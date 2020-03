Ravintolat painivat jopa 90-prosenttisen asiakaskadon kanssa ja odottavat mitä hallitus sanoo: "Pienyrittäjät taistelevat elämästä ja kuolemasta"

Asiakaskato on ollut lähes totaalinen. Kuvassa ravintola Fafa's.

Asiakaskato on ollut lähes totaalinen. Kuvassa ravintola Fafa's. Silja Viitala / Yle

Factory-lounasravintolaketjun toimitusjohtaja Matti Karvonen on väsynyt.

Takana on puolitoista viikkoa valvomista ja tauoton henkilökohtainen panos ravintola-alan kaikkien aikojen torjuntataistelussa.

Pääkaupunkiseudun viidestätoista Factory-ravintolasta on nyt kiinni kahdeksan. Kävijämäärät ovat pudonneet noin 85 prosenttia. Kaikki yli 120 työntekijää ovat yt-neuvottelujen kohteena.

Alalla kaikki tietävät, että edessä on paljon konkursseja. Nyt Karvonen ja hänen runsaat 10 000 ravintolayrittäjäkollegaansa odottavat, mitä valtiovalta linjaa ravintoloiden aukiolosta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tiistaina iltapäivällä, että ravintoloita ja yökerhoja ollaan sulkemassa. Yksityiskohtia toimista odotetaan vielä tiistai-iltana.

– Spekulaatiot on kovat. Toivotaan päätöksiä, joissa olisi selkeät pelisäännöt kaikille ravintoloille, Karvonen sanoo.

On tiistai-iltapäivä ja lounasajan loppupuolisko. Haastattelupaikassa, yrityksen Pitäjänmäen-ravintolassa, on viitisentoista asiakasta.

– Tämä alkoi isommin torstaina 12. päivä, ja jo perjantaina syöjämäärät laskivat aika radikaalisti. Tehtiin sitten skenaarioita siitä, mitä asiakasmäärille tapahtuu siitä eteenpäin. Kaikki olivat liian positiivisia, eli syöjämäärät laskivat vielä siitä aika radikaalisti, Karvonen kertaa.

PAM: Katastrofaalinen tilanne

Yrityskirjo on melkoinen: kahviloita, lounasravintoloita, iltaravintoloita, pikaruokaketjuja, baareja ja yökerhoja. Osasta saa ruokaa, osasta juomaa, osasta molempia. Ruokaa noudetaan mukaan tai syödäään vain paikan päällä.

Sulkemisten odotetaan alkavan esimerkiksi ei-välttämättömiksi katsotuista yökerhoista. Rajanveto on kuitenkin kinkkistä, sillä kaikilla päätöksillä on seurauksia.

Useissa ravintoloissa on kylttejä, joissa kerrotaan tilanteen etenemisestä. HOK-Elanto sulki kaikki ravintolansa eilen maanantaina. Silja Viitala / Yle

Asiakaskato on jo aiheuttanut lomautusten ja yt-neuvottelujen suman, joka koskee yli kymmentätuhatta työntekijää. Yhteensä ravintola-ala työllistää Suomessa runsaat 70 000 ihmistä.

– Tämä on aika katastrofaalinen tilanne ja osunut ensimmäisenä ravintola-alaan, Palvelualojen ammattiliiton PAM:n puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo.

PAM:n työttömyyskassa odottaa ennätysruuhkaa, jos konkursseja alkaa tulla liukuhihnalta. Liiton työsuhdeneuvonta on jo nyt ruuhkautunut muun muassa ravintolatyöntekijöiden puheluista.

– Lähes kaikissa alan isommissa yrityksissä on yt-neuvottelut päällä. Olemme kuulleet, että ihmisille jaetaan lomautuslappuja, Rönni-Sällinen sanoo.

Mitä PAM toivoo?

– Poliitikot ja viranomaiset tekevät päätökset. Toivomme, että noutoruoan valmistus voisi edelleen jatkua, koska siinä ei ole niin paljon asiakasaltistusta. Ruoanjakelun pitäisi toimia ja elleivät ihmiset saa esimerkiksi lounasta muualta, niin kauppojen kassajonot ruuhkautuvat entisestään ja altistus siellä lisääntyy, Rönni-Sällinen sanoo.

"Pienyrittäjät taistelevat elämästä ja kuolemasta"

Ravintoloitsijat joutuvat joka tapauksessa sopeuttamaan toimintaansa. Ihmisten julkinen elämä on minimissä.

Kuopiolainen King's Crown -ravintola laittoi ravintolan maanantaina kiinni ja lomautti henkilöstönsä. Nyt yrittäjät tekevät ja myyvät ruokaa enintään muutaman kilon ennakkotilattavina annoksina suoraan ravintolasta ja muutaman paikallisen ruokakaupan kautta.

Helsingin Citycenterin tavallisesti kuhiseva ravintolakerros oli hiljainen jo keskiviikkona 18. maaliskuuta. Silja Viitala / Yle

Osalla yrittäjistä on kattava vakuutus, mutta on silti epävarmaa saavatko he korvauksia, jos valtiovalta määrää ovet kiinni.

– Lounasaikoina on mennyt ihan hyvin, mutta illat ovat ihan katastrofi. Jos ravintola menee kiinni, niin sitten henkilökunta on lomautettuna ja keskustellaan vakuutusyhtiön kanssa. Ellei sieltä korvata, niin pohditaan tukeeko valtio. Elämme todella jännittäviä aikoja, Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Malaga Barin yrittäjä Stiina Kuisma sanoo.

NoHo-ravintoloiden toimitusjohtaja Aku Vikström toivoo selkeää sulkemispäätöstä. Yrityksellä on kaikkiaan 250 ravintolaa, baaria tai yökerhoa.

– Vuokranantajat eivät ole tulleet vastaan, mutta jos saadaan selkeä määräys ravintoloiden sulkemisesta, neuvotteluasetelma muuttuu. Tästä on kyse isossa mittakaavassa. Meillä isona yrityksenä on enemmän turvaa tässä tilanteessa, mutta pienyrittäjät taistelevat elämästä ja kuolemasta, Vikström sanoo.

Factory-ketjun toimitusjohtaja Matti Karvonen tekee johtopäätökset, kun hallituksen linja on selvä.

– Uskomme vahvasti siihen, että tulemme tästä nousemaan. Meillä on koko henkilöstökin omilla kirjoilla, ja toivotaan että saadaan nopeasti homma takaisin käyntiin.