Venäjälle jäänyt satoja suomalaisia – ulkoministeriö ei tiedä todellista lukua: "Nyt olisi tärkeää tavoittaa kaikki"

Koronavirus on alkanut näkyä Venäjän uutisoinnissa ja katukuvassa vasta viime päivinä sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin muutti linjaansa.

Kun Suomen ja Venäjän rajat suljettiin, kuriiripostia Venäjälle ajavan Jukka Jyrkisen puhelin alkoi soida. Mies sai puheluita viranomaisilta, jotka kertoivat Venäjälle jumiin jääneistä suomalaisista. Suomeen jääneillä venäläisillä oli sama tilanne.

– Rajalle ei pääse bussilla eikä junalla, eikä lentoliikenne toimi. Viisumit ovat monilla menossa umpeen, ja oma turvaverkko on toisella puolella rajaa, Jyrkinen kertoo ongelmista.

Mies kuljettaa työkseen postia sekä ihmisiä Suomesta Viipuriin ja Pietariin. Rajojen sulkeuduttua työ on jatkunut diplomaattipostin kuljettamisella Suomen Pietarin pääkonsulaattiin.

– Saimme viranomaisilta puoltokirjelmät toiminnan jatkamiselle. Nyt rajalla mitataan kuume ja kirjataan tiedot, että missä merkeissä rajaa ylitetään.

Viime viikolla Jyrkinen alkoi palauttaa postikuljetustensa yhteydessä myös suomalaisia ja venäläisiä matkustajia kotimaihinsa yhteistyössä molempien maiden viranomaisten kanssa. Hän ei ota tilauksia suoraan, vaan paikalliset konsulaatit hoitavat koordinoinnin.

– Lappeenrannassa Venäjän konsulaattipiste on koordinoinut, keitä pitää auttaa. Samoin Suomen Pietarin pääkonsulaatti ilmoittaa minulle, keitä on tulossa rajan yli.

Vähän yli puolet ilmoituksen tehneistä tavoitettu

Ulkoministeriön viestinnästä kerrottiin maanantai-iltana, että Venäjällä oli sillä hetkellä noin 500 matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista. Suomen Pietarin pääkonsulaatin mukaan heistä vähän yli puolet on tavoitettu, ja osa on päässyt kotiin.

Kaikki Venäjälle matkustavat eivät kuitenkaan tee matkustusilmoitusta, joten todellinen määrä ei ole tiedossa.

Tietoa siitä, kuinka moni on palannut Suomeen, ei myöskään ole.

– Olemme saaneet vastauksia vain joiltakin matkustusilmoituksen tehneiltä. Nyt olisi todella tärkeää tehdä ilmoitus, jotta tavoitamme heidät kaikki, sanoo lehdistövirkamies Anna Laine Suomen Pietarin pääkonsulaatista.

Laineen mukaan toistaiseksi matkustajat pääsevät rajan yli ainoastaan Jukka Jyrkisen taksin kyydillä, koska suorat lennot Moskovasta on peruttu. Jyrkinen toimittaa diplomaattipostia pääkonsulaattiin kolme kertaa viikossa. Valtaosa ei tarvitse kuljetusapua päästäkseen Suomeen.

– Tällä hetkellä 18 henkilöä on ilmoittanut tarvitsevansa ulkoministeriön apua kuljetuksiin.

Korona ei näkynyt katukuvassa

Ensimmäiset suomalaiset saapuivat Jukka Jyrkisen kyydillä Suomeen maanantaina. Yksi heistä on turkulainen Martti Varjonen, jolla on takanaan pitkä reissu. Varjonen lähti viettämään ystävänsä syntymäpäiväjuhlia Laatokan rannalle Metsäpirttiin 8. helmikuuta.

– Pitkät syntymäpäiväjuhlat ovat siellä traditio. On helpottunut olo. Viisumini olisi mennyt vanhaksi nyt keskiviikkona. Jos en olisi päässyt pois, olisin varmasti putkassa.

Varjonen oli juhlaporukan ainoa suomalainen. Hän kertoo, että koronavirustilanne valkeni hänelle kunnolla vasta siinä vaiheessa, kun rajat oli jo pantu kiinni. Katukuvassa se ei näkynyt.

