Herätys: Arviot koronaviruksesta Suomessa koventuneet, euroryhmä tukeutuisi kriisirahastoon, korona pudotti vuokratyövoiman tyhjän päälle

Suomen terveydenhoito joutuu luultua kovemmalle koetukselle koronaviruksen takia

Ylen neuvottelulähteistä saamien tietojen mukaan arviot koronaviruksen leviämisestä Suomen oloissa ovat koventuneet. Reilu viikko sitten arvioidut alhaisimmat tartuttavuusluvut ovat osoittautuneet liian optimisiksi.

Hallitus laskee nyt Uudenmaan tartuntoja kunta kunnalta selvittääkseen, mikä alue eristetään. Ylelle arvioidaan eri lähteistä, että eniten pulaa voi tulla kaikkein raskaimmasta tehohoidosta, jota on käytännössä hyvin vähän tarjolla Uudenmaan ulkopuolella.

Eduskunta töihin ravintoloiden aukiolon rajoittamiseksi

Hallitus vei eilisiltana eduskuntaan ravintoloiden aukioloa koskevan rajoituksen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Hallitukselta odotettiin myös liikkumisen estämistä Uudellamaalla koskevia päätöksiä. Uusien ehdotusten odotetaan valmistuvan keskiviikkona. Eduskunta aikoo käsitellä ripeästi lakiesityksen majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja esimerkiksi perustuslakivaliokunnalta odotetaan lausuntoa jo tänään. Kaikki oppositiopuolueet ovat antaneet tukensa nykyistä tiukemmille rajoituksille koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Koronaan sairastuneita suomalaisia ambulanssikoneella Espanjasta Helsinkiin

Suomalaisia matkailijoita on sairastunut vakavasti koronaviruksen vuoksi Espanjan Malagassa. Ambulanssilentoja järjestävä suomalaisyritys kuljetti muutaman potilaan tehohoitoon Suomeen tiistaina 24. maaliskuuta.

Lennon tehneestä yrityksestä Ema Finlandista kerrotaan, että suomalaispotilaat olivat päätyneet sairaalahoitoon Espanjassa. Yrityksen lääketieteellinen johtaja Tuomas Hiltunen uskoo, että lisää koronapotilaita joudutaan vielä kotiuttamaan Suomeen.

Euroryhmässä halua tukeutua kriisirahastoon, yksityiskohdat auki

Euroryhmän puheenjohtaja Mario Centeno. Romuald Meigneux / AOP

Euroryhmä kokousti videoyhteyden avuin illalla. Kokouksen jälkeen ryhmän puheenjohtaja Mario Centeno kertoi, että valtiovarainministerit osoittivat kokouksessa laajaa tukea euroalueen kriisirahaston (EVM) käyttämiselle koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin ratkomiseen. Asia on kuitenkin edelleen auki, sillä Centenon mukaan yksityiskohdat vaativat vielä työtä.

Koronaviruskriisi veti maton vuokratyöntekijöiden jalkojen alta

Laskettelijoita tuolihississä Ylläksellä Kolarissa keskiviikkona 18. maaliskuuta. Aku Häyrynen / Lehtikuva

Koronavirus on romahduttanut matkailu- ja ravintola-alan liiketoiminnan lähes kokonaan. Tämän takia moni vuokratyöntekijä on jo lomautettu tai tullaan lomauttamaan. Moni on huolissaan tulevaisuudestaan, sillä esimerkiksi Lapin matkailukohteissa kevättalvi olisi ollut työteliäastä ja rahakasta sesonkia.

Puuskaista tuulta ja lämmintä ilmaa

Keskiviikkona puuskainen lounaistuuli puhaltaa ja tuo mukanaan lauhaa ilmaa. Lämpötila kohoaa päivällä jo 10 asteen tuntumaan, mutta etelärannikolla on viileämpää. Lapissa voi sataa vähän vettä, mutta muualla on keskiviikkona enimmäkseen aurinkoista.

