan Veikkojen eli LoVen uusi jaosto haluaa antaa kaikille mahdollisuuden pelata ja saada kokeneempien ohjausta pelaamiseen. Tärkeä osa toimintaa on kuitenkin kilpailu, kuten perinteisissäkin urheilulajeissa.

LoVen ensimmäiseksi e-urheilun valmennusjoukkueeksi valikoitui viiden nuoren miehen porukka lähialueelta, Kalajoelta ja Himangalta.

Pessi “Newbor” Boren, Jami “ReNe” Renlund, Nico “nalleq” Renlund, Jeremias “Jepis” Heikkilä ja Esa “irasee” Saari olivat pelanneet Counter-Strike:Global Offensiveä jo ennestään yhdessä. Tuntui luontevalta siirtyä pelaamaan LoVen “valmennustalliin”.

Kaikilla viidellä on tavoitteena kehittyä yksilöinä ja menestyä yhdessä joukkueena. Ensimmäisenä siintää mielessä SM-kärki.

Jami Renlund on miettinyt asiaa myös pidemmälle, sillä itse pelaaminen on vain yksi osa e-urheilua.

– Totta kai sitä haluaa puskea niin paljon kuin pääsee tästä pelialalta. Voi ryhtyä kommentaattoriksi ja analysoida muiden pelejä. Mahdollisuuksia on monia.

CS:GO-joukkue ja valmentajat: Edessä Jeremies Heikkilä (vas.), Esa Saari, Nico Renlund, Pessi Borén ja Jami Renlund. Takana pj. Niko Ruotsala ja valmentajat Esko Tynkkynen ja Petter Lillhonga. Heini Holopainen / Yle

LoVen ensimmäisen kilpajoukkueen valmennustiimiin kuuluu kolme valmentajaa.

He ovat nuorempana itse pelanneet peliä vaihtelevalla menestyksellä ja kiinnostus on jäänyt kytemään. Aikuisen arjesta ei enää löydy riittävästi peliaikaa itselle, mutta omaa osaamista pystyy nyt välittämään valmennettaville.

It-alan yrittäjä, kokkolalainen Petter Lillhonga pelasi nuorempana kilpaa.

– Kilpapelaaminen oli silloin pienemmässä skaalassa, eivätkä mahdollisuudet olleet samanlaiset kuin nyt. Enää ei ole aikaa eikä kykyäkään pelata huipputasolla.

Askel kerrallaan turnauksiin

Maailman kärkijoukkueet kisaavat e-urheiluareenoilla miljoonista dollareista.

Esimerkiksi vuonna 2019 huipputason eSports-turnauksissa voitot kohosivat yhteensä 200 miljoonaan dollariin (siirryt toiseen palveluun). TOP 100 pelaajien listassa toisella sijalla komeileva suomalainen JerAx eli Jesse Vainikka sai viime vuonna kasaan liki kuusi ja puoli miljoonaa dollaria.

Jami Renlund pelaa CS:GOssa avikkaa eli tarkkuuskivääriä. Hänen mielestään tehtävässä tarvitaan kärsivällisyyttä ja paineensietokykyä. Heini Holopainen / Yle

Näitäkö kilpakenttiä lohtajalaiset tavoittelevat?

Valmentaja Petter Lillhongan mielestä pojat voivat hyvinkin tavoitella tähtiä.

– Jos tiimi toimii yhteen, niin heillä on mielestäni rajattomat mahdollisuudet Totta kai heidän pitää tavoitella huippua. Suomessakin on joukkueita, joissa pelaajat saavat kuukausipalkkaa eli ovat ammattilaisia, Lillhonga sanoo.

Vastaavan päätelmän on tehnyt myös joukkueen toinen valmentaja Esko Tynkkynen.

– Puitteet ainakin ovat kunnossa. On joukkue, valmentajat ja tila, jossa harjoitella eli hyvät eväät. Niillä ollaan montaa vastaavanikäistä ja vastaavalla pelikokemuksella liikkeellä olevaa joukkuetta edellä.

– Nyt se on siitä omasta liekistä kiinni, miten pitkälle tämän homman kanssa haluaa edetä, Tynkkynen toteaa.

Lohtajan joukkueen pojista neljä käy vielä koulua ja yksi on palkkatyössä, eikä ihan koko maailma pyöri pelaamisessa, ainakaan vielä.