– Hyvin harvalla oli Pietarissa hengityssuojia. Kaupat ja koulut olivat auki. En tiennyt koronaviruksesta oikeastaan ollenkaan. Uutisissa sanottiin, että Kiinassa on virusta.

Turkulaisen Martti Tervosen syntymäpäiväreissu Venäjälle venähti pitkäksi. Mikko Savolainen / Yle

Putinin sanaan luotetaan eniten

Varjosen mukaan hänen venäläiset ystävänsä eivät pitäneet koronavirusta vaarallisena. Hän kertoo ystäviensä uskoneen presidentti Vladimir Putinin sanoihin vielä silloinkin, kun raja pantiin kiinni.

– Putin oli sanonut, ettei koronavirustilanne ole paha. Vaikka kuinka yritin selittää, että kyllä se on paha, niin ei. Kun Putin sanoo, että se ei ole paha.

Venäjän viralliset luvut maan koronatapauksista ovat olleet pienet. CNN (siirryt toiseen palveluun)kummasteli viikonloppuna, miten 146 miljoonan asukkaan maassa on voitu raportoida vain 253 koronatartuntaa. Presidentti Putin on myös vakuuttanut, että tilanne on täysin viranomaisten hallinnassa.

Viime viikon lopulla presidentti alkoi kuitenkin muuttaa linjaansa. Esimerkiksi Ilta-Sanomien mukaan (siirryt toiseen palveluun) presidentti oli varoittanut, että koronaviruksen suhteen on varauduttava "mihin tahansa". Lehdistösihteeri Anna Laine Pietarin pääkonsulaatista kertoo, että koronavirus on alkanut näkyä Venäjällä pikkuhiljaa vasta viime päivinä.

– Vielä viime viikolla ihmiset liikkuivat vapaasti. Nyt heitä näkyy paljon vähemmän kaduilla kuin normaalisti. Pietarin alueelle ei ole annettu ukaasia, mutta kuvernööri on kehottanut ihmisiä pysymään kotonaan, Laine sanoo.

Myös koronauutisointi on Laineen mukaan lisääntynyt valtavasti.

– Se ei vielä viime viikolla ollut niin hallitsevaa kuin nyt.

Laineen mukaan Venäjän sisäministeriö on luvannut jatkaa vanhenemassa olevien viisumien voimassaoloa koronapandemian ajan. Pääkonsulaatin verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) ja sosiaalisessa mediassa (siirryt toiseen palveluun) on jatkuvasti päivittyvää tietoa siitä, miten tulee toimia, jos viisumi on vanhenemassa.

Auto desinfioidaan joka keikan jälkeen

Turkulainen Martti Varjonen oli vielä Laatokan rannalla Metsäpirtissä, kun sai tietää rajojen sulkeutuneen. Aikaa viisumin vanhenemiseen oli silloin alle viikko. Hän lähti suoraan kohti Pietaria.

– Nousin ensin bussiin, joka vei Vanhaan Rautuun. Sieltä jatkoin junalla Pietariin, jossa sukkuloin matkatoimistojen välillä. Kävin rautatieasemalla, mutta junat eivät enää kulkeneet.

Lopulta Varjonen päätyi konsulaattiin, joka järjesti hänelle kyydin Suomeen.

Jukka Jyrkisen kyyditykset alkoivat jo viime viikon perjantaina, kun hän kuljetti kaksi venäläistä Lappeenrannasta Viipuriin.

– He olivat tosi kiitollisia, että tämä mahdollisuus oli. Kiva, että saan auttaa.

Jyrkisellä on taksissaan suojavarusteet, ja auto desinfioidaan jokaisen keikan jälkeen.

– Käsidesiä on mukana, ja ohjeistan matkustajia käyttämään niitä. Puhun auttavasti venäjää, joten yhteistyö sujuu kyllä.

Mies on tällä hetkellä firmansa ainoa työntekijä. Hän kertoo välttävänsä kaikkia kontakteja Venäjällä ja pyrkivänsä takaisin Suomeen mahdollisimman nopeasti.

– Ajan itse, koska pyrin suojaamaan työntekijöitä. En halua heille ylimääräisiä kontakteja ja riskiä sairastua.