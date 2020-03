"Kun sinne terveenä menee, niin eihän se virus sinne osaa tulla", sanoo mökkiläinen – kunnanjohtaja toivoo, että nyt päätettäisiin, missä aiotaan olla

Moni on tilannut jääkaapin täyteen ruokaa ja lähtenyt mökille nyt, kun etätyöt ja kelit sen sallii. Kuvituskuva vuodelta 2014.

Etätyö ja hyvät kelit ovat sysänneet pääkaupunkiseutulaisia mökeilleen. Mökkipaikkakunnilla Hämeessä ryntäys on herättänyt huolta.

Aurinkoinen sää ja kotikaranteeni ovat ajanut kaupunkilaiset mökeilleen. Espoolainen Ilkka Kouri on päättänyt eristäytyä mökilleen Tammelaan, noin sadan kilometrin päästä kotoaan.

– Kun tilanne Uudellamaalla oli rankka, siiryttiin muualle. Mikäs sen parempi kuin mökki lähes metsän keskellä.

Kourin naapurustossa Pääjärven rannalla monella muulla on ollut sama ajatus. Monet ovat tilanneet kaupoista ruuat ja ryhtyneet pihatöihin mökkien tiluksilla.

– Tällainen mökki on oiva paikka eristäytyä, varsinkin meille ikäihmisille. Saa ajan kulumaan, eikä tarvitse tavata muita ihmisiä, sanoo Tammelan vapaa-ajanasukkaat ry:n puheenjohtajana toimiva Kouri.

– Ja kun sinne terveenä menee, niin eihän se virus sinne osaa tulla paikalle, hän lisää.

"Eniten ollaan huolissaan, että joku tuo tartunnan mukanaan"

Vapaa-ajanasukkaiden kasvava määrä näkyy mökkikuntien kauppojen kassoilla. Mika Moksu / Yle

Myös Päijänteen rannalla Padasjoella, Asikkalassa ja Sysmässä vapaa-ajanasukkaiden aikaisempaan tuloon on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi kauppojen ovet ovat käyneet tavallista maaliskuuta tiheämmin. Mökkipaikkakunnilla mökkiläisten määrä on jopa puolet enemmän kuin tavallisesti tähän aikaan, kerrotaan Osuuskauppa Hämeenmaalta.

Osa mökkiläisistä on siirtynyt mökeilleen siksi, että lumettoman talven jälkeen sinne on helppo mennä.

Padasjoella vakituisia asukkaita on vajaat 3 000, ja kesällä vapaa-ajanasukkaita saapuu paikkakunnalle jopa 6 000. Nyt kunnassa on kunnanjohtaja Petri Koivulan mukaan noin 1 000–2 000 pääkaupunkiseudun mökkiläistä koronaviruksen takia.

– Eniten täällä ollaan huolissaan siitä, että joku tuo tartunnan tietämättään mukanaan. Meillä on sellainen väestörakenne, että huomattava määrä on vanhusväestöä, ja se huolettaa riskiryhmiä.

Myös Varsinais-Suomessa ihmiset ovat lähteneetsaaristoon etätöihin. Padasjoen kunnanjohtaja Koivula sanoo, että nyt on aika lopettaa liikkuminen ja pysyä siellä, mihin aikoo asettua.

– Toivon, että ei ainakaan ruveta pendelöimään edestakaisin. Nyt pitää rauhoittua sille paikalle, missä on. Tärkeintä, että nyt pysytään rauhallisena.

Padasjoen kunnanjohtaja Petri Koivula toivoo, että nyt ei ryhdyttäisi pendelöimään maakuntien välillä. Padasjoen kunta

Sairaanhoitopiiri ei murehdi mökkiläisten sairastumisista

Uudellamaalla tartuntoja on suhteessa enemmän kuin muualla Suomessa. Väestörakenteen vuoksi muu Suomi voi joutua hankalaan tilanteeseen, koska iäkkäitä henkilöitä on suhteessa enemmän ja terveydenhuollon rakenne on haavoittuvampaa kuin pääkaupunkiseudulla.

Viikonloppuna huolta kannettiin erityisesti Lapin sairaanhoitopiiristä, kun osa ihmisistä ei ole poikkeustilanteessakaan halunnut luopua Lapin-lomastaan.

Päijät-Hämeessä hyvinvointiyhtymä ei kanna erityistä huolta mökkiläisten mahdollisista sairastumisista koronavirustautiin.

Ensisijainen hoitopaikka on oma sairaanhoitopiiri, mutta jos tilanne on vaikea, eikä omalle paikkakunnalle pääse, potilaasta huolehditaan alueeseen katsomatta. Mökkiläistenkin tulee muistaa pysyä etäällä muista, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän pandemiatyöryhmän puheenjohtaja Tuomo Nieminen.

– Heitä koskee samat social distance -säännöt kuin muitakin. Heidän pitää pyrkiä olemaan erossa toisistaan ja muista ihmisistä. Varsinkin jos heillä on minkäänlaisia hengitystieoireita, ja vaikkei olisi oireitakaan. Ohjeet pitää ottaa tosissaan.

Kanta-HämeessäTammelan vapaa-ajanasukkaiden puheenjohtaja Ilkka Kouri ei ole huolissaan paikallisen sairaanhoitopiirin kuormittumisesta. Hän kertoo, ettei ole ikinä 40 vuoden aikana tarvinut terveyspalveluita Kanta-Hämeen puolelta.

– Olen laskenut, että kotiin pääsee hyvin ja sairaalaan myös, jos on tarve. Turha Uudellemaalle on ängetä. Tämä on paras tapa välttää tartuntoja, kun eristäytyy sadan kilometrin päähän.

