Eduskunta tuplaa yritysten suorat avustukset hallituksen lisäbudjettiesitykseen verrattuna – Lisää rahaa luvassa nyt 500 miljoonaa euroa

Yritysten avustustarve on aiemmin arvioitua suurempi. Hakuvaiheessa tuki yritetään suunnata elinkelpoisille yrityksille.

Yritysten avustuksiin käytettäviä rahoja on tarkoitus lisätä merkittävästi siitä, mitä hallitus esitti viime perjantaina lisäbudjettiesityksessään.

Ylen tietojen mukaan eduskunta on lisäämässä yrityksille suunnattuja avustuksia ehkä jopa 300 miljoonan euroa yli sen, mitä hallitus esitti. Summa varmistuu torstaina.

Hallitus ja eduskunnan valtiovarainvaliokunta ovat sopineet määrärahalisäyksistä. Tällä tavalla päätökset syntyvät nopeammin kuin hallituksen lisäbudjettiesityksen täydennyksellä.

Alun perin hallitus esitti Business Finlandille ja ELY-keskuksille yritysten avustuksiin lisää rahaa yhteensä 200 miljoonaa euroa. Jos eduskunnan lisäykset olisivat noin 300 miljoonaa euroa, nousisi lisärahoituksen suuruus yhteensä 500 miljoonaan euroon.

Terveiden yritysten konkurssit yritetään estää

Yksi lisäystapa voisi olla, että Business Finland saisi avustusten myöntämiseen pienille ja keskisuurille yrityksille vielä 200 miljoonaa euroa lisää yli sen, mitä hallitus esitti. Business Finland avustaa vain osakeyhtiöitä.

Tarkoitus on estää, etteivät terveet yritykset ajautuisi koronaviruksen vaikutusten vuoksi konkurssiin. Avustusten käsittelyssä pyritään varmistamaan, että avustettava yritys on elinkelpoinen koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeenkin.

Vastaavasti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset) annettaisiin 100 miljoonaa euroa yli sen, mitä hallitus esitti lisäbudjetissaan. ELY-keskukset jakavat avustuksia etenkin mikro- ja pienyrityksille sekä yksinyrittäjille.

Rahasummat ovat avustuksia, joita yrityksiltä ei yleensä peritä takaisin.

Eduskunnan todennäköiset määrärahalisäykset melkein kaksinkertaistavat hallituksen lisäbudjettiesityksen määrärahat. Käytännössä kaikki lisätyt eurot lisäävät saman verran valtion velanottotarvetta.

Rahalisäyksillä yrityksille on hallituksen selkeä tuki

Tiistain eduskuntakeskustelun perusteella määrärahojen lisäyksille on selkeä hallituksen tuki.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoi, että jo viikossa on tapahtunut paljon. Hakemuksia yrityksiltä on tullut koko ajan lisää.

– Hallitus lähtee siitä, että valtiovarainvaliokunta käyttää sitä budjettivaltaa, mikä sillä on. Meillä ei ollut viikko sitten vielä kaikkia niitä tietoja, mitä meillä tänä päivänä on, kuinka paljon Business Finlandille ja ELY-keskuksille on tullut hakemuksia suoraan yrityskohtaiseen rahoitukseen, Kulmuni sanoi.

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoi, ettei pahastuisi, jos eduskunta käyttäisi budjettivaltaansa avustusvaltuuksien lisäämiseen.

Lintilän mukaan avustuksia oli haettu viiden, kuuden päivän aikana pelkästään Business Finlandilta jo 255 miljoonan euron verran.

Uusien avustusrahojen uskotaan kuluvan tämän vuoden aikana.