– Tämä on vielä harrastustoimintaa ja varsinainen tulonlähde on jossain muualla kuin elektronisessa urheilussa. Ammattilaisella on enemmän aikaa keskittyä harjoitteluun, mutta sitä kohti tässä mennään eli ensimmäistä ammattilaissopimusta kohti, naurahtaa Tynkkynen.

Tällä hetkellä valmennettavia ei tavata kasvokkain. E-urheilu on kuitenkin siitä kiitollinen laji, että kaikkea voi tehdä verkossa, myös valmentamista.

Kohti urheilijanomaista elämää

Valmentajat kannustavat suojattejaan ajattelemaan tulevaisuutta, mutta sitä tietä kuljetaan turnaus kerrallaan. Ensin aloitellaan verkon yli -turnauksilla. Mikäli oululainen live-turnaus Vectorama järjestetään tänä vuonna, siihen on tarkoitus osallistua.

Mitä tuore joukkue harjoittelee ennen ensimmäisiä koitoksia?

– Taitotaso on kyllä sinänsä kunnossa, mutta vielä harjoitellaan pitämään pää kylmänä joka tilanteessa, summaavat valmentajat.

Valmentajat Esko Tynkkynen (vas.) ja Petter Lillhonga (edessä) eivät tällä hetkellä tapaa valmennettaviaan kasvokkain. Heini Holopainen / Yle

Valmennettavien ohjelma sisältää pelaamista, mutta tietysti muutakin. Fysiikkatreeneihin kuuluvat liikkuvuus- ja voimaharjoittelut sekä kestävyystreenit.

Fysiikkaharjoittelu, uni ja oikeantyyppinen syöminen kuulostavat otteilta hiihtäjän tai vaikka pikajuoksijan harjoitusohjelmasta. Niin ne ovatkin ja siksi ne kuuluvat myös elektronisen urheilun treenilistaan, toteavat Tynkkynen ja Lillhonga.

– Huipputason turnaukset alkavat alkuviikolla ja kestävät sunnuntaihin. Päivässä pelataan pari kolmetuntista ottelua parhaimmillaan. Siinä vaaditaan pelaajalta sekä henkistä että fyysistä kestävyyttä, valottaa Lillhonga.

Tynkkysen ja Lillhongan valmennettavien ensimmäinen steppi on päästä kisaamaan Suomen huipputasolla jo ihan lähiaikoina.

Pelaajat ovat mielissään, että heillä on Lohtajan Veikkojen väreissä nyt hyvät harjoitteluolosuhteet.

– Oma unelma on ollut, että saa tehdä omaa juttua eli tätä ja puitteetkin ovat hyvät. Valmennettavana oleminen on motivaation lähde meille pelaajille, analysoi Nico Renlund.

Pojat tietävät, että heiltä vaaditaan nyt aikaa ja keskittymistä lajiin.

Lohtajan Veikot perusti omassa maakunnassaan ensimmäisenä e-urheilujaoston. Johtokunnan jäsenen Taina Lieskan (vas.) mukaan uusi laji otettiin vastaan hyvin: " Hyvä, että kaikille riittää tekemistä täällä". Heini Holopainen / Yle

Menestymiseen tarvitaan urheilijanomaista elämäntapaa

Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Joonas Kapiainen peräänkuuluttaa menestymään tähtääviltä e-urheilijoilta urheilijanomaista elämäntapaa.

– Todella hyvä pelaaja ymmärtää pelin luonnetta kokonaisvaltaisesti. Hienomotoriikan lisäksi pitää osata psykologisia ulottuvuuksia eli pitää pystyä toimimaan joukkueena ja saada aikaan rutiinisuoritus, vaikka tulisi tappioita. Menestymiseen tarvitaan urheilijanomaista elämäntapaa ja valmennusta sekä taustajoukkoja, Kapiainen sanoo.

Lohtajan Veikoissa halutaan tarjota mahdollisimman monelle nuorelle tilaisuus osallistua e-urheilun kilpailutoimintaan. Siksi seuran e-urheilujaosto kokoaa talliinsa monia joukkueita.

Sopimus on jo allekirjoitettu myös Rocket League -joukkueen kanssa ja etsinnässä on muun muassa myös Fortnite-joukkue.

– Ihanne olisi, että meillä olisi sekä kilpajoukkueita että akatemiajoukkueita. Akatemiajoukkueissa nuoret voisivat aloittaa matkansa kohti e-urheilijaksi tulemista jo 13-vuotiaana, visioi LoVen e-urheilujaoston puheenjohtaja Niko Ruotsala.