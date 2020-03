Koronaviruskriisi veti maton vuokratyöntekijöiden jalkojen alta – toimitusjohtaja: "Vuokratyövoima on usein se, josta vähennetään ensimmäisenä"

Lapin tunturikeskusten ravintolat pysähtyivät keskusten suljettua. Koronakriisi on romahduttanut ravintoloiden asiakasmäärät myös muualla Suomessa, mikä on vähentänyt vuokratyövoiman tarvetta.

Lapin tunturikeskusten ravintolat pysähtyivät keskusten suljettua. Koronakriisi on romahduttanut ravintoloiden asiakasmäärät myös muualla Suomessa, mikä on vähentänyt vuokratyövoiman tarvetta. Timo Metsäjoki / Yle

Vuokratyöntekijältä loppuu työt ensimmäisenä, kun kriisi puhkeaa. Valonpilkahdustakin on silti näkyvissä uusilla toimialoilla.

Koronaviruskriisi iskee kovaa koko Suomen talouteen, mutta vuokratyöalalla vaikutukset ovat välittömät ja tuntuvat. Vuokratyöntekijät ovat usein ne, jotka potkitaan pois ensimmäisenä, kun yrityksen talous sakkaa. Moni vuokratyöntekijä onkin huolissaan tulevaisuudestaan, kun talvisesongin tienestit voivat haihtua savuna ilmaan.

Rovaniemeläisen ravintolakokin Jari Räsäsen viimeinen työtehtävä päättyi Staffpoint-konsernin vuokratyöntekijänä napapiirillä sijaitsevan Santa Claus Holiday Villagen ravintolassa.

– Ensi torstaista lähtien työt päättyvät meiltä kaikilta vuokratyöntekijöiltä. Nyt odottelen, että mihin kaikki kallistuu ja ennen kaikkea mitä tuleva kesä tuo tullessaan.

Räsäsen työnantaja Staffpoint-konserni on yksi suurista vuokratyövoimaa tarjoavista yrityksistä Suomessa. Staffpointin listoilla on eri aloilta 11 000 vuokratyöntekijää, joista iso osa on toimitusjohtaja Anu Ahokkaan mukaan nyt joutunut tai joutuu lomautetuksi.

– Tilanne on haastava monella tavalla. Vakavimmat vaikutukset ovat ravintola- ja matkailualalla koko Suomessa. Esimerkiksi Lapin matkailu pysähtyi kuin seinään. On tietysti ymmärrettävää tässä tilanteessa, että keskukset suljettiin.

Ravintolakokki Jari Räsäsen työt loppuivat koronakriisiin. Jari Räsänen

Kaikki määräaikaiset pikavauhtia pois

Lapin kausityöpaikkojen lisäksi nyt ovat uhattuna käytännössä kaikki alan työpaikat, sillä asiakkaat ovat huvenneet ravintoloista lähes tyystin. Hallituksen odotetaan kertovan ravintoloiden sulkemisesta kokonaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Tällä hetkellä palkkatyöt ovat päättyneet lähes kaikilta vuokratyöntekijöiltä. Pelkästään Staffpointilla on Lapissa noin 1000 vuokratyöntekijää sesonkiaikaan. Toimitusjohtaja Anu Ahokas ei sievistele tilannetta, vaan toteaa, että koronakriisissä lomautukset koskevat useita tuhansia ihmisiä.

– Vuokratyövoima on usein se, josta asiakkaat vähentävät ensimmäisenä. Tällä hetkellä meidän lukuja ei ole vielä tiedossa ja tässä täytyy edetä lain mukaan.

Ski Saariselän toimitusjohtaja Jarmo Katajamaa sanoo suoraan, että työt loppuvat nyt käytännössä kaikilta.

– Kaikki määräaikaiset työsuhteet on pikavauhtia päätetty. Vakituinen henkilökunta pitää ensin kesälomat ja sen jälkeen siirtyy lomautetuiksi, Katajamaa sanoo.

Sesonkityöläiseltä voi mennä työ ja asunto

Lapissa työskentelee talvisesonkina satoja sesonkityöläisiä, joista iso osa on vuokratyösuhteessa. Mukana on myös monia ulkomaalaisia, joiden tilanne on nyt monessa mielessä hankala.

Saariselällä oppaana työskennelleen Natalia Mychalewskyn piti siirtyä toiseen työpaikkaan Ivalossa, mutta toisin kävi: työt loppuivat kuin seinään.

– En ole huolissani itsestäni. Minulla on kaikki hyvin täällä Muotkanmajoilla. Mutta isäni tilanne huolestuttaa. Hän on 76 ja asuu Espanjassa. Nyt en voi mennä edes katsomaan häneä, Mychalewsky sanoo.

Hankekoordinaattori Jan Denksin mukaan joillakin vuokratyöntekijöillä voi olla uhattuna työn lisäksi asunto, sillä moni majoittuu työnantajan tarjoamassa asunnossa. Sara Wesslin / Yle

Itsekin sesonkityötä tehneen Inarin kunnan hankekoordinaattorin Jan Denksin mukaan moni ulkomaalainen kausityöntekijä on nyt epävarmassa tilanteessa: töiden loppumisen lisäksi asunto voi olla uhattuna ja pääsy kotimaahan käytännössä mahdotonta.

– Moni asuu työnantajan asunnossa. Nyt pyritään tietysti sulkemaan toiminnot ja kyselyitä asunnoista on tullut tosi paljon, Denks sanoo.

Osalla aloista kysyntää riittää

Jari Räsänen ei lähde arvostelemaan henkilöstövuokrausyrityksen toimintaa koronakriisin aiheuttamassa tilanteessa, sillä aiemmin sopimukset ovat pitäneet. Oma talous on hallinnassa, mutta sukanvarresta täytyy todennäköisesti kaivella, että laskuista ja muista selviää.

– Saamme kahden viikon välein tilin ja vielä olisi yksi tulossa lomarahoineen. Kyllä tässä vielä pärjäillään, mutta laskeskella täytyy normaalia tarkemmin. Asunto, auto ja muut kulut täytyy hoitaa.

Kaikki ei kuitenkaan ole niin mustaa kuin näyttää. Staffpointin toimitusjohtaja Anu Ahokas painottaa, että lomautetuille ja irtisanotuille pyritään järjestämään töitä muilta toimialoilta.

Tällä hetkellä hoitajia tarvitaan ja varsinkin sairaanhoitopiirien logistiikka-, ateria-, siivous- ja pesulapalveluille on kysyntää. Muitakin työllistäjiä on ilmaantunut.

– Työttömyyskassat tarvitsevat henkilökuntaa, erilaisten rahoitushakemusten käsittelijöistä on pulaa. Esimerkiksi Finnvera etsii meidän kautta 50 henkilöä yrityshakemusten läpikäymiseen, toteaa Ahokas.

Räsänenkään ei heitä pyyhettä niin sanotusti kehään. Viimeistään kesällä toiveissa olisi päästä töihin, jos tilanne sen sallii.

– Viimeistään kesällä tulisi olla Naantalissa.

Onko koronavirus vaikuttanut sinun työtilanteeseesi? Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.

*Lue myös:

*

MaRa: "Ravintola-alan yrittäjät ovat törmänneet seinään" – Pinnalla pysyminen vaatii valtiolta tukea, jota ei tarvitse maksaa takaisin

Eduskunta tuplaa yritysten suorat avustukset hallituksen lisäbudjettiesitykseen verrattuna – Lisää rahaa luvassa nyt 500 miljoonaa euroa