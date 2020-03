Porin lennot jatkuvat yhä: "Jos lennämme, teemme tappiota – jos emme lennä, teemme hirvittävää tappiota"

Porin ja Helsingin välisillä lennoilla on poikkeusoloissa ollut keskimäärin viisi matkustajaa.

Porissa on hämmästelty, miksi Porin ja Helsingin välinen reittilentoliikenne on jatkunut normaalisti, kun lähes kaikkialla muualla lentoliikenteen ja koko joukkoliikenteen vuoroja on vähennetty voimakkaasti poikkeustilan takia.

Vastaus kysymykseen saadaan lentoja operoivan Budapest Aircraft Servicen BAS:n Suomen-maajohtajalta Juha Köykältä: Kyse on Porin kaupungin kanssa tehdystä sopimuksesta, jota yhtiö noudattaa.

– Ei tämä ole kannattavaa. Jos lennämme lähes ilman matkustajia, teemme tappiota. Mutta jos emme lennä, teemme hirvittävää tappiota, Köykkä kuvaa.

Suosittua ennen koronaa

Lennoilla on ollut poikkeustilan takia keskimäärin viisi matkustajaa. Loppukesällä uudelleen Porin kaupungin miljoonatuella avattu lentoreitti muodostui syksyn aikana hyvin suosituksi, ja BAS uskoi suosion kasvavan. Koronavirus muutti tilanteen täysin.

– Meille ei ole luvattu minkäänlaista miljoonatukea valtiolta kuten Finnairille. Koneiden huollosta ja ylläpidosta tulee kuluja, jotka täytyy kattaa, lennämme tai emme. Porin kaupunki ei ole virallisesti ottanut meihin yhteyttä lentojen keskeyttämisestä, joten me jatkamme sopimuksen mukaan.

Lentolippuja alettiin viikonloppuna myydä huomattavalla alennuksella. Kun vielä runsas kuukausi sitten yhdensuuntainen lippu maksoi noin 80 euroa, nyt yhteen suuntaan pääsee lentämään alle 30 eurolla.

Yhtään aivan tyhjää konetta ei ole täytynyt lentää, mutta vähimmillään kyydissä on ollut yksittäisiä matkustajia.

Miehistö Unkarista

BAS on varannut Porin-lennoille kaksi konetta. Miehistöä lennoilla on ollut parikymmentä. Miehistöä on lennätetty Suomeen Unkarista. Kiristyneiden maahantulosääntöjen takia miehistön vaihtoa ei ole voitu tehdä normaalisti, vaan samat miehistöt ovat jatkaneet lentämistä Suomessa.

Toistaiseksi Porin lentokenttä on ollut auki reittiliikenteelle normaalisti. Maajohtaja Juha Köykkä sanoo lentoyhtiön seuraavan tarkasti, päätetäänkö Suomessa maan sisäisistä liikkumisrajoituksista.

Jos pääkaupunkiseutu eristetään muusta Suomesta, se voi vaikuttaa merkittävästi Porin ja Helsingin välisen lentoliikenteen jatkoon.