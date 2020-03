THL valmistelee koronan vasta-aineiden testaamista väestöstä – laaja satunnaisotos antaa kuvaa oireettomienkin tapausten yleisyydestä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suunnittelee aloittavansa koronaviruksen vasta-aineiden testaamisen satunnaisotoksella valitusta suomalaisten joukosta. Tavoitteena on parantaa kuvaa siitä, kuinka laajasti koronavirus on väestössä levinnyt ja missä vaiheessa epidemiaa ollaan menossa.

– Meiltä puuttuu vielä kansainvälisestikin hyvä ymmärrys siitä, kuinka paljon väestössä on ihmisiä, jotka ovat kohdanneet koronaviruksen. Satunnaisotoksen tulos kertoo siitä, mikä leviämisen taso on ollut, mihin suuntaan se on menossa ja missä vaiheessa epidemiaa olemme, johtava asiantuntija Jussi Sane THL:stä sanoo.

Jussi Sanen mukaan vasta-aineiden tutkimukselle on rahoitusesitys valtion lisätalousarvioesityksessä. Vastaavia tutkimuksia on suunnitteilla useissa muissa maissa, esimerkiksi Ruotsissa.

Vasta-aineiden testaaminen tarkoittaa eri asiaa kuin oireilevien henkilöiden testaaminen. Siihen on tarkoitus valita mahdollisimman kattava joukko suomalaisia, ei siis välttämättä henkilöitä, joilla epäillään koronatartuntaa.

– Vasta-aineet kertovat siitä, että henkilö on kohdannut tämän viruksen. Varmasti on paljon ihmisiä, jotka eivät ole sitä huomaanneetkaan, Jussi Sane sanoo.

Kun henkilöllä on viruksen vasta-aineita, on todennäköistä, ettei uutta tartuntaa ainakaan aivan lähiaikoina tule.

Testattava joukko voisi Sanen mukaan olla esimerkiksi tuhat suomalaista. Kattavan otoksen perusteella tuloksista voitaisiin tehdä jonkinlaisia yleistyksiä koko väestöä koskien. Sen perusteella voitaisiin saada arviota siitä, miten virusta on kohdattu eri alueilla tai eri ikäryhmissä.

Tavoitteena on, että vasta-aineita voitaisiin testata säännöllisesti otostutkimuksilla. THL:n koordinoimaan hankkeeseen olisi osallistumassa useita yhteistyötahoja.