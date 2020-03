Voisiko Suomeenkin tulla ulkonaliikkumiskielto? "Ainakaan toistaiseksi tämän tyyppistä keskustelua ei ole käyty"

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan ulkonaliikkumiskielto koronaepidemian hillitsemiseksi voisi olla optio myös Suomessa. Varhilan mukaan siitä ei kuitenkaan ole vielä käyty keskustelua.

– Kyllähän se varmasti optiona on, jos meillä sellainen tautitilanne todellakin tulisi. Mutta ainakaan toistaiseksi tämän tyyppistä keskustelua ei ole käyty, Varhila sanoi tiistaina Ylen A-studiossa.

Ulkonaliikkumiskieltoja on määrätty jo joissain Euroopan maissa, kuten Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen ei usko, että ulkonaliikkumiskielto olisi Suomessa kovin tehokas.

– Suomi on aika väljä maa. Ei nyt näytä siltä, että ihmiset ihan törmäilee toisiinsa tälläkään hetkellä, Tuominen sanoi.

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen arvelee, että ulkonaliikkumiskiellon merkitys olisi merkittävästi pienempi kuin mitä muilla toimilla on saatu aikaiseksi. Yle

Hänen mukaansa arvion ulkonaliikkumiskiellon lisävaikutuksista kriisin hillitsemiseksi tekisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

– En nyt halua lähteä tässä oraakkeliksi, mutta oma veikkaus on, että sen merkitys on merkittävästi pienempi kuin mitä näillä muilla toimilla on saatu aikaiseksi.

Tuominen huomautti, että virus tarttuu lähikontaktissa ja ulkoilmassa pisaratartunnan törmäysriski on melko pieni.

– Tilanne on tiheästi asutuissa maissa aivan toinen. Siellä on paljon väkeä kaduilla. Pääsääntöisesti Suomessa epäilisin, että emme törmäile enää niin lähelle toisiamme.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoivat aiemmin tiistaina, että ravintoloiden aukioloa aletaan rajoittaa osana taistelua koronaepidemiaa vastaan. Pääministerin mukaan myös Uudenmaan eristämiseen on vahvat perusteet, mutta siitä hallitus ei vielä tehnyt päätöstä.

